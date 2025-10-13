Valentin Mihăilă, în al nouălea cer după victoria cu Austria: „Dumnezeu ne-a răsplătit” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României rămâne în cărți pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. Selecționata pregătită de Mircea Lucescu s-a impus dramatic împotriva Austriei, în urma unui gol marcat de Virgil Ghiță.

Valentin Mihăilă a fost unul dintre cei mai buni jucători ai tricolorilor, iar fotbalistul celor de la Rizespor a împărtășit impresiile sale despre joc după fluierul final.

Valentin Mihăilă, convins că România merita victoria

România a făcut un pas important către calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor, după succesul uriaș obținut în fața Austriei. Cu peste 35.000 de fani în tribunele Arenei Naționalei, tricolorii au punctat la ultima fază a meciului.

Valentin Mihăilă a vorbit după fluierul final despre evoluția echipei și a explicat că, din perspectiva sa, România merita toate cele trei puncte din acest meci.

„Este o victorie pe care o meritam, nu cred că rezultatul de egalitate era cinstit. Ne bucurăm, suntem foarte fericiţi, doar noi ştim cât am aşteptat-o. Am muncit foarte mult şi ne bucurăm că am reuşit să luăm cele trei puncte.