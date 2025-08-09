Avertisment pentru cei de la FCSB! Calificarea cu Drita, sub semnul întrebării: "Va fi meci greu în Kosovo" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Avertisment pentru cei de la FCSB! Calificarea cu Drita, sub semnul întrebării: “Va fi meci greu în Kosovo”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 9 august 2025, 13:14

Comentarii
Fotbaliștii de la FCSB, înainte de un meci / Profimedia

FCSB a reuşit să întorcă scorul cu Drita, în prima manşă a turului 3 preliminar. Campioana a fost condusă de echipa kosovară, scor 0-2, dar reuşitele lui Daniel Bârligea, cu o dublă, şi Daniel Graovac au făcut-o pe campioană să câştige disputa cu scorul de 3-2. Imprearul Giovanni Becali atrage atenţia.

Giovanni Becali spune că cei de la FCSB nu vor avea meci uşor în returul cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League. Mai mult, spune că băieţii lui Elias Charalambous trebuie să marcheze pentru a fi siguri de calificare.

Giovanni Becali, avertisment pentru cei de la FCSB

Impresarul Giovanni Becali a vorbit despre şansele de calificare ale echipelor româneşti în cupele europene. Acesta spune că FCSB va avea un meci greu în Kosovo, cu Drita. Mai mult, e convins că CFR Cluj nu are nicio şansă să întoarcă rezultatul din tur, cu Braga, scor 1-2. Este însă încântat de evoluţia oltenilor lui Mirel Rădoi. Crede că acesta poate duce formaţia sa în grupa de Conference League, conform fanatik.ro.

“Craiova e pe val şi poate să ajungă departe. Le doresc tuturor să ajungă. Singura echipă care e greu să se califice e CFR Cluj. Braga e echipă bună. Şi la FCSB e meci greu în Kosovo, dar va juca acolo mai bine decât au făcut-o aici.

Cred că va dispărea teama asta, dar trebuie să fie atenţi. 0-0 calificat, se întâmplă o greşeală, dau ăia un gol se merge în prelungiri. La penalty-uri câştigă cei slabi, niciodată cei buni.

De aia zic că trebuie să fie atenţi. CFR Cluj nu se califică. Lugano e cea mai amatoare echipă de fotbal din Elveţia. Dan Petrescu vrea să îşi ia alibi, să nu fie criticat prea mult.

Să vedem cu cine o să cadă dacă vor ieşi din Europa League. Craiova creşte de la meci la meci. Rădoi începe să îşi implementeze ştiinţa lui de antrenor. A fost un mic diferend cu patronul pe care le pune la punct.

Assad mi se pare un atacant bun. Nu ştie el multe cu mingea, dar e jucător bun, marchează. Eu zic că trec şi de Başakşehir. Nu e o echipă antrenată. Campionatul începe în august.

Craiova are cea mai tare bancă, peste 26 de jucători în lot. În acest moment, nu pot să spun că sunt favoriţi la titlu. Suntem în preliminarii şi aici e vorba de bani. Campionatul este lung, o să fie pauză”, a dezvăluit Becali.

