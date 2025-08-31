Alex Musi a fost în tribune la FCSB - Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut - Antena Sport

Alex Musi, transferat în această vară de la FCSB la Dinamo, a fost în tribune la partida campioanei României cu Aberdeen, de pe Arena Naţională. Imaginile au apărut pe reţelele sociale.

Musi a avut un scurt dialog cu Gigi Becali. Becali i-a întins mâna, Musi i-a spus ceva, iar mai apoi patronul FCSB-ului i-a făcut semn să tacă jucătorului lui Dinamo.

Alex Musi a fost în tribune la meciul FCSB – Aberdeen 3-0

Pe preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, Alex Musi l-a ignorat complet.

Musi a plecat gratis de la FCSB la Dinamo în această vară, el fiind inclus în transferul lui Dennis Politic la campioana României. Pe lângă Musi, Gigi Becali a plătit şi 970.000 de euro.