„Dacă jucam 11 contra 11, puteam să câștigăm”. Darius Olaru, mesaj ferm după Basel - FCSB 3-1. Ce a spus despre golul marcat - Antena Sport

Darius Olaru a oferit prima reacție după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB, în etapa a patra a grupei de Europa League. Mijlocașul campioanei a marcat un gol spectaculos, însă elvețienii s-au impus în cele din urmă.

FCSB a rămas în inferioritate numerică în minutul 12, după ce Ștefan Târnovanu a comis henț în afara careului, motiv pentru care a văzut direct cartonașul roșu.

Darius Olaru, mesaj ferm după Basel – FCSB 3-1

Darius Olaru s-a declarat convins de faptul că FCSB ar fi putut câștiga partida din Elveția dacă ar fi evoluat 11 contra 11. Căpitanul roș-albaștrilor s-a bucurat pentru reușita sa superbă, însă a transmis că cei de la Basel au fost mai „norocoși” în partida din etapa a patra a grupei de Europa League.

„Nu ştiu dacă mă consolează puţin golul, interesul echipei era să obţinem un rezultat pozitiv, dar cursul jocului s-a schimbat din prima repriză cu acel cartonaş, au fost mai norocoşi, şi golul 2 vine din bara, după ne-am deschis şi am luat al treilea gol.

Dacă jucam 11 la 11 pe toată durata partidei am fi reuşit să facem un meci mare şi puteam să câştigăm… Golul? A fost o pasă lungă, am decis să trag la poartă şi mă bucur că am ales să marchez. Tot Risto Radunovic a ales bucuria de la gol, dintr-o glumă a pornit, de când am început să îmi aleagă celebrările marchez. Mă bucur.