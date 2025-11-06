Darius Olaru, gol de zile mari în Basel - FCSB. Campioana a marcat în inferioritate numerică - Antena Sport

Darius Olaru a marcat un gol de zile mari în duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Căpitanul roș-albaștrilor a restabilit egalitatea în minutul 57, având o reușită superbă.
Basel reușise să deschidă scorul în minutul 19, după un penalty transformat de Xherdan Shaqiri. Cu șase minute mai devreme, FCSB a rămas în inferioritate numerică după ce Ștefan Târnovanu a comis henț în afara careului și a văzut direct cartonașul roșu.
Darius Olaru, gol de zile mari în Basel – FCSB
După pauză, FCSB a forțat egalarea. În minutul 57, golul a apărut în poarta lui Basel, Darius Olaru reușind să înscrie. Căpitanul roș-albaștrilor a preluat un balon la marginea careului, s-a distrat cu Barisic peste care a trecut mingea, și ulterior a înscriu dintr-un voleu de senzație, la care portarul Hitz nu a avut nicio șansă.
Darius Olaru a ajuns la patru goluri marcate în ultimele patru meciuri jucate. El a înscris un gol în victoria cu UTA, din urmă cu două etape, și a reușit o „dublă” în ultimul meci, cel cu U Cluj, câștigat de campioană cu 2-0.
Darius Olaru a avut un început de sezon modest, dat fiind faptul că venea și după o accidentare care l-a ținut departe de teren câteva luni, în a doua jumătate a sezonului trecut. După golul marcat cu Basel, el nu i-a uitat pe contestatari și a dus mâna la ureche, mișcând-o de mai multe ori, semn că nu a uitat criticile primite.
Echipele de start:
Basel (4-2-3-1): Hitz – Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse – Metinho, Leroy – Traore, Shaqiri (cpt.), Soticek – Borschinski.
Rezerve: Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduoardo.
Antrenor: Ludovic Magnin
FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Tănase, Șut – Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam – Bîrligea.
Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, O. Popescu, Alhassan.
Antrenor: Elias Charalambous
Ştefan Târnovanu, eliminat după 13 minute în Basel – FCSB
Ştefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, a rezistat 13 minute în meciul cu Basel, din etapa a patra a grupei principale Europa League. Portarul campioanei României a fost eliminat, după o gafă incredibilă.
Târnovanu a ieşit din poartă, încercând să intercepteze un balon. Acesta a ieşit din poartă hazardat şi a atins cu mâna mingea trimisă de Broschinski. Fiind în afara careului, arbitrul l-a eliminat pe Târnovanu.
Portarul FCSB-ului a protestat vehement, cerând ca arbitrul să meargă la monitorul VAR, pentru a revedea faza. Din nefericire pentru acesta, arbitrul nu a mai fost chemat la monitor, deoarece reluările au fost clare, iar portarul roş-albaştrilor a comis henţ.
În urma acestei eliminări, jucătorul sacrificat de la FCSB în duelul cu Basel a fost Mamadou Thiam. Acesta a fost înlocuit cu Lukas Zima, portarul de rezervă al roş-albaştrilor.
