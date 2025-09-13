Tricolorul criticat de Adrian Mutu după rezultatul ruşinos al naţionalei din Cipru: "L-am supraevaluat" - Antena Sport

Închide meniul
Tricolorul criticat de Adrian Mutu după rezultatul ruşinos al naţionalei din Cipru: "L-am supraevaluat"

Tricolorul criticat de Adrian Mutu după rezultatul ruşinos al naţionalei din Cipru: "L-am supraevaluat"

Tricolorul criticat de Adrian Mutu după rezultatul ruşinos al naţionalei din Cipru: “L-am supraevaluat”

Bogdan Stănescu Publicat: 13 septembrie 2025, 9:11

Tricolorul criticat de Adrian Mutu după rezultatul ruşinos al naţionalei din Cipru: L-am supraevaluat

Adrian Mutu / Profimedia Images

Adrian Mutu (46 de ani) a criticat un jucător al naţionalei după ce România a făcut doar 2-2 cu Cipru, în deplasare. Tricolorii au condus cu 2-0, prin “dubla” lui Drăguş (minutele 2 şi 18), dar s-au văzut egalaţi. Mai întâi Loizou (min. 29) a marcat, după ce Kastanos s-a distrat cu apărarea noastră şi l-a lăsat cu poarta goală.

În repriza a doua, pe fondul dominării ciprioţilor, a venit şi golul 2 al gazdelor, în finalul întâlnirii. În minutul 76, Charalampos Charalampous a înscris cu un şut în forţă din careu.

Adrian Mutu, despre Andrei Raţiu: “Are anumite lacune”

Adrian Mutu a remarcat că Andrei Raţiu (27 de ani) nu mai este acelaşi jucător care a impresionat la Campionatul European din 2024. În condiţiile în care s-a discutat despre un posibil transfer al lui Raţiu în această vară la echipe uriaşe, precum Barcelona, Real Madrid sau Liverpool, fundaşul naţionalei nu a plecat nicăieri. El a rămas tot la Rayo Vallecano. S-a vorbit chiar şi despre o întoarcere a lui Raţiu la Villareal, dar nici această mutare nu s-a făcut. Raţiu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 12 milioane de euro.

“Probabil el e monitorizat foarte bine în Spania. Nu s-a reușit niciun transfer al lui, probabil anumite lacune le are, pe care noi nu reușim să le identificăm. Acum începem să ne uităm cu alți ochi, că până acum Rațiu poate a fost simbolul echipei de la Europene, nu?

Poate noi l-am supraevaluat pe Rațiu. Și acum ne mirăm că de ce nu joacă”, a spus Adrian Mutu pentru fanatik.ro.

Şi preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), l-a criticat pe Raţiu după meciul naţionalei cu Cipru. Stoica a catalogat partida cu Cipru drept una “execrabilă” făcută de Raţiu. Oficialul campioanei a subliniat că fundaşul dreapta al lui Rayo şi al echipei naţionale e un fotbalist cu mari probleme de disciplină în joc.

