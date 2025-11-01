Cu cine se bate România pentru găzduirea finalelor Europa League din 2028 și 2029. Stadioane de top în luptă - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 1 noiembrie 2025, 18:25

Arena Naţională, înainte de FCSB - Manchester United / Profimedia

România are competiție serioasă pentru găzduirea finalelor de UEFA Europa League din 2028 și 2029, în contextul în care vineri a venit vestea că Arena Națională ar putea fi din nou “casa” unui ultim act european. Cel mai mare stadion al țării noastre este în luptă cu arene de top, care au la rândul lor experiențe cu astfel de meciuri uriașe.

Pe lista pentru găzduirea finalei din 2028 se află spre exemplu Juventus Stadium din Torino, în timp ce în 2029 România se va putea lupta inclusiv cu Turcia, care pune la bătaie Ankara 19 Mayıs Stadium, din capitală. În total, cinci stadioane sunt în cursă pentru finala Europa League din 2028, iar șase pentru cea de peste un an.

Contracandidatele României pentru găzduirea finalelor UEL 2028 și 2029

Momentan, România și-a manifestat intenția de găzdui cele două mari meciuri, iar dosarele finale se depun până pe 10 iunie 2026, potrivit mundodeportivo.com. În luna septembrie a anului 2026, Comitetul Executiv UEFA va stabili care sunt arenele care vor fi casa finanelor de Champions League, Europa League, Conference League și Women’s Champions League, cele mai importante competiții de sub egida UEFA.

Țările candidate pentru găzduirea finalei Europa League, respectiv cele cu care se bate România, sunt următoarele:

Finala Europa League din 2028

  • Franța: Lyon, Parc Olympique Lyonnais
  • Franța: Paris, Parc des Princes
  • Italia: Torino, Juventus Stadium
  • Serbia: Belgrad, Stadionul Rajko Mitic (“Marakana”)

Finala Europa League din 2029

  • Franța: Lyon, Parc Olympique Lyonnais
  • Franța: Paris, Parc des Princes
  • Italia: Torino, Juventus Stadium
  • Serbia: Belgrad, Stadionul Rajko Mitic (“Marakana”)
  • Turcia: Ankara, Ankara 19 Mayıs Stadium

Există o mențiune importantă legată de cele două stadioane din Franța care ar putea găzdui finalele. Până la data limită a depunerii dosarelor, țara din vestul Europei trebuie să aleagă o singură arenă, deoarece nu poate pune pe listă două.

