Făcut praf de Gigi Becali după FCSB - Young Boys 0-2, Ştefan Târnovanu a recunoscut: "Puteam face mai mult" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat dur pe Ştefan Târnovanu după FCSB – Young Boys Berna 0-2. Patronul FCSB-ului a fost de părere că Târnovanu a greşit la ambele goluri ale elveţienilor.

După meci, Târnovanu a recunoscut şi el că putea face mai mult la golurile marcate de Monteiro, mai ales la al doilea.

Ştefan Târnovanu: “ Nu sunt mulțumit, puteam face mai mult”

“Un meci pe care dacă l-am fi început cum am început a doua repriză, poate era altul rezultatul. În repriza a doua am arătat curaj. În prima repriză am fost fricoși. Nu am arătat foarte bine și am pierdut. Au pus și presiune pe noi, au venit sus, au ajuns destul de repede la noi la poartă.

Nu sunt mulțumit atâta timp cât primesc gol, nu sunt fericit. La golul doi poate puteam face mai mult. Mingea îi sare în cap, e lovită ciudat. Așa și la primul gol, cu călcâiul. Lovește foarte prost. Nu sunt mulțumit.

Mergem înainte. Cred că putem face meciuri mult mai bune. Dacă am fi pierdut fără drept de apel, ne-ar fi durut. Am arătat bine. Trebuie să facem tot ce putem pentru a obține cele 3 puncte cu Universitatea Craiova”, a reacţionat Ştefan Târnovanu pentru digisport.ro după FCSB – Young Boys 0-2.