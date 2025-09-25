"Foarte ciudat ce s-a întâmplat" Cui i-a dedicat Ştefan Târnovanu victoria cu Go Ahead Eagles: "E pentru el" - Antena Sport

Ştefan Târnovanu (25 de ani) a fost omul meciului în partida Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Site-ul de specialitate sofascore.ro l-a notat cu 8.6, în timp ce flashscore.ro i-a acordat nota 8.2. Ambele site-uri l-au văzut cel mai bun de pe teren pe Târnovanu.
Ştefan Târnovanu nu l-a uitat pe Mihai Lixandru, care s-a operat de apendicită cu o zi înainte de partida cu formaţia olandeză. Lixandru făcuse şi el deplasarea în Olanda.
Ştefan Târnovanu i-a dedicat lui Mihai Lixandru victoria cu Go Ahead Eagles
“E o bucurie foarte mare, pentru că anul acesta am primit foarte multe goluri. Am fost foarte-foarte supărat, să primeşti 3 goluri iar… Am ajuns la foarte multe meciuri în care am primit gol. Este o victorie foarte importantă pentru noi. Nu cred că eu am salvat, doar am continuat ce au făcut băieţii foarte bine.
Nu am fost singur pe teren. Băieţii au făcut un meci aproape perfect, e normal ca şi ei să aibă ceva ocazii. Mereu am spus, când te aperi bine şi nu primeşti gol, automat e 0-0. Anul trecut, în Europa, au fost meciuri în care ne-am apărat foarte bine şi am reuşit să câştigăm sau să facem egal. Să nu pierzi, asta e cel mai important.
Aş vrea să nu uităm de Lix. Nu îmi amintesc când s-a mai întâmplat să te operezi cu o zi înainte de meci. E foarte ciudat. Îi doresc multă sănătate şi această victorie e şi pentru el. Şi pentru cei mulţi accidentaţi de acasă”, a declarat Ştefan Târnovanu pentru primasport.ro după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1.
Go Ahead Eagles – FCSB 0-1
Formaţia FCSB a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale a Europa League. Golul a fost marcat de Miculescu, în minutul 13.
FCSB a suferit în acest meci, a fost dominată destul de clar de deținătoarea Cupei Olandei (posesie de 70%-30%), dar a rezistat și acest rezultat poate însemna un nou început, după rezultatele neconvingătoare de până acum, atât în Liga 1, cât și în cupele europene.
FCSB a început avântat și a avut o ocazie bună după o jumătate de minut, prin Alibec (1), al cărui șut din afara careului a fost reținut de portar. Olaru (7) a tras de la circa 20 de metri, dar portarul De Busser a respins. Un minut mai târziu (8), Miculescu a șutat la colțul scurt, însă De Busser s-a remarcat din nou.
Go Ahead Eagles a fost aproape de deschiderea scorului (11), când belgianul Suray a scăpat singur cu Târnovanu, după o eroare a cuplului Ngezana – Graovac, dar goalkeeperul a respins. FCSB a marcat în min. 13, prin Miculescu, cu un șut plasat din marginea careului, după pasa lui Alibec. Roș-albaștrii au mai avut o situație notabilă prin Cisotti (16), al cărui șut din unghi a fost reținut de portar.
“Vulturii” au dominat clar restul timpului în prima repriză și au avut o serie de ocazii bune. Breum (17) a tras slab din poziție centrală, iar Târnovanu a prins. Târnovanu (18) a avut o intervenție salutară la șutul lui Suray, rămas liber. Portarul campioanei României s-a evidențiat apoi (18) și la șutul lui Deijl de la distanță. Edvardsen (30) a șutat peste poartă din întoarcere. Suedezul a trimis din voleu peste poartă (39), după o minge respinsă greșit de Ngezana. FCSB a mai avut o șansă bună în finalul primei reprize, prin Mihai Popescu (41), care a trimis cu capul peste poartă din 5 metri.
În repriza secundă, gazdele și-au creat mai puține ocazii de gol, chiar dacă au menținut presiunea la poarta lui Tătărușanu. Echipa lui Charalambous a început și partea secundă cu o ocazie, însă portarul a respins șutul din unghi expediat de Olaru (47). Suray (51) a șutat periculos din marginea careului, dar Alhassan a blocat salvator. Târnovanu s-a mai remarcat o dată (69), la șutul lui Breum la colțul scurt. Meulensteen (90+1) a șutat pe lângă de la 16 metri.
FCSB va juca următorul meci cu Young Boys (2 octombrie, la București), iar apoi cu Bologna (23 octombrie, București), FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).
- Young Boys – Panathinaikos 1-4. Ionuţ Radu apără în Stuttgart – Celta Vigo. Meciurile serii
- Gigi Becali a anunţat cât va lipsi Mihai Lixandru după ce jucătorul FCSB-ului s-a operat în Olanda
- Mihai Stoica le-a dat peste nas contestatarilor, după 1-0 cu Go Ahead Eagles: „Așa, și?”
- “Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
- David Miculescu, după ce a adus victoria în Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Trebuie să ne reluăm drumul”