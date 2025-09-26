Două medalii de argint pentru România la Campionatul Mondial de canotaj. Rezultate formidabile la Shanghai - Antena Sport

Echipajul de patru rame feminin, format din Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş, a câştigat vineri medalia de argint la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
Aurul i-a revenit unui echipaj din SUA, cu timpul 06:27.71. Sportivele tricolore au înregistrat timpul 06:28.44.
Două medalii de argint pentru România la Campionatul Mondial de canotaj
Tot medalia de argint au cucerit-o şi Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă, la patru rame masculin.
Echipajul de dublu vâsle (M2x), format din Andrei Cornea şi Marian Enache, a ocupat doar locul şase în finala de vineri.
Tot vineri, Mihai Chiruţă s-a clasat pe locul 4 în semifinală la schif simplu masculin (M1x) şi va evolua în finala B.
În finala B a probei de dublu vâsle feminin (W2x), Bianca Ifteni şi Mariana Dumitru s-au clasat pe poziţia a 6-a, ceea ce înseamnă că ocupă locul 12 în clasamentul mondial.
România a mai câştigat două medalii la CM de la Shanghai: aur prin echipajul feminin de dublu rame (W2-) format din Magdalena Rusu şi Simona Radiş şi argint prin echipajul masculin de dublu rame (M2-) format din Florin Arteni şi Florin Lehaci.
