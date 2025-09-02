Închide meniul
Florin Tănase a vorbit despre adversarii FCSB-ului din grupa Europa League. Echipele remarcate - Antena Sport

Florin Tănase a vorbit despre adversarii FCSB-ului din grupa Europa League. Echipele remarcate

Andrei Nicolae Publicat: 2 septembrie 2025, 8:08

Florin Tănase, în timpul unui interviu / Antena Sport

FCSB și-a aflat recent adversarele din grupa de Europa League, iar roș-albaștrii vor avea parte de câteva meciuri extrem de interesante în cea de-a doua competiție UEFA. Unul dintre jucătorii campioanei care a vorbit despre ce îi așteaptă pe el și colegii săi a fost Florin Tănase, prezent la Mogoșoaia pentru renuirea echipei naționale.

Mijlocașul lui Elias Charalambous a primit și o întrebare privind care este cel mai dificil adversar din cele opt trase la sorți.

Florin Tănase: “Trebuie să adunăm puncte pentru România”

FCSB va avea parte de dueluri tari în faza principală a Europa League, ca urmare a tragerii la sorți care a avut loc vineri la Monaco. Roș-albaștrii vor da peste Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles.

Meciurile din grupa principală UEL au fost discutate pe scurt de către Florin Tănase, care a vorbit cu jurnaliștii cu ocazia reunirii echipei naționale. În cadrul aceleiași discuții, mijlocașul de 30 de ani abordat și controversele care au avut loc la derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB, încheiat 2-2.

Cât despre grupa UEL, Tănase este de părere că toate partidele îi pot ajuta pe roș-albaștri să evolueze, astfel încât să reprezinte România cu mândrie. În plus, fotbalistul a numit și două formații când a fost întrebat care e cea mai puternică echipă peste care vor da el și restul elevilor lui Elias Charalambous. Cu toate acestea, mijlocașul a vrut să dea de înțeles că toate meciurile trebuie tratate cu seriozitate indiferent de numele adversarului din teren.

O grupă cu adversari foarte buni, puternici, meciuri tari care ne vor face să creștem și, pentru că reprezentăm România în Europa League, trebuie să facem totul pentru a face o figură frumoasă și să adunăm puncte pentru România.

(n.r. Ce echipă ți se pare cea mai puternică la prima vedere?) E Fenerbahce, Feyenoord, dar toate. Ați văzut, și așa zisele echipe mici sunt puternice astăzi“, a spus Tănase la Mogoșoaia.

