„3 puncte...” Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali, după victoria contra lui Go Ahead Eagles - Antena Sport

FCSB și-a început excelent parcursul din faza principală a UEFA Europa League, după un succes cu scorul de 1-0 pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Gruparea roș-albastră a reușit să facă un meci excelent din punct de vedere tactic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

David Miculescu a fost eroul formației antrenate de Elias Charalambous. Golul cu numărul 9 în cupele europene a venit într-un moment mai mult decât potrivit pentru fotbalistul campioanei.

FCSB, debut de vis în Europa League! Darius Olaru a făcut show la flas-interviu

Deși a obținut o singură victorie în competiția internă, FCSB a debutat cu stil în faza principală a UEFA Europa League și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Go Ahead Eagles.

Darius Olaru a reacționat direct de pe gazon după succesul obținut în Olanda și le-a făcut o promisiune suporterilor, care au fost și de această dată alături de echipă. Mai mult decât atât, căpitanul roș-albaștrilor l-a imitat la final pe patronul Gigi Becali, care a făcut calcule după ce a aflat adversarele din cupele europene.

„Sunt obosit, pentru că am alergat mult în această seară. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Mi-am dorit să începem cu dreptul această campanie. Mi-aș dori să ne ajute această victorie, cred că la moral nu stăm prea bine. Sper că ne va da încredere pentru ce va veni.