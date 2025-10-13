Valentin Mihăilă, în al nouălea cer după victoria cu Austria: „Dumnezeu ne-a răsplătit” - Antena Sport

Închide meniul
Valentin Mihăilă, în al nouălea cer după victoria cu Austria: „Dumnezeu ne-a răsplătit"
Valentin Mihăilă, în al nouălea cer după victoria cu Austria: „Dumnezeu ne-a răsplătit”

Daniel Işvanca Publicat: 13 octombrie 2025, 0:16

Valentin Mihăilă în România - Austria / SPORT PICTURES

Naționala de fotbal a României rămâne în cărți pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. Selecționata pregătită de Mircea Lucescu s-a impus dramatic împotriva Austriei, în urma unui gol marcat de Virgil Ghiță.

Valentin Mihăilă a fost unul dintre cei mai buni jucători ai tricolorilor, iar fotbalistul celor de la Rizespor a împărtășit impresiile sale despre joc după fluierul final.

Valentin Mihăilă, convins că România merita victoria

România a făcut un pas important către calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor, după succesul uriaș obținut în fața Austriei. Cu peste 35.000 de fani în tribunele Arenei Naționalei, tricolorii au punctat la ultima fază a meciului.

Valentin Mihăilă a vorbit după fluierul final despre evoluția echipei și a explicat că, din perspectiva sa, România merita toate cele trei puncte din acest meci.

„Este o victorie pe care o meritam, nu cred că rezultatul de egalitate era cinstit. Ne bucurăm, suntem foarte fericiţi, doar noi ştim cât am aşteptat-o. Am muncit foarte mult şi ne bucurăm că am reuşit să luăm cele trei puncte.

Dumnezeu ne-a răsplătit cu acest gol la ultima acţiune. Am avut situaţii bune, am avut situaţii pe care le-am irosit, eu personal am irosit vreo două acţiuni foarte bune. A ieşit bine, până la urmă, ştiam ce poate să facă această echipă şi sunt foarte bucuros”.

Valentin Mihăilă: „Am scurs toată energia pe teren”

„Ştim ce putem face cu mingea la picior, suntem jucători tehnici, suntem jucători care când dăm 100%, cu siguranţă putem pune în dificultate orice adversar.

Am mai trăit goluri în ultimele minut, dar la echipa naţională e o satisfacţie enormă. Fiecare jucător a dat tot ce a avut mai bun, am scurs toată energia pe teren, s-a văzut la rezultat.

Nu vreau să vorbesc despre Mondial, deocamdată. Vreau să ne focusăm pe aceste meciuri care urmează, avem nevoie de toţi jucătorii care sunt la echipa naţională, trebuie să se întoarcă şi cei care sunt accidentaţi. Vom fi o echipă mai puternică dacă vom fi toţi împreună”, a declarat Valentin Mihăilă.

Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua