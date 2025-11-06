Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Darius Olaru, gol de zile mari în Basel - FCSB. Campioana a marcat în inferioritate numerică - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Darius Olaru, gol de zile mari în Basel – FCSB. Campioana a marcat în inferioritate numerică

Darius Olaru, gol de zile mari în Basel – FCSB. Campioana a marcat în inferioritate numerică

Publicat: 6 noiembrie 2025, 21:25

Comentarii
Darius Olaru, gol de zile mari în Basel – FCSB. Campioana a marcat în inferioritate numerică

Darius Olaru a marcat în Basel - FCSB/ Captură Digi Sport

Darius Olaru a marcat un gol de zile mari în duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Căpitanul roș-albaștrilor a restabilit egalitatea în minutul 57, având o reușită superbă. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Basel reușise să deschidă scorul în minutul 19, după un penalty transformat de Xherdan Shaqiri. Cu șase minute mai devreme, FCSB a rămas în inferioritate numerică după ce Ștefan Târnovanu a comis henț în afara careului și a văzut direct cartonașul roșu. 

Darius Olaru, gol de zile mari în Basel – FCSB 

După pauză, FCSB a forțat egalarea. În minutul 57, golul a apărut în poarta lui Basel, Darius Olaru reușind să înscrie. Căpitanul roș-albaștrilor a preluat un balon la marginea careului, s-a distrat cu Barisic peste care a trecut mingea, și ulterior a înscriu dintr-un voleu de senzație, la care portarul Hitz nu a avut nicio șansă. 

Darius Olaru a ajuns la patru goluri marcate în ultimele patru meciuri jucate. El a înscris un gol în victoria cu UTA, din urmă cu două etape, și a reușit o „dublă” în ultimul meci, cel cu U Cluj, câștigat de campioană cu 2-0. 

Darius Olaru a avut un început de sezon modest, dat fiind faptul că venea și după o accidentare care l-a ținut departe de teren câteva luni, în a doua jumătate a sezonului trecut. După golul marcat cu Basel, el nu i-a uitat pe contestatari și a dus mâna la ureche, mișcând-o de mai multe ori, semn că nu a uitat criticile primite.

Reclamă
Reclamă

Echipele de start:  

Basel (4-2-3-1): Hitz – Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse – Metinho, Leroy – Traore, Shaqiri (cpt.), Soticek – Borschinski.  

Rezerve: Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduoardo.  

Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiuBlack Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
Reclamă

Antrenor: Ludovic Magnin 

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Tănase, Șut – Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam – Bîrligea.  

Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, O. Popescu, Alhassan.  

Antrenor: Elias Charalambous 

Ştefan Târnovanu, eliminat după 13 minute în Basel – FCSB 

Ştefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, a rezistat 13 minute în meciul cu Basel, din etapa a patra a grupei principale Europa League. Portarul campioanei României a fost eliminat, după o gafă incredibilă. 

Târnovanu a ieşit din poartă, încercând să intercepteze un balon. Acesta a ieşit din poartă hazardat şi a atins cu mâna mingea trimisă de Broschinski. Fiind în afara careului, arbitrul l-a eliminat pe Târnovanu. 

Portarul FCSB-ului a protestat vehement, cerând ca arbitrul să meargă la monitorul VAR, pentru a revedea faza. Din nefericire pentru acesta, arbitrul nu a mai fost chemat la monitor, deoarece reluările au fost clare, iar portarul roş-albaştrilor a comis henţ. 

În urma acestei eliminări, jucătorul sacrificat de la FCSB în duelul cu Basel a fost Mamadou Thiam. Acesta a fost înlocuit cu Lukas Zima, portarul de rezervă al roş-albaştrilor. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Observator
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
Fanatik.ro
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii”
22:40
LIVE TEXTRapid Viena – Universitatea Craiova 0-1. Romanchuk înscrie!
22:22
„Dacă jucam 11 contra 11, puteam să câștigăm”. Darius Olaru, mesaj ferm după Basel – FCSB 3-1. Ce a spus despre golul marcat
22:21
David Miculescu, iritat după Basel – FCSB 3-1: “Nu i-am simţit atât de puternici! Am fost peste ei la început”
22:21
Gigi Becali a anunțat un nou transfer, după 1-3 cu Basel: „Trebuie să luăm”
22:13
Gigi Becali a spus motivul real pentru care transferul lui Louis Munteanu la FCSB a picat: „Era 99% făcut!”
22:06
“Mai credeţi în calificare?” Gigi Becali a răspuns fără să stea pe gânduri după Basel – FCSB 3-1: “Trebuie să alegem”
Vezi toate știrile
1 Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România 2 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 3 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 4 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 5 Ce notă a primit Istvan Kovacs din partea englezilor, după ce a anulat un penalty pentru Liverpool 6 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență