Ce şanse mai are România să ajungă la World Cup 2026, din preliminarii. Calculul specialiştilor - Antena Sport

Austria – Cipru 1-0 şi San Marino – Bosnia 0-6 au fost meciurile disputate sâmbătă în Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026, cea din care face parte şi România.
România e pe locul 3 după aceste rezultate, cu 6 puncte după 4 meciuri dispuate, în timp ce Bosnia (12 puncte) şi Austria (9 puncte) şi-au câştigat toate meciurile de până acum, fiind pe primele două locuri.
În acest context, cei de la Football Meets Data îi dau României şanse infime de a câştiga grupa, procentul fiind de 2%. Austria e cotată cu prima şansă (89%), în timp ce Bosnia e a doua (9%).
🇧🇦 BiH with 4/4 wins to start the qualifiers!
Finally a big win (6-0) to help improve their GD, but it didn’t change too much 🇧🇦’s % to win the group or finish Top 2.
Huge game on Tuesday between 2 teams with a perfect record: 🇧🇦 v 🇦🇹!
👉 Change in % to win Group H:
📈 +1%… pic.twitter.com/EbPWCUBbVg
— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 6, 2025
Scenariul cel mai simplu de calificare la World Cup 2026 de pe primul loc în Grupa H
Scenariul calificării tricolorilor la World Cup 2026 ţine în primul rând de evoluţia noastră. România ar avea nevoie de 4 victorii în ultimele 4 meciuri. Astfel, am ajunge la 18 puncte şi am avea nevoie şi ca Bosnia să obţină maximum 5 puncte din următoarele 4 meciuri, iar Austria să nu adune mai mult de 8 puncte din cele 5 dueluri rămase.
În cazul în care se va ajunge la egalitate de puncte, primul criteriu este cel al golaverajului, acolo unde Bosnia are acum 10-1, Austria are 7-1 şi România 8-4. Ar urma apoi numărul de goluri marcate şi meciurile directe. De notat că România a fost deja învinsă de Bosnia şi Austria.
Programul meciurilor rămase de disputat în Grupa H
9 septembrie
- 21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria
- 21:45 – Cipru – ROMÂNIA
9 octombrie
- 21:45 – Austria – San Marino
- 21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina
12 octombrie
- 16:00 – San Marino – Cipru
- 21:45 – ROMÂNIA – Austria
15 noiembrie
- 19:00 – Cipru – Austria
- 21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA
18 noiembrie
- 21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
- 21:45 – ROMÂNIA – San Marino
