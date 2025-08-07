Bănel Nicoliță se teme înainte de FCSB - Drita! Ce a spus înaintea meciului din preliminariile Europa League - Antena Sport

Bănel Nicoliță a vorbit despre partida dintre FCSB și Drita, care contează pentru manșa tur a „dublei” din turul 3 al preliminariilor Europa League. Fostul internațional a recunoscut că se teme de adversara campioanei, având în vedere ultimele rezultate înregistrate de echipa lui Charalambous.
FCSB a părăsit în mod rușinos preliminariile Champions League încă din turul al 2-lea, după înfrângerile cu Shkëndija, campioana Macedoniei de Nord. Acum, „retrogradată” în turul 3 al Europa League, FCSB se va duela cu Drita, campioana din Kosovo, pentru un loc în play-off. Prima manșă a „dublei” se va juca pe Arena Națională de la ora 21:30 și va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Ce a spus Bănel Nicoliță înainte de FCSB – Drita
Bănel Nicoliță a transmis că FCSB avea un traseu bun pentru calificarea în grupa principală din UEFA Champions League. Totuși, având în vedere eliminarea din preliminarii, fostul internațional a recunoscut că se teme de adversara roș-albaștrilor.
„(n.r. – Îți e frică de meciul cu Drita?) Da! Serios… Eu nu sunt dezamăgit că am pierdut derby-ul cu Dinamo, eu sunt dezamăgit că am pierdut în turul al doilea din Champions League. Traseul ăsta era cel mai bun. Nici măcar nu se gândeau la asemenea traseu. Au ratat o mare șansă”, a spus Bănel Nicoliță, la fanatik.ro.
Dacă se va califica în play-off-ul Europa League, FCSB se va duela, pentru un loc în grupa principală, cu scoțienii de la Aberdeen. În caz contrar, campioana României va evolua împotriva câștigătoarei „dublei” dintre Differdange – Levadia, în play-off-ul Conference League.
Un titular de la FCSB, aproape de un transfer spectaculos. Mircea Lucescu l-a recomandat
Un titular de la FCSB este, din nou, aproape de un transfer spectaculos. Turcii au anunţat că Ştefan Târnovanu e în continuare pe lista de transferuri a celor de la Galatasaray.
Conform presei din Turcia, Mircea Lucescu l-a recomandat pe Ştefan Târnovanu la Galatasaray. Oficialii campioanei Turciei au primit referinţe pozitive din partea selecţionerului, în privinţa portarului de la FCSB.
Ştefan Târnovanu se luptă cu Senna Lammens, de la Antwerp, Guillamue Restes, de la Toulouse, şi cu Dominik Greif, de la Mallorca, pentru un transfer de top la Galatasaray, în această vară.