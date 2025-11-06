Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Darius Olaru, mesaj de luptă înainte de Basel - FCSB: „Avem o șansă bună să obținem victoria” - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Darius Olaru, mesaj de luptă înainte de Basel – FCSB: „Avem o șansă bună să obținem victoria”

Darius Olaru, mesaj de luptă înainte de Basel – FCSB: „Avem o șansă bună să obținem victoria”

Publicat: 6 noiembrie 2025, 16:09

Comentarii
Darius Olaru, mesaj de luptă înainte de Basel – FCSB: Avem o șansă bună să obținem victoria”

Darius Olaru, în timpul unui meci la FCSB/ Hepta

Darius Olaru a prefațat duelul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Confruntarea din Elveția se va disputa azi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB țintește victoria pe terenul celor de la Basel, după ce în precedentele două meciuri disputate în grupa de Europa League a fost învinsă de Young Boys (0-2) și de Bologna (1-2). 

Darius Olaru, mesaj de luptă înainte de Basel – FCSB 

Darius Olaru s-a declarat convins de faptul că FCSB are o șansă importantă să învingă în Elveția. Căpitanul roș-albaștrilor a transmis că fiecare jucător trebuie să alerge unul pentru celălalt și să se mobilizeze la maxim pentru a aduce la București cele trei puncte. 

„Trebuie să ne mobilizăm, să alergăm unul pentru celălalt și zic eu că avem o șansă bună să obținem victoria acolo.  

La fel ca și noi, și ei au fost adversari grei. Mergem acolo să ne jucăm șansa și sper eu să ne întoarcem cu o victorie”, a declarat Darius Olaru, înainte de Basel – FCSB. 

Reclamă
Reclamă

Darius Olaru a fost anunțat titular de Gigi Becali în duelul cu Basel, ținând cont de forma bună pe care o traversează căpitanul roș-albaștrilor. El a reușit o „dublă” în victoria din ultima etapă cu U Cluj, scor 2-0. 

Echipele probabile la Basel – FCSB:  

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Tănase, Șut – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea.  

Cursă nebună pe trotinetă pe A3. Un bărbat gonea cu 90 km/h printre maşini: “I-a zis una ca e singură acasă"Cursă nebună pe trotinetă pe A3. Un bărbat gonea cu 90 km/h printre maşini: “I-a zis una ca e singură acasă"
Reclamă

Antrenor: Elias Charalambous.  

Basel: Hitz – Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Schmid – Metinho, Leroy – Soticek, Shaqiri, Otele – Ajeti.  

Antrenor: Ludovic Magnin. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când un pieton este lovit în plin de un autoturism. A zburat zeci de metri şi a rămas pe caldarâm
Observator
Momentul când un pieton este lovit în plin de un autoturism. A zburat zeci de metri şi a rămas pe caldarâm
Tragedie! Fostul fotbalist de la Corvinul Hunedoara a murit la doar 18 ani
Fanatik.ro
Tragedie! Fostul fotbalist de la Corvinul Hunedoara a murit la doar 18 ani
18:19
Cristiano Ronaldo, noi “săgeţi” către Lionel Messi: “Dacă Portugalia câştigă Cupa Mondială, va şoca lumea”
18:08
Revenire de senzație sau greșeală? Ce echipă l-a contactat pe Erik ten Hag, după despărțirea de Leverkusen
17:58
A câștigat și s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor! Meciul a durat 65 de minute
17:53
PAOK – Young Boys LIVE SCORE (22:00). Programul românilor în Europa League şi Conference League
17:49
Cei trei jucători ai FCSB-ului lăudați înaintea meciului cu Basel: „De nivel internațional”
17:35
VideoAntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 6 noiembrie
Vezi toate știrile
1 Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România 2 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 3 UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0! 4 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 5 Răspunsul venit de la UEFA după ce FCSB a cerut moment de reculegere la meciul cu Basel în memoria lui Ienei 6 Ce notă a primit Istvan Kovacs din partea englezilor, după ce a anulat un penalty pentru Liverpool
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență