Elias Charalambous a primit vestea, înaintea meciului cu Young Boys: „Va fi out 3-4 săptămâni” - Antena Sport

După succesul obținut pe Arena Națională cu Oțelul Galați, FCSB va primi joi vizita celor de la Young Boys Berna, în etapa cu numărul doi a grupei principale a UEFA Europa League.

Campioana României nu a primit vești bune din partea staff-ului, după ce Daniel Graovac s-a accidentat în disputa din etapa cu numărul 11 a Ligii 1.

Cât va lipsi Daniel Graovac, după accidentarea din meciul cu Oțelul

Elias Charalambous a prefațat prin intermediul unei conferințe de presă duelul cu Young Boys Berna, din cadrul etapei a doua a fazei principale de UEFA Europa League.

Campioana României își dorește să obțină al doilea succes consecutiv în cadrul competiției, mai ales că meciul va avea loc pe Arena Națională din București, acolo unde vor asista peste 25.000 de spectatori.

Înaintea duelului de joi, antrenorul roș-albaștrilor a anunțat și cât va lipsi fundașul Daniel Graovac de pe gazon. El a ieșit accidentat din jocul cu Oțelul Galați, disputat acum câteva zile.