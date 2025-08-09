FCSB va avea parte de un arbitru de Champions League la returul cu Drita! Amintiri dureroase cu centralul - Antena Sport

Cei de la FCSB vor avea parte de un arbitru de Champions League la returul cu Drita, din turul trei preliminar al Europa League! Campioana are însă mintiri dureroase cu centralul. I-a mai fluierat pe roş-albaştri în cupele europene şi nu a ieşit bine pentru echipa lui Gigi Becali.

Cei de la FCSB tocmai au aflat brigada care va conduce returul cu Drita, din Kosovo. Anunţul tocmai a fost făcut de către cei de la UEFA. Băieţii lui Elias Charalambous au pierdut singurul meci în care au fost arbitraţi de acest central.

UEFA a anunţat arbitrul de la returul Drita-FCSB

FCSB şi-a revenit din criza de formă în repriza a doua a manşei tur, cu Drita. Condusă cu scorul de 0-2, campioana a revenit şi a câştigat cu scorul de 3-2. Asta după dubla lui Daniel Bîrligea şi golul lui Daniel Graovac. Returul va fi un adevărat infern pentru gruparea roș-albastră, având în vedere faptul că nu vor exista fani care să facă deplasarea la Priștina, duelul fiind unul cu risc ridicat pentru suporteri.

UEFA a anunțat deja cine va arbitra partida din Kosovo. La centru va oficia arbitrul georgian Giorgi Kruashvili, în vârstă de 39 de ani. Acesta va fi ajutat de asistenții Levan Varamishvili și Zaza Pipia, iar n camera VAR se vor afla belgianul Bram Van Driessche și georgianul Bakur Ninua.

Arbitru FIFA din anul 2015, Giorgi Kruashvili nu este la primul meci al celor de la FCSB. Gruzinul a mai condus duelul cu Viking, din preliminariile UEFA Conference League, sezonul 2022/2023. Atunci, campioana României a pierdut partida tur de la București, cu scorul de 1-2. A reușit să se califice mai departe, după un succes cu scorul de 3-1 în manșa retur.