Căpitanul lui Young Boys a numit marea slăbiciune a elveţienilor înaintea meciului cu FCSB: "Mă îngrijorează" - Antena Sport

Căpitanul lui Young Boys a numit marea slăbiciune a elveţienilor înaintea meciului cu FCSB: “Mă îngrijorează”

Publicat: 2 octombrie 2025, 10:07

Căpitanul lui Young Boys a numit marea slăbiciune a elveţienilor înaintea meciului cu FCSB: Mă îngrijorează

Loris Benito, căpitanul lui Young Boys / Profimedia

FCSB primeşte vizita lui Young Boys Berna, în etapa a doua a grupei principale Europa League. Campioana României a început cu dreptul noua aventură europeană, după ce a câştigat cu 1-0 meciul de pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles.

De partea cealaltă, elveţienii au avut parte de un început de coşmar. În meciul de pe teren propriu cu Panathinaikos, elveţienii au fost învinsşi cu 4-1, într-un meci în care formaţia din Grecia conducea cu 3-0 după doar 19 minute.

Căpitanul lui Young Boys a numit marea slăbiciune a elveţienilor înaintea meciului cu FCSB: “Facem prea multe greşeli”

Începutul modest de sezon al celor de la Young Boys îi dă de gândit căpitanului echipei, Loris Benito. Înaintea meciului cu FCSB, Benito a recunoscut că echipa sa primeşte prea multe goluri şi a declarat că acest lucru îl îngrijorează.

Acesta s-a plâns de faptul că Young Boys le face viaţa uşoară adversarilor şi crede că este vorba despre o problemă cu concentrarea:

“După înfrângerea de săptămâna trecută, 4-1, împotriva lui Panathinaikos, avem multe de recuperat. Știm că un meci european în deplasare este întotdeauna dificil. Dar trebuie să arătăm o reacție. (…)

(n.r. Apărarea este o problemă. Young Boys primește prea multe goluri, ești de acord?) Da, și asta este ceea ce mă îngrijorează. În momentul de față facem prea multe greșeli. Este o chestiune de concentrare. Facem să fie prea ușor pentru adversarii noștri. Asta e frustrant, dar nu văd o problemă fundamentală”, a declarat Loris Benito, potrivit bernezeitung.ch.

Dacă FCSB s-a impus în weekend pe Arena Naţională în faţa celor de la Oţelul Galaţi cu 1-0, graţie unui gol marcat de Florin Tănase din penalty, în debutul reprizei a doua, Young Boys a câştigat un meci nebun în ultima etapă de campionat. După 0-0 în prima repriză, Young Boys a obţinut cele trei puncte în meciul cu Thun, graţie victoriei cu 4-2 de pe teren propriu.

