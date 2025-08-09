Avertisment pentru cei de la FCSB! Calificarea cu Drita, sub semnul întrebării: "Va fi meci greu în Kosovo" - Antena Sport

Fotbaliștii de la FCSB, înainte de un meci / Profimedia

FCSB a reuşit să întorcă scorul cu Drita, în prima manşă a turului 3 preliminar. Campioana a fost condusă de echipa kosovară, scor 0-2, dar reuşitele lui Daniel Bârligea, cu o dublă, şi Daniel Graovac au făcut-o pe campioană să câştige disputa cu scorul de 3-2. Imprearul Giovanni Becali atrage atenţia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giovanni Becali spune că cei de la FCSB nu vor avea meci uşor în returul cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League. Mai mult, spune că băieţii lui Elias Charalambous trebuie să marcheze pentru a fi siguri de calificare.

Giovanni Becali, avertisment pentru cei de la FCSB

Impresarul Giovanni Becali a vorbit despre şansele de calificare ale echipelor româneşti în cupele europene. Acesta spune că FCSB va avea un meci greu în Kosovo, cu Drita. Mai mult, e convins că CFR Cluj nu are nicio şansă să întoarcă rezultatul din tur, cu Braga, scor 1-2. Este însă încântat de evoluţia oltenilor lui Mirel Rădoi. Crede că acesta poate duce formaţia sa în grupa de Conference League, conform fanatik.ro.

“Craiova e pe val şi poate să ajungă departe. Le doresc tuturor să ajungă. Singura echipă care e greu să se califice e CFR Cluj. Braga e echipă bună. Şi la FCSB e meci greu în Kosovo, dar va juca acolo mai bine decât au făcut-o aici.

Cred că va dispărea teama asta, dar trebuie să fie atenţi. 0-0 calificat, se întâmplă o greşeală, dau ăia un gol se merge în prelungiri. La penalty-uri câştigă cei slabi, niciodată cei buni.