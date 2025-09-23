A înfruntat-o pe FCSB în 2010 și acum a dat un interviu pentru Go Ahead Eagles: "Suporterii își iubesc clubul" - Antena Sport

Leon De Kogel, fostul jucător al lui Go Ahead Eagles / ga-eagles.nl

Go Ahead Eagles nu este prima echipă din Olanda pe care o întâlnește FCSB în cupele europene. Spre exemplu, în stagiunea 2010/11, echipa pregătită atunci de Marius Lăcătuș dădea peste Utrecht în grupele Europa League, iar un jucător de atunci al batavilor a oferit acum un interviu pentru site-ul oficial al adversarei de joi a roș-albaștrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Leon De Kogel, fotbalistul în cauză, a jucat și pentru Go Ahead Eagles timp de doi ani și jumătate, iar în prezent s-a retras din activitate.

Povestea jucătorului care a debutat în cupele europene contra FCSB-ului

În noiembrie 2010, FCSB, numită la momentul respectiv Steaua, dădea peste Utrecht în grupele Europa League. Roș-albaștrii i-au învins pe olandezi cu 3-1, grație reușitelor lui Florin Gardoș și Bogdan Stancu (x2), iar în teren se afla un anume Leon De Kogel.

Băgat în joc în minutul 82, olandezul a debutat atunci în cupele europene în Ghencea, iar recent a rememorat cele întâmplate, inclusiv atmosfera făcută de suporterii formației din România.

“A fost de neuitat. Aveam 18 ani și jucam atunci pentru echipa a doua a lui Utrecht. În timpul campaniei europene a lui Utrecht, am avansat la prima echipă și cu execpția unui meci am fost mereu în lot.