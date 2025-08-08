Gigi Becali a anunţat echipa de start pentru returul cu Drita: “Şansele de calificare sunt de 100%” - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit cum va arăta FCSB în returul cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2 în primul meci, de pe Arena Naţională, după ce a revenit de la 0-2.

Calificarea este însă departe, Drita reuşind să pună mari probleme campioanei din Liga 1. Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+4, din lovitură de la 11 metri.

Gigi Becali, despre echipa de start a returului cu Drita: “Vor intra Radunovic şi Ngezana”

În ciuda jocului şi a scorului de pe Arena Naţională, Gigi Becali este convins că FCSB se va califica în play-off-ul Europa League, dacă nu va avea “ghinioane”. El a dezvăluit şi cu cine va juca în partida de săptămna viitoare:

“Șansele de calificare sunt de 100%. Asta dacă nu avem ghinioane. Olaru va juca la retur. În plus, vor intra și Radunovic și Ngezana. Nu vom mai folosi doi închizători, vom avea doi interi și un închizător, pe Șut.

Nu mi-a plăcut Chiricheș. A fost lent și previzibil. Îmi e frică atunci când e mingea la el”, a declarat Gigi Becali, la gsp.ro.