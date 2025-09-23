A înfruntat-o pe FCSB în 2010 și acum a dat un interviu pentru Go Ahead Eagles: "Suporterii își iubesc clubul" - Antena Sport

Go Ahead Eagles nu este prima echipă din Olanda pe care o întâlnește FCSB în cupele europene. Spre exemplu, în stagiunea 2010/11, echipa pregătită atunci de Marius Lăcătuș dădea peste Utrecht în grupele Europa League, iar un jucător de atunci al batavilor a oferit acum un interviu pentru site-ul oficial al adversarei de joi a roș-albaștrilor.
Leon De Kogel, fotbalistul în cauză, a jucat și pentru Go Ahead Eagles timp de doi ani și jumătate, iar în prezent s-a retras din activitate.
Povestea jucătorului care a debutat în cupele europene contra FCSB-ului
În noiembrie 2010, FCSB, numită la momentul respectiv Steaua, dădea peste Utrecht în grupele Europa League. Roș-albaștrii i-au învins pe olandezi cu 3-1, grație reușitelor lui Florin Gardoș și Bogdan Stancu (x2), iar în teren se afla un anume Leon De Kogel.
Băgat în joc în minutul 82, olandezul a debutat atunci în cupele europene în Ghencea, iar recent a rememorat cele întâmplate, inclusiv atmosfera făcută de suporterii formației din România.
“A fost de neuitat. Aveam 18 ani și jucam atunci pentru echipa a doua a lui Utrecht. În timpul campaniei europene a lui Utrecht, am avansat la prima echipă și cu execpția unui meci am fost mereu în lot.
Am avut o grupă fantastică alături de Steaua București (n.r. FCSB acum), Napoli și Liverpool. Înainte de meciul împotriva Stelei, Jacob Mulenga era accidentat și am sperat că voi fi titular. Cu toate acestea, Frank Demouge a început, iar eu am fost pe bancă.
Să debutezi în Europa League la 18 ani e o nebunie, evident, dar acea deplasare a fost o experiență în sine. Îmi aduc aminte de București ca fiind un oraș gri, mohorât, mi-a plăcut. Atmosfera de pe staion era destul de sumbră, cum vezi în balcani.
A fost minunat cum suporterii și-au primit vechiul erou, pe Mihai Neșu, care juca pentru noi atunci. Asta arată cât de mult își iubesc suporterii clubul. Din păcate, am pierdut cu 3-1“, a rememorat fostul jucător de la Go Ahead Eagles, potrivit ga-eagles.nl.
În acel sezon, FCSB se clasa pe 3 în grupele Europa League, în spatele lui Liverpool și Napoli.
