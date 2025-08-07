Controversă uriaşă în FCSB - Drita! Gol validat de VAR, după ce campioana a cerut henţ - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 7 august 2025, 22:58

Controversă uriaşă în FCSB – Drita! Gol validat de VAR, după ce campioana a cerut henţ

Fază controversată în FCSB - Drita / Captură Pro TV

FCSB primeşte vizita kosovarilor de la Drita în prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Campioana României, care nu traversează deloc o perioadă bună, are parte de o nouă partidă complicată.

Drita a deschis scorul pe Arena Naţională în minutul 7, prin Tusha, în timp ce Manaj a majorat diferenţa în minutul 50. Golul din debutul reprizei secunde a fost analizat însă minute bune de VAR, dar arbitrul a validat în cele din urmă reuşita.

Fază controversată de FCSB – Drita! VAR-ul a validat golul contestat de campioana României

Krasniqi a centrat pentru Manaj în minutul 50. El a deviat spre poarta lui Ştefan Târnovanu, dar portarul campioanei României a blocat. În alergare, Manaj a atins mingea cu mâna, iar balonul a intrat în poartă.

Cei de la FCSB au contestat reuşita kosovarilor, iar faza a fost analizată cu atenţie în cabina VAR. După câteva minute, arbitrul a validat golul, spre surprinderea celor de la FCSB.

FCSB a pierdut ultimele patru meciuri. Seria negativă a început în Macedonia de Nord, cu Shkendija. De atunci, FCSB a mai pierdut cu Farul, returul cu Shkendija şi derby-ul cu Dinamo. Tot în acest sezon, FCSB a mai pierdut şi returul cu Inter Club d’Escaldes.

Singurele victorii ale echipei lui Elias Charalambous din acest sezon au fost cele din Supercupa României, contra lui CFR Cluj, scor 2-1, şi de la Ploieşti, cu Petrolul, în etapa a doua a Ligii 1, scor 1-0.

Echipele de start în FCSB – Drita:

  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut (cpt.) – Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti – Bîrligea
    Rezerve: Udrea, Zima – Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian
    Absenți: Tănase, Ngezana (suspendați), Olaru, Radunovic, Alibec (accidentați)
    Antrenor: Elias Charalambous
  • DRITA (4-4-2): Maloku – Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka – Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj – Blerim Krasniqi, Manaj
    Rezerve: Belhuli, Rexhepi – Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj
    Antrenor: Zekirija Ramadani

FCSB – Drita, în turul 3 preliminar Europa League

“Roș-albaștrii” trec printr-o criză de formă inimaginabilă înainte de meciul contra kosovarilor. În ultimele șase meciuri, FCSB a înregistrat cinci eșecuri, două cu Shkendja și câte unul cu Inter d’Escaldes, Farul și Dinamo.

În plus, câștigătoarea ultimelor două titluri din Liga 1 este și decimată de absențe înainte de turul cu Drita. Denis Alibec și Risto Radunovic sunt accidentați, în vreme ce Florin Tănase și Siyabonga Ngezana vor lipsi din cauza suspendărilor. În acest sens, Gigi Becali a anunțat miercuri seara pe cine va conta în echipa de start.

De cealaltă parte, Drita, campioana din Kosovo, a trecut de luxemburghezii de la Differdange în primul tur preliminar UCL, după care a fost eliminată de Copenhaga. Danezii s-au impus cu 2-0 în tur și cu 1-0 în deplasarea de la Priștina. În țara balcanică încă nu a început campionatul încă, astfel că Drita are doar meciurile din preliminariile UCL în picioare.

22:55
