Darius Olaru, mesaj de luptă înainte de Basel - FCSB: „Avem o șansă bună să obținem victoria” - Antena Sport

Darius Olaru a prefațat duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Confruntarea din Elveția se va disputa azi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro.

FCSB țintește victoria pe terenul celor de la Basel, după ce în precedentele două meciuri disputate în grupa de Europa League a fost învinsă de Young Boys (0-2) și de Bologna (1-2).

Darius Olaru, mesaj de luptă înainte de Basel – FCSB

Darius Olaru s-a declarat convins de faptul că FCSB are o șansă importantă să învingă în Elveția. Căpitanul roș-albaștrilor a transmis că fiecare jucător trebuie să alerge unul pentru celălalt și să se mobilizeze la maxim pentru a aduce la București cele trei puncte.

„Trebuie să ne mobilizăm, să alergăm unul pentru celălalt și zic eu că avem o șansă bună să obținem victoria acolo.

La fel ca și noi, și ei au fost adversari grei. Mergem acolo să ne jucăm șansa și sper eu să ne întoarcem cu o victorie”, a declarat Darius Olaru, înainte de Basel – FCSB.