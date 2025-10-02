Căpitanul lui Young Boys a numit marea slăbiciune a elveţienilor înaintea meciului cu FCSB: "Mă îngrijorează" - Antena Sport

FCSB primeşte vizita lui Young Boys Berna, în etapa a doua a grupei principale Europa League. Campioana României a început cu dreptul noua aventură europeană, după ce a câştigat cu 1-0 meciul de pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles.

De partea cealaltă, elveţienii au avut parte de un început de coşmar. În meciul de pe teren propriu cu Panathinaikos, elveţienii au fost învinsşi cu 4-1, într-un meci în care formaţia din Grecia conducea cu 3-0 după doar 19 minute.

Căpitanul lui Young Boys a numit marea slăbiciune a elveţienilor înaintea meciului cu FCSB: “Facem prea multe greşeli”

Începutul modest de sezon al celor de la Young Boys îi dă de gândit căpitanului echipei, Loris Benito. Înaintea meciului cu FCSB, Benito a recunoscut că echipa sa primeşte prea multe goluri şi a declarat că acest lucru îl îngrijorează.

Acesta s-a plâns de faptul că Young Boys le face viaţa uşoară adversarilor şi crede că este vorba despre o problemă cu concentrarea:

“După înfrângerea de săptămâna trecută, 4-1, împotriva lui Panathinaikos, avem multe de recuperat. Știm că un meci european în deplasare este întotdeauna dificil. Dar trebuie să arătăm o reacție. (…)