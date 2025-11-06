Ştefan Târnovanu, eliminat după 13 minute în Basel - FCSB! Gafă uluitoare a portarului  - Antena Sport

Ştefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, a rezistat 13 minute în meciul cu Basel, din etapa a patra a grupei principale Europa League. Portarul campioanei României a fost eliminat, după o gafă incredibilă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Târnovanu a ieşit din poartă, încercând să intercepteze un balon. Acesta a ieşit din poartă hazardat şi a atins cu mâna mingea trimisă de Broschinski. Fiind în afara careului, arbitrul l-a eliminat pe Târnovanu.

Ştefan Târnovanu, gafă uluitoare în Basel – FCSB! A fost eliminat pentru un henţ în afara careului

Portarul FCSB-ului a protestat vehement, cerând ca arbitrul să meargă la monitorul VAR, pentru a revedea faza. Din nefericire pentru acesta, arbitrul nu a mai fost chemat la monitor, deoarece reluările au fost clare, iar portarul roş-albaştrilor a comis henţ.

În urma acestei eliminări, jucătorul sacrificat de la FCSB în duelul cu Basel a fost Mamadou Thiam. Acesta a fost înlocuit cu Lukas Zima, portarul de rezervă al roş-albaştrilor.

Acesta este al doilea cartonaş roşu încasat de Ştefan Târnovanu în acest sezon. În vară, el a fost eliminat în meciul pierdut de FCSB în Ghencea, cu Farul, din cauza protestelor.