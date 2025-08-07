Bănel Nicoliță se teme înainte de FCSB - Drita! Ce a spus înaintea meciului din preliminariile Europa League - Antena Sport

Bănel Nicoliță a vorbit despre partida dintre FCSB și Drita, care contează pentru manșa tur a „dublei” din turul 3 al preliminariilor Europa League. Fostul internațional a recunoscut că se teme de adversara campioanei, având în vedere ultimele rezultate înregistrate de echipa lui Charalambous.

FCSB a părăsit în mod rușinos preliminariile Champions League încă din turul al 2-lea, după înfrângerile cu Shkëndija, campioana Macedoniei de Nord. Acum, „retrogradată” în turul 3 al Europa League, FCSB se va duela cu Drita, campioana din Kosovo, pentru un loc în play-off. Prima manșă a „dublei” se va juca pe Arena Națională de la ora 21:30 și va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Ce a spus Bănel Nicoliță înainte de FCSB – Drita

Bănel Nicoliță a transmis că FCSB avea un traseu bun pentru calificarea în grupa principală din UEFA Champions League. Totuși, având în vedere eliminarea din preliminarii, fostul internațional a recunoscut că se teme de adversara roș-albaștrilor.

„(n.r. – Îți e frică de meciul cu Drita?) Da! Serios… Eu nu sunt dezamăgit că am pierdut derby-ul cu Dinamo, eu sunt dezamăgit că am pierdut în turul al doilea din Champions League. Traseul ăsta era cel mai bun. Nici măcar nu se gândeau la asemenea traseu. Au ratat o mare șansă”, a spus Bănel Nicoliță, la fanatik.ro.

Dacă se va califica în play-off-ul Europa League, FCSB se va duela, pentru un loc în grupa principală, cu scoțienii de la Aberdeen. În caz contrar, campioana României va evolua împotriva câștigătoarei „dublei” dintre Differdange – Levadia, în play-off-ul Conference League.