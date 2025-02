Florinel Coman nu s-a abţinut! Ce a postat după PAOK - FCSB 1-2, victoria uriaşă din play-off-ul Europa League - Antena Sport

Florinel Coman, pe vremea când evolua la FCSB - Profimedia Images Florinel Coman a rămas alături de foştii colegi de la FCSB. Imediat după fluierul de final de pe Toumba, care a adus o victorie uriaşă a campioanei României, „Mbappe” a postat pe InstaStory un mesaj pentru echipa care l-a lansat în fotbalul mare. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB are prima şansă la calificarea în optimile play-off-ului Europa League, după 2-1 în deplasare cu echipa lui Răzvan Lucescu. Gheorghiţă şi Dawa au marcat golurile care pot cântări decisiv. Postarea lui Florinel Coman, după PAOK – FCSB 1-2 Coman a punctat şi el perfomanţa echipei lui Gigi Becali. A repostat mesajul de la finalul meciului al contului de social media al campianei, folosind doar 3 emoji în descriere, printre care şi o inimioară. La fel ca FCSB, şi Florinel Coman trece printr-o perioadă excelentă. Internaţionalul român a avut nevoie de doar două minute pentru a înscrie un gol decisiv chiar la debutul pentru Cagliari. A fost 2-1, împotriva Parmei, echipei lui Dennis Man şi Valentin Mihăilă. Reclamă

Florin Tănase, discurs războinic după PAOK – FCSB 1-2

Florin Tănase a avut un discurs războinic după PAOK – FCSB 1-2. Tănase a spus că totul se va decide în returul de la Bucureşti.

„O primă repriză câştigată de noi. Am făcut un meci bun şi am luat un avantaj bun pentru returul dela Bucureşti. Se joacă încă, dar suntem încrezători! Am suferit. În prima repriză au avut golul acela, dar alte ocazii nu îmi aduc aminte, deci nu ştiu cât am suferit.

A fost diferit meciul, mai bun pentru noi. Îi ştim că au o echipă foarte bună, un antrenor care îi face să joace. Gheorghiţă… îl ştiam, am jucat contra lui la Iaşi. E un tânăr de perspectivă, ne-am bucurat că a venit la noi. S-a integrat repede. Poate să crească de la meci la meci.

