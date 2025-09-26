Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sergio Busquets a anunţat că se retrage! Sergio Ramos, mesaj emoţionant pentru fostul său rival - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Sergio Busquets a anunţat că se retrage! Sergio Ramos, mesaj emoţionant pentru fostul său rival

Sergio Busquets a anunţat că se retrage! Sergio Ramos, mesaj emoţionant pentru fostul său rival

Publicat: 26 septembrie 2025, 10:20

Comentarii
Sergio Busquets a anunţat că se retrage! Sergio Ramos, mesaj emoţionant pentru fostul său rival

Sergio Busquets şi Sergio Ramos / Profimedia

Sergio Busquets, mijlocaşul de 37 de ani care a scris istorie la Barcelona, a anunţat oficial că se va retrage la finalul acestui sezon din MLS. În prezent la Inter Miami, Busquets este coleg cu foştii săi coechipieri de pe Camp Nou: Lionel Messi, Jordi Alba şi Luis Suarez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campion mondial şi european cu naţionala Spaniei, Sergio Busquets a fost apreciat atât de coechipierii de la Barcelona, cât şi de cei de la echipa naţională, chiar dacă aceştia erau rivali la echipele de club.

Sergio Ramos, mesaj emoţionant pentru Sergio Busquets: “Unul dintre cei mai buni mijlocaşi alături de care am jucat”

Unul dintre aceşti jucători este Sergio Ramos. Coechipier cu Busquets la naţionala Spaniei, fostul căpitan al lui Real Madrid a avut un mesaj superb pentru fostul său rival de la Barcelona:

“Busi, eşti definiţia modului de a fi excepţional, dar în acelaşi timp rămâi un tip normal. Rivali de cele mai multe ori, coechipier de multe ori, mereu ai ieşit în evidneţă prin clasa ta, viziunea ta şi calitatea fotbalului tău. Dar şi pentru modul tău autentic de a fi.

Fotbalul pierde unul dintre cei mai buni mijlocaşi alături de care am jucat. Părăseşti fotbalul cu recunoştinţa tuturor celor care au jucat cu tine şi care iubesc acest sport.

Reclamă
Reclamă

Mulţumesc pentru că ai fost un jucător grozav, un coechipier grozav şi un prieten grozav. Îţi doresc numai bine în noua ta călătorie. Te pup, frate”, a fost mesajul lui Sergio Ramos, de pe contul său de X.

Sergio Busquets: “Mulţumesc FC Barcelona, clubul vieţii mele”

Sergio Busquets are o carieră uriașă în spate. El a crescut la academia catalanilor, La Masia, și și-a făcut debutul în 2008, atunci când Pep Guardiola era antrenor. Timp de 15 ani, Busquets a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei, alături de care a scris istorie.

Vremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsoriVremea 29 septembrie - 27 octombrie 2025. Scad temperaturile, la munte sunt anunţate lapoviță și ninsori
Reclamă

Și la echipa națională a Spaniei, Sergio Busquets a fost un jucător extrem de important. Campion mondial în 2010 și campion european în 2012, Busquets are 143 de selecții și a marcat de două ori.

“Acestea vor fi ultimele mele luni pe teren. Simt că a venit momentul să-mi iau rămas bun de la cariera mea de fotbalist profesionist. Au trecut aproape 20 de ani în care m-am bucurat de această poveste incredibilă la care am visat dintotdeauna.

Mulţumesc enorm tuturor şi fotbalului pentru tot. Veţi face mereu parte din această poveste frumoasă. Plec foarte fericit, mândru, împlinit şi, mai presus de toate, recunoscător. Fotbalul mi-a oferit experienţe unice, în locuri minunate, alături de cei mai buni tovarăşi de călătorie… Mulţumesc FC Barcelona, clubul vieţii mele. La Barca mi-am transformat visele din copilărie în realitate. Am purtat tricoul pe care l-am iubit în sute de meciuri. Am sărbătorit numeroase titluri şi am trăit momente unice pe Camp Nou, pe care nu le voi uita niciodată”, a fost anunţul lui Sergio Busquets.

 
View this post on Instagram
 
A post shared by Sergio Busquets (@5sergiob)

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
Observator
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe în administrație
Fanatik.ro
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe în administrație
11:12
Giovanni Becali îl cere pe Ştefan Târnovanu titular la naţională. Mesaj direct pentru Mircea Lucescu: “Nu înţeleg cum îl evită”
11:03
Oscar și Lando se luptă, Max pândește. Analiza lui Adrian Georgescu
10:57
Un titular de la FCSB, propus în Olanda după victoria FCSB-ului cu Go Ahead Eagles: “Mulţi scouteri l-au văzut”
10:22
Două medalii de argint pentru România la Campionatul Mondial de canotaj. Rezultate formidabile la Shanghai
10:14
Universitatea Craiova – Dinamo LIVE TEXT (21:00). Derby “de foc” în Bănie. Echipele probabile
9:44
Decizia finală luată de Dinamo Kiev în privinţa lui Vladislav Blănuţă, după scandalul uriaş provocat în Ucraina
Vezi toate știrile
1 “Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni” 2 Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard” 3 Young Boys – Panathinaikos 1-4. Ionuţ Radu a apărat în Stuttgart – Celta Vigo 2-1. Rezultatele serii 4 Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo” 5 Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic 6 Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Campioana României începe excelent în UEFA Europa League
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatriaUn fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria