Sergio Busquets a anunţat că se retrage! Sergio Ramos, mesaj emoţionant pentru fostul său rival - Antena Sport

Sergio Busquets, mijlocaşul de 37 de ani care a scris istorie la Barcelona, a anunţat oficial că se va retrage la finalul acestui sezon din MLS. În prezent la Inter Miami, Busquets este coleg cu foştii săi coechipieri de pe Camp Nou: Lionel Messi, Jordi Alba şi Luis Suarez.

Campion mondial şi european cu naţionala Spaniei, Sergio Busquets a fost apreciat atât de coechipierii de la Barcelona, cât şi de cei de la echipa naţională, chiar dacă aceştia erau rivali la echipele de club.

Sergio Ramos, mesaj emoţionant pentru Sergio Busquets: “Unul dintre cei mai buni mijlocaşi alături de care am jucat”

Unul dintre aceşti jucători este Sergio Ramos. Coechipier cu Busquets la naţionala Spaniei, fostul căpitan al lui Real Madrid a avut un mesaj superb pentru fostul său rival de la Barcelona:

“Busi, eşti definiţia modului de a fi excepţional, dar în acelaşi timp rămâi un tip normal. Rivali de cele mai multe ori, coechipier de multe ori, mereu ai ieşit în evidneţă prin clasa ta, viziunea ta şi calitatea fotbalului tău. Dar şi pentru modul tău autentic de a fi.

Fotbalul pierde unul dintre cei mai buni mijlocaşi alături de care am jucat. Părăseşti fotbalul cu recunoştinţa tuturor celor care au jucat cu tine şi care iubesc acest sport.