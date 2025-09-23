Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A înfruntat-o pe FCSB în 2010 și acum a dat un interviu pentru Go Ahead Eagles: "Suporterii își iubesc clubul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | A înfruntat-o pe FCSB în 2010 și acum a dat un interviu pentru Go Ahead Eagles: “Suporterii își iubesc clubul”

A înfruntat-o pe FCSB în 2010 și acum a dat un interviu pentru Go Ahead Eagles: “Suporterii își iubesc clubul”

Andrei Nicolae Publicat: 23 septembrie 2025, 21:28

Comentarii
A înfruntat-o pe FCSB în 2010 și acum a dat un interviu pentru Go Ahead Eagles: Suporterii își iubesc clubul

Leon De Kogel, fostul jucător al lui Go Ahead Eagles / ga-eagles.nl

Go Ahead Eagles nu este prima echipă din Olanda pe care o întâlnește FCSB în cupele europene. Spre exemplu, în stagiunea 2010/11, echipa pregătită atunci de Marius Lăcătuș dădea peste Utrecht în grupele Europa League, iar un jucător de atunci al batavilor a oferit acum un interviu pentru site-ul oficial al adversarei de joi a roș-albaștrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Leon De Kogel, fotbalistul în cauză, a jucat și pentru Go Ahead Eagles timp de doi ani și jumătate, iar în prezent s-a retras din activitate.

Povestea jucătorului care a debutat în cupele europene contra FCSB-ului

În noiembrie 2010, FCSB, numită la momentul respectiv Steaua, dădea peste Utrecht în grupele Europa League. Roș-albaștrii i-au învins pe olandezi cu 3-1, grație reușitelor lui Florin Gardoș și Bogdan Stancu (x2), iar în teren se afla un anume Leon De Kogel.

Băgat în joc în minutul 82, olandezul a debutat atunci în cupele europene în Ghencea, iar recent a rememorat cele întâmplate, inclusiv atmosfera făcută de suporterii formației din România.

A fost de neuitat. Aveam 18 ani și jucam atunci pentru echipa a doua a lui Utrecht. În timpul campaniei europene a lui Utrecht, am avansat la prima echipă și cu execpția unui meci am fost mereu în lot.

Reclamă
Reclamă

Am avut o grupă fantastică alături de Steaua București (n.r. FCSB acum), Napoli și Liverpool. Înainte de meciul împotriva Stelei, Jacob Mulenga era accidentat și am sperat că voi fi titular. Cu toate acestea, Frank Demouge a început, iar eu am fost pe bancă.

Să debutezi în Europa League la 18 ani e o nebunie, evident, dar acea deplasare a fost o experiență în sine. Îmi aduc aminte de București ca fiind un oraș gri, mohorât, mi-a plăcut. Atmosfera de pe staion era destul de sumbră, cum vezi în balcani.

A fost minunat cum suporterii și-au primit vechiul erou, pe Mihai Neșu, care juca pentru noi atunci. Asta arată cât de mult își iubesc suporterii clubul. Din păcate, am pierdut cu 3-1“, a rememorat fostul jucător de la Go Ahead Eagles, potrivit ga-eagles.nl.

Cine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătiteCine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătite
Reclamă

În acel sezon, FCSB se clasa pe 3 în grupele Europa League, în spatele lui Liverpool și Napoli.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
Observator
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis
Fanatik.ro
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis
22:20
Cristi Chivu, pus în paralel cu Simone Inzaghi de un jucător de la Inter: “Aduce multă pasiune”
22:15
LIVE VIDEOBenfica – Rio Ave se joacă ACUM. Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca “vulturilor”
22:12
Ionel Dănciulescu a analizat-o pe FCSB și a dat verdictul: “Despre asta e vorba!”
21:51
Mihai Rotaru, prima reacție după ce Mitriță a spus “adio” naționalei: “Trebuie să știi cum să te comporți cu el”
21:38
“Jaloane!” Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după 0-3 cu Chindia: “De asta joacă în Liga a 2-a!”
21:19
Chindia – Steaua 3-0! Al 2-lea eșec al sezonului pentru echipa lui Daniel Oprița
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca