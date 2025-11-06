„Dacă jucam 11 contra 11, puteam să câștigăm”. Darius Olaru, mesaj ferm după Basel - FCSB 3-1. Ce a spus despre golul marcat - Antena Sport

Darius Olaru a oferit prima reacție după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB, în etapa a patra a grupei de Europa League. Mijlocașul campioanei a marcat un gol spectaculos, însă elvețienii s-au impus în cele din urmă.
FCSB a rămas în inferioritate numerică în minutul 12, după ce Ștefan Târnovanu a comis henț în afara careului, motiv pentru care a văzut direct cartonașul roșu.
Darius Olaru, mesaj ferm după Basel – FCSB 3-1
Darius Olaru s-a declarat convins de faptul că FCSB ar fi putut câștiga partida din Elveția dacă ar fi evoluat 11 contra 11. Căpitanul roș-albaștrilor s-a bucurat pentru reușita sa superbă, însă a transmis că cei de la Basel au fost mai „norocoși” în partida din etapa a patra a grupei de Europa League.
„Nu ştiu dacă mă consolează puţin golul, interesul echipei era să obţinem un rezultat pozitiv, dar cursul jocului s-a schimbat din prima repriză cu acel cartonaş, au fost mai norocoşi, şi golul 2 vine din bara, după ne-am deschis şi am luat al treilea gol.
Dacă jucam 11 la 11 pe toată durata partidei am fi reuşit să facem un meci mare şi puteam să câştigăm… Golul? A fost o pasă lungă, am decis să trag la poartă şi mă bucur că am ales să marchez. Tot Risto Radunovic a ales bucuria de la gol, dintr-o glumă a pornit, de când am început să îmi aleagă celebrările marchez. Mă bucur.
Am spus-o, îmi doream mult să obţinem o victorie aici. Am simţit că putea mult mai mult, doresc să privim cu încredere ce urmează, vom avea meciuri destul de dificile”, a declarat Darius Olaru, conform primasport.ro, după Basel – FCSB 3-1.
FCSB, învinsă de Basel
La Basel, pe St. Jakob Park, bucureştenii au început cu lovitura de cap a lui Tănase, respinsă în corner de portarul gazdelor, Hitz, însă a continuat cum nu se putea mai prost pentru elevii lui Elias Charalambous. Târnovanu a ieşit să-l blocheze pe Broschinski, a comis henţ şi a primt cartonaşul roşu, în minutul 12, fiind eliminat. Antrenorul bucureştenilor a fost nevoit să reconfigureze sistemul şi, în minutul 18, Ngezana a comis henţ în careu, iar Basel a primit penalti după verificarea VAR. A transformat Xherdan Shaqiri şi a deschis scorul. Roş-albaştrii şi-au reluat încercările ofensive, iar Olaru a şutat la poartă, în minutul 26, dar Hitz a apărat. Goalkeeperul gazdelor a scos un alt şut al lui Olaru, după trei minute, pentru ca Zima să respingă şutul lui Shaqiri, în minutul 41. Zima a scos şi la Leroy, în minutul 45, iar după un minut Graovac a intervenit la Soticek. Asaltul elveţian s-a încheiat cu şutul lui Metinho, din al şaselea minut al prelungirilor, respins de Zima şi la pauză a fost 1-0 pentru Basel.
FCSB a egalat în minutul 57, după o fază frumoasă reuşită de Olaru, care l-a învins pe Hitz cu un şut superb, din careu. Elveţienii au preluat conducerea în minutul 73. Traore a şutat, nu foarte puternic, de la distanţă, mingea a lovit bara şi a deviat apoi în faţa porţii, după ce a atins piciorul lui Zima, iar Shaqiri a înscris. Hitz a intervenit la şutul lui Miculescu, în minutul 79, scăpând mingea în faţă, apoi scos la încercarea lui Bîrligea. FC Basel s-a impus, în cele din urmă, cu 3-1, după ce Ibrahim Salah a marcat în minutul 88, şi FCSB rămâne cu trei puncte în grupa din Europa League, pierzând al treilea meci consecutiv.
