„3 puncte...” Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali, după victoria contra lui Go Ahead Eagles - Antena Sport

FCSB și-a început excelent parcursul din faza principală a UEFA Europa League, după un succes cu scorul de 1-0 pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Gruparea roș-albastră a reușit să facă un meci excelent din punct de vedere tactic.
David Miculescu a fost eroul formației antrenate de Elias Charalambous. Golul cu numărul 9 în cupele europene a venit într-un moment mai mult decât potrivit pentru fotbalistul campioanei.
FCSB, debut de vis în Europa League! Darius Olaru a făcut show la flas-interviu
Deși a obținut o singură victorie în competiția internă, FCSB a debutat cu stil în faza principală a UEFA Europa League și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Go Ahead Eagles.
Darius Olaru a reacționat direct de pe gazon după succesul obținut în Olanda și le-a făcut o promisiune suporterilor, care au fost și de această dată alături de echipă. Mai mult decât atât, căpitanul roș-albaștrilor l-a imitat la final pe patronul Gigi Becali, care a făcut calcule după ce a aflat adversarele din cupele europene.
„Sunt obosit, pentru că am alergat mult în această seară. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Mi-am dorit să începem cu dreptul această campanie. Mi-aș dori să ne ajute această victorie, cred că la moral nu stăm prea bine. Sper că ne va da încredere pentru ce va veni.
Noi știm ce vestiar avem, știm că suntem uniți, azi am demonstrat că în Europa doar așa putem face rezultate. Știam că au o posesie bună, au avut ocazii, ne-a salvat Fane. Am lăsat totul pe teren în această seară. Cred că avem meciuri mai dificile ca în sezonul trecut, dar eu mă gândesc la meciul de duminică.
Avem mare nevoie de puncte în campionat, suporterii au venit în număr mare, îi simțim aproape. Muncim pentru a le face pe plac. Așa a fost în acest început de sezon, nu am vrut să pierdem atâtea meciuri. Sperăm să le facem pe plac”, a declarat Darius Olaru, potrivit digisport.ro.
