Ştefan Târnovanu, eliminat după 13 minute în Basel - FCSB! Gafă uluitoare a portarului  - Antena Sport

Ştefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, a rezistat 13 minute în meciul cu Basel, din etapa a patra a grupei principale Europa League. Portarul campioanei României a fost eliminat, după o gafă incredibilă.
Târnovanu a ieşit din poartă, încercând să intercepteze un balon. Acesta a ieşit din poartă hazardat şi a atins cu mâna mingea trimisă de Broschinski. Fiind în afara careului, arbitrul l-a eliminat pe Târnovanu.
Ştefan Târnovanu, gafă uluitoare în Basel – FCSB! A fost eliminat pentru un henţ în afara careului
Portarul FCSB-ului a protestat vehement, cerând ca arbitrul să meargă la monitorul VAR, pentru a revedea faza. Din nefericire pentru acesta, arbitrul nu a mai fost chemat la monitor, deoarece reluările au fost clare, iar portarul roş-albaştrilor a comis henţ.
În urma acestei eliminări, jucătorul sacrificat de la FCSB în duelul cu Basel a fost Mamadou Thiam. Acesta a fost înlocuit cu Lukas Zima, portarul de rezervă al roş-albaştrilor.
Acesta este al doilea cartonaş roşu încasat de Ştefan Târnovanu în acest sezon. În vară, el a fost eliminat în meciul pierdut de FCSB în Ghencea, cu Farul, din cauza protestelor.
Echipele de start în Basel – FCSB:
- Basel (4-2-3-1): Hitz – Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse – Metinho, Leroy – Traore, Shaqiri (cpt.), Soticek – Borschinski. Rezerve: Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduoardo.
Antrenor: Ludovic Magnin
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Tănase, Șut – Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam – Bîrligea. Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, O. Popescu, Alhassan.
Antrenor: Elias Charalambous
