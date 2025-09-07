Ce şanse mai are România să ajungă la World Cup 2026, din preliminarii. Calculul specialiştilor - Antena Sport

Austria – Cipru 1-0 şi San Marino – Bosnia 0-6 au fost meciurile disputate sâmbătă în Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026, cea din care face parte şi România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România e pe locul 3 după aceste rezultate, cu 6 puncte după 4 meciuri dispuate, în timp ce Bosnia (12 puncte) şi Austria (9 puncte) şi-au câştigat toate meciurile de până acum, fiind pe primele două locuri.

În acest context, cei de la Football Meets Data îi dau României şanse infime de a câştiga grupa, procentul fiind de 2%. Austria e cotată cu prima şansă (89%), în timp ce Bosnia e a doua (9%).

🇧🇦 BiH with 4/4 wins to start the qualifiers!

Finally a big win (6-0) to help improve their GD, but it didn’t change too much 🇧🇦’s % to win the group or finish Top 2.

Huge game on Tuesday between 2 teams with a perfect record: 🇧🇦 v 🇦🇹!

👉 Change in % to win Group H:

📈 +1%… pic.twitter.com/EbPWCUBbVg

— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 6, 2025

Scenariul cel mai simplu de calificare la World Cup 2026 de pe primul loc în Grupa H

Scenariul calificării tricolorilor la World Cup 2026 ţine în primul rând de evoluţia noastră. România ar avea nevoie de 4 victorii în ultimele 4 meciuri. Astfel, am ajunge la 18 puncte şi am avea nevoie şi ca Bosnia să obţină maximum 5 puncte din următoarele 4 meciuri, iar Austria să nu adune mai mult de 8 puncte din cele 5 dueluri rămase.