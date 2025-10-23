Elias Charalambous, un car de nervi în FCSB - Bologna! Decizia care l-a nemulțumit pe antrenorul campioanei - Antena Sport

FCSB joacă împotriva celor de la Bologna, în etapa a treia a grupei principale de UEFA Europa League. Campioana României a început rău meciul de pe Arena Națională și a primit două goluri în primul sfert de oră.
Banca roș-albaștrilor a avut mari nemulțumiri vis-a-vis de maniera de arbitraj, iar Elias Charalambous a făcut o criză de nervi aproape de finalul primei reprize.
Banca FCSB-ului a cerut cartonaș roșu la Jonathan Rowe
FCSB-ul a început rău partida cu Bologna, însă campioana României a început să își creeze ocazii importante la poarta apărată de Skorupski. Ngezana, Șut și Thiam au fost aproape de a reduce din diferență.
Gruparea roș-albastră a avut însă mari nemulțumiri în ceea ce privește arbitrajul. Jonathan Rowe a primit cartonașul galben în minutul 25, iar în apropierea pauzei a avut o intervenție tare asupra lui Darius Olaru, în marginea careului de 16 metri.
Centralul Andris Treimanis a luat decizia de a nu a acorda al doilea galben, lucru care l-a scos din sărite pe Elias Charalambous. Antrenorul celor de la FCSB a mers țintă la al patrulea oficial pentru a cere explicații.
