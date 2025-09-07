Ce şanse mai are România să ajungă la World Cup 2026, din preliminarii. Calculul specialiştilor - Antena Sport

Închide meniul
Ce şanse mai are România să ajungă la World Cup 2026, din preliminarii. Calculul specialiştilor

Preliminarii Campionatul Mondial 2026

Ce şanse mai are România să ajungă la World Cup 2026, din preliminarii. Calculul specialiştilor

7 septembrie 2025

Ce şanse mai are România să ajungă la World Cup 2026, din preliminarii. Calculul specialiştilor

Jucătorii României, la intonarea Imnului României, înainte de amicalul cu Canada - Sport Pictures

Austria – Cipru 1-0 şi San Marino – Bosnia 0-6 au fost meciurile disputate sâmbătă în Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026, cea din care face parte şi România.

România e pe locul 3 după aceste rezultate, cu 6 puncte după 4 meciuri dispuate, în timp ce Bosnia (12 puncte) şi Austria (9 puncte) şi-au câştigat toate meciurile de până acum, fiind pe primele două locuri.

În acest context, cei de la Football Meets Data îi dau României şanse infime de a câştiga grupa, procentul fiind de 2%. Austria e cotată cu prima şansă (89%), în timp ce Bosnia e a doua (9%).

Scenariul cel mai simplu de calificare la World Cup 2026 de pe primul loc în Grupa H

Scenariul calificării tricolorilor la World Cup 2026 ţine în primul rând de evoluţia noastră. România ar avea nevoie de 4 victorii în ultimele 4 meciuri. Astfel, am ajunge la 18 puncte şi am avea nevoie şi ca Bosnia să obţină maximum 5 puncte din următoarele 4 meciuri, iar Austria să nu adune mai mult de 8 puncte din cele 5 dueluri rămase.

În cazul în care se va ajunge la egalitate de puncte, primul criteriu este cel al golaverajului, acolo unde Bosnia are acum 10-1, Austria are 7-1 şi România 8-4. Ar urma apoi numărul de goluri marcate şi meciurile directe. De notat că România a fost deja învinsă de Bosnia şi Austria.

Programul meciurilor rămase de disputat în Grupa H

9 septembrie

  • 21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria
  • 21:45 – Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie

  • 21:45 – Austria – San Marino
  • 21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

  • 16:00 – San Marino – Cipru
  • 21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

  • 19:00 – Cipru – Austria
  • 21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

  • 21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
  • 21:45 – ROMÂNIA – San Marino
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 4 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 5 Tricolorul “distrus” de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva” 6 Preliminarii World Cup 2026. Austria – Cipru 1-0. Bosnia a defilat în San Marino. Cum arată clasamentul în grupa României
