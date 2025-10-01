Englezii au analizat FCSB - Young Boys şi au prezis scorul final: "Criza lor ar putea continua" - Antena Sport

Englezii au analizat duelul dintre FCSB şi Young Boys, din a doua etapă a grupei de Europa League, şi au prezis scorul final. Ei sunt de părere că partida de joi de pe Arena Naţională se va încheia la egalitate, 1-1.

FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în prima etapă a grupei europene, unicul gol al partidei fiind marcat de David Miculescu. Cu acelaşi scor, campioana s-a impus şi în partida cu Oţelul din ultima etapă de campionat.

Englezii au analizat FCSB – Young Boys şi au prezis scorul final

Englezii sunt de părere că FCSB traversează o criză în ceea ce priveşte golurile marcate, fapt care ar putea continua şi în meciul cu Young Boys. Campioana a marcat câte un gol în ultimele patru meciuri jucate, în toate competiţiile.

“Noi spunem: FCSB – Young Boys 1-1. Criza FCSB-ului în fața porții ar putea continua joi, iar șansele să câștige meciul sunt mici dacă jucătorii nu reușesc să îmbunătățească modul în care gestionează fazele avute la poarta adversă.

Young Boys are încrederea dată de evoluțiile solide pe care le-a avut recent în deplasare și ar putea obține un punct pe Arena Națională”, au notat cei de la sportsmole.co.uk.