Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„3 puncte...” Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali, după victoria contra lui Go Ahead Eagles - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | „3 puncte…” Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali, după victoria contra lui Go Ahead Eagles

„3 puncte…” Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali, după victoria contra lui Go Ahead Eagles

Daniel Işvanca Publicat: 25 septembrie 2025, 21:53

Comentarii
3 puncte…” Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali, după victoria contra lui Go Ahead Eagles

Darius Olaru în Go Ahead Eagles - FCSB / SPORT PICTURES

FCSB și-a început excelent parcursul din faza principală a UEFA Europa League, după un succes cu scorul de 1-0 pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Gruparea roș-albastră a reușit să facă un meci excelent din punct de vedere tactic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

David Miculescu a fost eroul formației antrenate de Elias Charalambous. Golul cu numărul 9 în cupele europene a venit într-un moment mai mult decât potrivit pentru fotbalistul campioanei.

FCSB, debut de vis în Europa League! Darius Olaru a făcut show la flas-interviu

Deși a obținut o singură victorie în competiția internă, FCSB a debutat cu stil în faza principală a UEFA Europa League și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Go Ahead Eagles.

Darius Olaru a reacționat direct de pe gazon după succesul obținut în Olanda și le-a făcut o promisiune suporterilor, care au fost și de această dată alături de echipă. Mai mult decât atât, căpitanul roș-albaștrilor l-a imitat la final pe patronul Gigi Becali, care a făcut calcule după ce a aflat adversarele din cupele europene.

„Sunt obosit, pentru că am alergat mult în această seară. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Mi-am dorit să începem cu dreptul această campanie. Mi-aș dori să ne ajute această victorie, cred că la moral nu stăm prea bine. Sper că ne va da încredere pentru ce va veni.

Reclamă
Reclamă

Noi știm ce vestiar avem, știm că suntem uniți, azi am demonstrat că în Europa doar așa putem face rezultate. Știam că au o posesie bună, au avut ocazii, ne-a salvat Fane. Am lăsat totul pe teren în această seară. Cred că avem meciuri mai dificile ca în sezonul trecut, dar eu mă gândesc la meciul de duminică.

Avem mare nevoie de puncte în campionat, suporterii au venit în număr mare, îi simțim aproape. Muncim pentru a le face pe plac. Așa a fost în acest început de sezon, nu am vrut să pierdem atâtea meciuri. Sperăm să le facem pe plac”, a declarat Darius Olaru, potrivit digisport.ro.

Halele Antrefrig arse erau asigurate pentru 12 milioane de euro. Proprietarul riscă să nu primească niciun banHalele Antrefrig arse erau asigurate pentru 12 milioane de euro. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevul de 17 ani care a ameninţat cu un masacru în şcoli, violent la audieri. A vrut să lovească poliţiştii
Observator
Elevul de 17 ani care a ameninţat cu un masacru în şcoli, violent la audieri. A vrut să lovească poliţiştii
Gigi Becali nu a fost impresionat de paradele lui Târnovanu cu Go Ahead Eagles: „Prea ușoare!”. Bîrligea își poate pierde locul de titular: ce a spus patronul FCSB
Fanatik.ro
Gigi Becali nu a fost impresionat de paradele lui Târnovanu cu Go Ahead Eagles: „Prea ușoare!”. Bîrligea își poate pierde locul de titular: ce a spus patronul FCSB
23:13
LIVE SCOREYoung Boys – Panathinaikos 1-3. Ionuţ Radu e titular în Stuttgart – Celta Vigo. Meciurile serii
23:11
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
22:47
“Foarte ciudat ce s-a întâmplat” Cui i-a dedicat Ştefan Târnovanu victoria cu Go Ahead Eagles: “E pentru el”
22:34
David Miculescu, după ce a adus victoria în Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Trebuie să ne reluăm drumul”
22:34
Elias Charalambous și-a sărbătorit cu stil ziua de naștere! Victorie europeană în Olanda. Cui a dedicat acest succes
22:14
Remarcaţii lui Gigi Becali după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Sunt foarte mulţumit”
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 3 Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria! 4 FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria 5 “Doare” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România – Ungaria 6 Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu