Încă un meci uriaş pentru România! FRF a anunţat candidatura pentru finalele Europa League din 2028 şi 2029 - Antena Sport

Încă un meci uriaş pentru România! FRF a anunţat candidatura pentru finalele Europa League din 2028 şi 2029

Publicat: 31 octombrie 2025, 13:15

Arena Naţională - Profimedia Images

Arena Naţională ar putea organiza o a doua mare finală europeană. După ultimul act al Europa League din 2012, Atletico Madrid – Bilbao 3-0, Bucureştiul are o nouă şansă. FRF a anunţat că şi-a depus candidatura pentru finalele Europa League din 2028 şi 2029.

Pentru următorii doi ani, a doua competiţie europeană şi-a desemnat gazda finalelor, Istanbul, în 2026, și Frankfurt, în 2027.

“După succesul în organizarea tragerii la sorți a grupelor și a celor patru meciuri de la EURO 2020, precum și organizarea Campionatelor Europene Under 21 și Under 19, FRF dorește să continue să promoveze România ca o destinație de top pentru evenimente sportive majore.

Partenerii Federației Române de Fotbal în acest proiect vor fi Primăria București și Guvernul României. Colaborarea strânsă la precedentele evenimente fotbalistice majore organizate la București garantează capacitatea de a furniza o experiență memorabilă pentru toți participanții la un astfel de eveniment pe Arena Națională”, se arată pe frf.ro.

Răzvan Burleanu a avut şi el o primă reacţie. “România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc.

Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate.

Cu un număr ridicat de specialiști experimentați și dedicați, fotbalul românesc este pregătit să ofere cele mai bune condiții și să atingă cele mai înalte standarde în organizarea finalei Europa League”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

