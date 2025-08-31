Alex Musi a fost în tribune la FCSB - Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut - Antena Sport

Închide meniul
31 august 2025, 9:09

Alex Musi, la finalul derby-ului Dinamo - FCSB 4-3 / Sport Pictures

Alex Musi, transferat în această vară de la FCSB la Dinamo, a fost în tribune la partida campioanei României cu Aberdeen, de pe Arena Naţională. Imaginile au apărut pe reţelele sociale.

Musi a avut un scurt dialog cu Gigi Becali. Becali i-a întins mâna, Musi i-a spus ceva, iar mai apoi patronul FCSB-ului i-a făcut semn să tacă jucătorului lui Dinamo.

Pe preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, Alex Musi l-a ignorat complet.

Musi a plecat gratis de la FCSB la Dinamo în această vară, el fiind inclus în transferul lui Dennis Politic la campioana României. Pe lângă Musi, Gigi Becali a plătit şi 970.000 de euro.

Musi a avut, până acum, evoluţii apreciate în tricoul “câinilor”. Cel mai recent, Musi a jucat vineri seară, în victoria lui Dinamo, cu 2-0, contra lui Hermannstadt. Musi a evoluat 74 de minute în partida cu formaţia sibiană. Pentru prestaţia lui, site-ul de specialitate flashscore.ro l-a notat cu 7.3. Dinamo se află momentan pe locul 3 în Liga 1, cu 15 puncte după 8 etape disputate.

Musi a marcat 2 goluri în cele 8 partide în care a evoluat până acum pentru Dinamo în Liga 1. A înscris în meciurile cu Csikszereda şi FCSB.

Când mi-am dat seama că nu mai poate juca la noi a fost la banchet, când era singurul jucător trist. Deși el avusese contribuții, 3 goluri, un assist. Atunci am realizat că el nu se simte bine la noi.

Mi-a confirmat și faptul că s-a bucurat la gol în derby. Dacă ar fi avut ceva pentru noi, cei alături de care s-a format ca fotbalist și ca om, și-ar fi cenzurat reacția aia.

Nu a provocat, sub nicio formă. Cert este că el nu mai putea să joace la noi, este clar. Că o face la Dinamo foarte bine, cu atât mai bine pentru el”, declara Mihai Stoica pentru primasport.ro.

 

