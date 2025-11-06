Darius Olaru, mesaj de luptă înainte de Basel - FCSB: „Avem o șansă bună să obținem victoria” - Antena Sport

Darius Olaru a prefațat duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Confruntarea din Elveția se va disputa azi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro.
FCSB țintește victoria pe terenul celor de la Basel, după ce în precedentele două meciuri disputate în grupa de Europa League a fost învinsă de Young Boys (0-2) și de Bologna (1-2).
Darius Olaru, mesaj de luptă înainte de Basel – FCSB
Darius Olaru s-a declarat convins de faptul că FCSB are o șansă importantă să învingă în Elveția. Căpitanul roș-albaștrilor a transmis că fiecare jucător trebuie să alerge unul pentru celălalt și să se mobilizeze la maxim pentru a aduce la București cele trei puncte.
„Trebuie să ne mobilizăm, să alergăm unul pentru celălalt și zic eu că avem o șansă bună să obținem victoria acolo.
La fel ca și noi, și ei au fost adversari grei. Mergem acolo să ne jucăm șansa și sper eu să ne întoarcem cu o victorie”, a declarat Darius Olaru, înainte de Basel – FCSB.
Darius Olaru a fost anunțat titular de Gigi Becali în duelul cu Basel, ținând cont de forma bună pe care o traversează căpitanul roș-albaștrilor. El a reușit o „dublă” în victoria din ultima etapă cu U Cluj, scor 2-0.
Echipele probabile la Basel – FCSB:
FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Tănase, Șut – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea.
Antrenor: Elias Charalambous.
Basel: Hitz – Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Schmid – Metinho, Leroy – Soticek, Shaqiri, Otele – Ajeti.
Antrenor: Ludovic Magnin.
