"Foarte ciudat ce s-a întâmplat" Cui i-a dedicat Ştefan Târnovanu victoria cu Go Ahead Eagles: "E pentru el" - Antena Sport

Ştefan Târnovanu (25 de ani) a fost omul meciului în partida Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Site-ul de specialitate sofascore.ro l-a notat cu 8.6, în timp ce flashscore.ro i-a acordat nota 8.2. Ambele site-uri l-au văzut cel mai bun de pe teren pe Târnovanu.

Ştefan Târnovanu nu l-a uitat pe Mihai Lixandru, care s-a operat de apendicită cu o zi înainte de partida cu formaţia olandeză. Lixandru făcuse şi el deplasarea în Olanda.

Ştefan Târnovanu i-a dedicat lui Mihai Lixandru victoria cu Go Ahead Eagles

“E o bucurie foarte mare, pentru că anul acesta am primit foarte multe goluri. Am fost foarte-foarte supărat, să primeşti 3 goluri iar… Am ajuns la foarte multe meciuri în care am primit gol. Este o victorie foarte importantă pentru noi. Nu cred că eu am salvat, doar am continuat ce au făcut băieţii foarte bine.

Nu am fost singur pe teren. Băieţii au făcut un meci aproape perfect, e normal ca şi ei să aibă ceva ocazii. Mereu am spus, când te aperi bine şi nu primeşti gol, automat e 0-0. Anul trecut, în Europa, au fost meciuri în care ne-am apărat foarte bine şi am reuşit să câştigăm sau să facem egal. Să nu pierzi, asta e cel mai important.

Aş vrea să nu uităm de Lix. Nu îmi amintesc când s-a mai întâmplat să te operezi cu o zi înainte de meci. E foarte ciudat. Îi doresc multă sănătate şi această victorie e şi pentru el. Şi pentru cei mulţi accidentaţi de acasă”, a declarat Ştefan Târnovanu pentru primasport.ro după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1.