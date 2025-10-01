Elias Charalambous a primit vestea, înaintea meciului cu Young Boys: „Va fi out 3-4 săptămâni” - Antena Sport

Închide meniul
Elias Charalambous a primit vestea, înaintea meciului cu Young Boys: „Va fi out 3-4 săptămâni”

Daniel Işvanca Publicat: 1 octombrie 2025, 16:24

Jucătorii celor de la FCSB / SPORT PICTURES

După succesul obținut pe Arena Națională cu Oțelul Galați, FCSB va primi joi vizita celor de la Young Boys Berna, în etapa cu numărul doi a grupei principale a UEFA Europa League.

Campioana României nu a primit vești bune din partea staff-ului, după ce Daniel Graovac s-a accidentat în disputa din etapa cu numărul 11 a Ligii 1.

Cât va lipsi Daniel Graovac, după accidentarea din meciul cu Oțelul

Elias Charalambous a prefațat prin intermediul unei conferințe de presă duelul cu Young Boys Berna, din cadrul etapei a doua a fazei principale de UEFA Europa League.

Campioana României își dorește să obțină al doilea succes consecutiv în cadrul competiției, mai ales că meciul va avea loc pe Arena Națională din București, acolo unde vor asista peste 25.000 de spectatori.

Înaintea duelului de joi, antrenorul roș-albaștrilor a anunțat și cât va lipsi fundașul Daniel Graovac de pe gazon. El a ieșit accidentat din jocul cu Oțelul Galați, disputat acum câteva zile.

„Vali Crețu se va antrena cu noi, vom vedea cum va fi după antrenament. Graovac va fi out 3-4 săptămâni, așa a spus doctorul. În rest, nu e nimic nou”, a declarat antrenorul celor de la FCSB, la conferința de presă premergătoare partidei cu Young Boys Berna.

Comentarii


