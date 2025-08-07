Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bănel Nicoliță se teme înainte de FCSB - Drita! Ce a spus înaintea meciului din preliminariile Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Bănel Nicoliță se teme înainte de FCSB – Drita! Ce a spus înaintea meciului din preliminariile Europa League

Bănel Nicoliță se teme înainte de FCSB – Drita! Ce a spus înaintea meciului din preliminariile Europa League

Alex Ioniță Publicat: 7 august 2025, 17:57

Comentarii
Bănel Nicoliță se teme înainte de FCSB – Drita! Ce a spus înaintea meciului din preliminariile Europa League

FOTO: AntenaSport

Bănel Nicoliță a vorbit despre partida dintre FCSB și Drita, care contează pentru manșa tur a „dublei” din turul 3 al preliminariilor Europa League. Fostul internațional a recunoscut că se teme de adversara campioanei, având în vedere ultimele rezultate înregistrate de echipa lui Charalambous.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a părăsit în mod rușinos preliminariile Champions League încă din turul al 2-lea, după înfrângerile cu Shkëndija, campioana Macedoniei de Nord. Acum, „retrogradată” în turul 3 al Europa League, FCSB se va duela cu Drita, campioana din Kosovo, pentru un loc în play-off. Prima manșă a „dublei” se va juca pe Arena Națională de la ora 21:30 și va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Ce a spus Bănel Nicoliță înainte de FCSB – Drita

Bănel Nicoliță a transmis că FCSB avea un traseu bun pentru calificarea în grupa principală din UEFA Champions League. Totuși, având în vedere eliminarea din preliminarii, fostul internațional a recunoscut că se teme de adversara roș-albaștrilor.

„(n.r. – Îți e frică de meciul cu Drita?) Da! Serios… Eu nu sunt dezamăgit că am pierdut derby-ul cu Dinamo, eu sunt dezamăgit că am pierdut în turul al doilea din Champions League. Traseul ăsta era cel mai bun. Nici măcar nu se gândeau la asemenea traseu. Au ratat o mare șansă”, a spus Bănel Nicoliță, la fanatik.ro.

Dacă se va califica în play-off-ul Europa League, FCSB se va duela, pentru un loc în grupa principală, cu scoțienii de la Aberdeen. În caz contrar, campioana României va evolua împotriva câștigătoarei „dublei” dintre Differdange – Levadia, în play-off-ul Conference League.

Reclamă
Reclamă

Un titular de la FCSB, aproape de un transfer spectaculos. Mircea Lucescu l-a recomandat

Un titular de la FCSB este, din nou, aproape de un transfer spectaculos. Turcii au anunţat că Ştefan Târnovanu e în continuare pe lista de transferuri a celor de la Galatasaray.

Conform presei din Turcia, Mircea Lucescu l-a recomandat pe Ştefan Târnovanu la Galatasaray. Oficialii campioanei Turciei au primit referinţe pozitive din partea selecţionerului, în privinţa portarului de la FCSB.

Ştefan Târnovanu se luptă cu Senna Lammens, de la Antwerp, Guillamue Restes, de la Toulouse, şi cu Dominik Greif, de la Mallorca, pentru un transfer de top la Galatasaray, în această vară.

Imagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni avereaImagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni averea
Reclamă

Conform jurnaliştilor turci, oficialii campioanei Turciei ar fi purtat discuţii cu cei de la FCSB în privinţa transferului lui Ştefan Târnovanu.

“Galatasaray continuă de asemenea discuțiile pentru Konstantinos Tzolakis de la Olympiakos și pentru Ștefan Târnovanu de la FCSB. Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a oferit și el referințe pozitive pentru portarul român în vârstă de 25 de ani, Târnovanu”, notează turcii de la fotomac.com.tr.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
Observator
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a obține bani pentru baronii PSD
Fanatik.ro
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a obține bani pentru baronii PSD
17:47
Un titular de la FCSB, aproape de un transfer spectaculos. Mircea Lucescu l-a recomandat: “A oferit referinţe pozitive”
17:31
Andrei Raţiu, deţinut în totalitate de Rayo Vallecano! Acord cu Villarreal
16:53
Veste proastă pentru Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – Braga! Medicii, verdict despre accidentarea lui Muhar
16:51
OFICIAL | Ronald Araujo este noul căpitan al Barcelonei! Anunţul catalanilor, după ce Ter Stegen a rămas fără banderolă
16:44
Lista cu cei 30 de nominalizaţi la Balonul de Aur 2025! Anunţul oficial făcut de France Football
16:37
Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano. Spaniolii i-au refuzat transferul carierei, în Premier League
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările 2 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Echipa care a intrat în cursa pentru transferul “Prinţului” 3 Alexi Pitu a semnat! Ce salariu va încasa românul la noul club 4 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 5 Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren” 6 Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSBGigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSB
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă