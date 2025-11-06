Darius Olaru, gol de zile mari în Basel - FCSB. Campioana a marcat în inferioritate numerică - Antena Sport

Darius Olaru a marcat un gol de zile mari în duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Căpitanul roș-albaștrilor a restabilit egalitatea în minutul 57, având o reușită superbă.

Basel reușise să deschidă scorul în minutul 19, după un penalty transformat de Xherdan Shaqiri. Cu șase minute mai devreme, FCSB a rămas în inferioritate numerică după ce Ștefan Târnovanu a comis henț în afara careului și a văzut direct cartonașul roșu.

Darius Olaru, gol de zile mari în Basel – FCSB

După pauză, FCSB a forțat egalarea. În minutul 57, golul a apărut în poarta lui Basel, Darius Olaru reușind să înscrie. Căpitanul roș-albaștrilor a preluat un balon la marginea careului, s-a distrat cu Barisic peste care a trecut mingea, și ulterior a înscriu dintr-un voleu de senzație, la care portarul Hitz nu a avut nicio șansă.

Darius Olaru a ajuns la patru goluri marcate în ultimele patru meciuri jucate. El a înscris un gol în victoria cu UTA, din urmă cu două etape, și a reușit o „dublă” în ultimul meci, cel cu U Cluj, câștigat de campioană cu 2-0.

Darius Olaru a avut un început de sezon modest, dat fiind faptul că venea și după o accidentare care l-a ținut departe de teren câteva luni, în a doua jumătate a sezonului trecut. După golul marcat cu Basel, el nu i-a uitat pe contestatari și a dus mâna la ureche, mișcând-o de mai multe ori, semn că nu a uitat criticile primite.