De cine a fost sunat Elias Charalambous, după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: "Chiar glumeam cu el" - Antena Sport

Elias Charalambous a dezvăluit de cine a fost sunat, după ce FCSB şi-a aflat adversarele din Europa League. Antrenorul campioanei a transmis că a vorbit cu un bun prieten, anume Lykogiannis Charalampos, fundaşul grec de 31 de ani al celor de la Bologna.

Pe lângă formaţia din Italia, FCSB le va mai înfrunta pe Feyenoord, Young Boys, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, Fenerbahce, Basel şi Go Ahead Eagles.

De cine a fost sunat Elias Charalambous, după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League

După ce a dezvăluit că are o relaţie apropiată cu fundaşul viitoarei adversare a FCSB-ului din Europa League, Elias Charalambous a transmis şi că toate partidele vor fi extrem de dificile pentru campioană.

“Nu putem compara echipele, care e mai slabă sau care e mai puternică. Fenerbahce, Feyenoord, Bologna sunt echipe dificile. Am vorbit ieri cu Lykogiannis, un bun prieten, glumeam că poate vom pica împreună. M-a sunat, a văzut tragerea înaintea mea.

Toate echipele sunt puternice, cu siguranță. Aș fi vrut să mă întâlnesc cu Mourinho, dar asta e situația. Au decis să schimbe antrenorul.