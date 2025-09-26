Sergio Busquets a anunţat că se retrage! Sergio Ramos, mesaj emoţionant pentru fostul său rival - Antena Sport

Sergio Busquets, mijlocaşul de 37 de ani care a scris istorie la Barcelona, a anunţat oficial că se va retrage la finalul acestui sezon din MLS. În prezent la Inter Miami, Busquets este coleg cu foştii săi coechipieri de pe Camp Nou: Lionel Messi, Jordi Alba şi Luis Suarez.
Campion mondial şi european cu naţionala Spaniei, Sergio Busquets a fost apreciat atât de coechipierii de la Barcelona, cât şi de cei de la echipa naţională, chiar dacă aceştia erau rivali la echipele de club.
Sergio Ramos, mesaj emoţionant pentru Sergio Busquets: “Unul dintre cei mai buni mijlocaşi alături de care am jucat”
Unul dintre aceşti jucători este Sergio Ramos. Coechipier cu Busquets la naţionala Spaniei, fostul căpitan al lui Real Madrid a avut un mesaj superb pentru fostul său rival de la Barcelona:
“Busi, eşti definiţia modului de a fi excepţional, dar în acelaşi timp rămâi un tip normal. Rivali de cele mai multe ori, coechipier de multe ori, mereu ai ieşit în evidneţă prin clasa ta, viziunea ta şi calitatea fotbalului tău. Dar şi pentru modul tău autentic de a fi.
Fotbalul pierde unul dintre cei mai buni mijlocaşi alături de care am jucat. Părăseşti fotbalul cu recunoştinţa tuturor celor care au jucat cu tine şi care iubesc acest sport.
Mulţumesc pentru că ai fost un jucător grozav, un coechipier grozav şi un prieten grozav. Îţi doresc numai bine în noua ta călătorie. Te pup, frate”, a fost mesajul lui Sergio Ramos, de pe contul său de X.
Sergio Busquets: “Mulţumesc FC Barcelona, clubul vieţii mele”
Sergio Busquets are o carieră uriașă în spate. El a crescut la academia catalanilor, La Masia, și și-a făcut debutul în 2008, atunci când Pep Guardiola era antrenor. Timp de 15 ani, Busquets a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Barcelonei, alături de care a scris istorie.
Și la echipa națională a Spaniei, Sergio Busquets a fost un jucător extrem de important. Campion mondial în 2010 și campion european în 2012, Busquets are 143 de selecții și a marcat de două ori.
“Acestea vor fi ultimele mele luni pe teren. Simt că a venit momentul să-mi iau rămas bun de la cariera mea de fotbalist profesionist. Au trecut aproape 20 de ani în care m-am bucurat de această poveste incredibilă la care am visat dintotdeauna.
Mulţumesc enorm tuturor şi fotbalului pentru tot. Veţi face mereu parte din această poveste frumoasă. Plec foarte fericit, mândru, împlinit şi, mai presus de toate, recunoscător. Fotbalul mi-a oferit experienţe unice, în locuri minunate, alături de cei mai buni tovarăşi de călătorie… Mulţumesc FC Barcelona, clubul vieţii mele. La Barca mi-am transformat visele din copilărie în realitate. Am purtat tricoul pe care l-am iubit în sute de meciuri. Am sărbătorit numeroase titluri şi am trăit momente unice pe Camp Nou, pe care nu le voi uita niciodată”, a fost anunţul lui Sergio Busquets.
