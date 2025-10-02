Dennis Politic, cu gândul la derby-ul cu Craiova după eșecul din Europa League: „Îmi doresc mult victoria” - Antena Sport

Dennis Politic e deja cu gândul la derby-ul de duminică cu Universitatea Craiova, după ce FCSB a fost învinsă de Young Boys, scor 0-2, în a doua etapă a grupei de Europa League. Mijlocașul evoluat din minutul 60 în duelul cu elvețienii, atunci când l-a înlocuit pe Octavian Popescu.

Dennis Politic s-a declarat bucuros pentru faptul că a bifat primele minute într-o competiție europeană. El a subliniat, de asemenea, faptul că are nevoie de mai multe meciuri pentru a-și intra în formă.

Dennis Politic, după FCSB – Young Boys 0-2

Dennis Politic a recunoscut, de asemenea, că jucătorii FCSB-ului vor da totul pentru victorie în derby-ul cu Universitatea Craiova, din etapa a 12-a din Liga 1. O parte dintre vedetele roș-albaștrilor au fost menajate în vederea meciului cu oltenii, Bîrligea, Olaru și Cisotti intrând pe teren la pauza meciului cu elvețienii.

„Sunt fericit că am debutat în Europa, a fost un obiectiv pentru mine. Am avut ocazii multe și clare, ne pare rău dar trebuie să ne revenim repede pentru meciul de duminică. Contează foarte mult în special împotriva unor astfel de echipe, atunci când pierzi unul dintre oamenii de bază.

E greu, dar mă bucur că am arătat caracter, am avut momente bune, nu am luat piciorul de pe accelerație, deși era 2-0. Este o echipă de calitate, care participă în Europa an de an. E un nivel superior, cred că noi suntem în punct de revenire. Nu am arătat rău, dar trebuie să fim mai eficienți, inclusiv eu. Va fi foarte grea partida cu Bologna, dar vom încerca să obținem cele trei puncte.