De cine a fost sunat Elias Charalambous, după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: "Chiar glumeam cu el" - Antena Sport

De cine a fost sunat Elias Charalambous, după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Chiar glumeam cu el”

Publicat: 30 august 2025, 15:34

De cine a fost sunat Elias Charalambous, după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: Chiar glumeam cu el

Elias Charalambous, în timpul unei conferinţe de presă/ Sport Pictures

Elias Charalambous a dezvăluit de cine a fost sunat, după ce FCSB şi-a aflat adversarele din Europa League. Antrenorul campioanei a transmis că a vorbit cu un bun prieten, anume Lykogiannis Charalampos, fundaşul grec de 31 de ani al celor de la Bologna.

Pe lângă formaţia din Italia, FCSB le va mai înfrunta pe Feyenoord, Young Boys, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, Fenerbahce, Basel şi Go Ahead Eagles.

De cine a fost sunat Elias Charalambous, după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League

După ce a dezvăluit că are o relaţie apropiată cu fundaşul viitoarei adversare a FCSB-ului din Europa League, Elias Charalambous a transmis şi că toate partidele vor fi extrem de dificile pentru campioană.

“Nu putem compara echipele, care e mai slabă sau care e mai puternică. Fenerbahce, Feyenoord, Bologna sunt echipe dificile. Am vorbit ieri cu Lykogiannis, un bun prieten, glumeam că poate vom pica împreună. M-a sunat, a văzut tragerea înaintea mea.

Toate echipele sunt puternice, cu siguranță. Aș fi vrut să mă întâlnesc cu Mourinho, dar asta e situația. Au decis să schimbe antrenorul.

Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas, ne place să visăm, dar trebuie să fim modești. Trebuie să privim realitatea, să luăm pas cu pas. Nimeni nu știe cât de departe putem ajunge. Avem așteptări mari, dar trebuie să știm cine suntem. Vom încerca să ajungem cât mai departe.

E foarte important pentru suporteri, pentru toată România. O echipă joacă în Europa League, una în Conference. Îi felicit pe cei de la Craiova. E foarte important pentru fotbalul românesc.

Sunt momente care rămân în istorie, momente pe care le-am trăit și anul trecut. Vom încerca să câștigăm cât mai multe puncte posibile, poate mai multe decât anul trecut”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă înainte de CFR Cluj – FCSB.

Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB

Elias Charalambous a recunoscut că aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB. Antrenorul cipriot a declarat că nu s-ar opune venirii lui Louis Munteanu la formaţia campioană, în acest final de mercato.

“Dacă patronul decide că va transfera un jucător, niciodată nu voi spune nu. El decide. Cred în echipa mea, dar până nu se termină perioada de transferuri nu știi niciodată. Nu decid eu cine vine sau cine pleacă de la echipă.

Dacă patronul sau Meme (n.r. Mihai Stoica) decid să aducă un jucător, e binevenit. Eu sunt aici să antrenez echipa, nu să decid transferurile.

CFR a început sezonul ca noi, nu foarte bine. Meciurile pe plan european au fost motivul pentru care nu am început așa bine. Acum au un alt antrenor cu un stil de joc diferit. Am analizat ultimele două meciuri ale lor, va fi greu, dar vom da totul să câștigăm cele 3 puncte”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă.

