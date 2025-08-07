Controversă uriaşă în FCSB - Drita! Gol validat de VAR, după ce campioana a cerut henţ - Antena Sport

FCSB primeşte vizita kosovarilor de la Drita în prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Campioana României, care nu traversează deloc o perioadă bună, are parte de o nouă partidă complicată.

Drita a deschis scorul pe Arena Naţională în minutul 7, prin Tusha, în timp ce Manaj a majorat diferenţa în minutul 50. Golul din debutul reprizei secunde a fost analizat însă minute bune de VAR, dar arbitrul a validat în cele din urmă reuşita.

Fază controversată de FCSB – Drita! VAR-ul a validat golul contestat de campioana României

Krasniqi a centrat pentru Manaj în minutul 50. El a deviat spre poarta lui Ştefan Târnovanu, dar portarul campioanei României a blocat. În alergare, Manaj a atins mingea cu mâna, iar balonul a intrat în poartă.

Cei de la FCSB au contestat reuşita kosovarilor, iar faza a fost analizată cu atenţie în cabina VAR. După câteva minute, arbitrul a validat golul, spre surprinderea celor de la FCSB.

FCSB a pierdut ultimele patru meciuri. Seria negativă a început în Macedonia de Nord, cu Shkendija. De atunci, FCSB a mai pierdut cu Farul, returul cu Shkendija şi derby-ul cu Dinamo. Tot în acest sezon, FCSB a mai pierdut şi returul cu Inter Club d’Escaldes.