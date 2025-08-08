Gigi Becali a anunţat echipa de start pentru returul cu Drita: “Şansele de calificare sunt de 100%” - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit cum va arăta FCSB în returul cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2 în primul meci, de pe Arena Naţională, după ce a revenit de la 0-2.
Calificarea este însă departe, Drita reuşind să pună mari probleme campioanei din Liga 1. Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+4, din lovitură de la 11 metri.
Gigi Becali, despre echipa de start a returului cu Drita: “Vor intra Radunovic şi Ngezana”
În ciuda jocului şi a scorului de pe Arena Naţională, Gigi Becali este convins că FCSB se va califica în play-off-ul Europa League, dacă nu va avea “ghinioane”. El a dezvăluit şi cu cine va juca în partida de săptămna viitoare:
“Șansele de calificare sunt de 100%. Asta dacă nu avem ghinioane. Olaru va juca la retur. În plus, vor intra și Radunovic și Ngezana. Nu vom mai folosi doi închizători, vom avea doi interi și un închizător, pe Șut.
Nu mi-a plăcut Chiricheș. A fost lent și previzibil. Îmi e frică atunci când e mingea la el”, a declarat Gigi Becali, la gsp.ro.
- Echipa probabilă a FCSB-ului în returul cu Drita: Târnovanu – V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Radunovic – Olaru, Șut, Cisotti – Miculescu, Bîrligea, Oct. Popescu
Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2
După meciul de pe Arena Naţională, Daniel Bîrligea a început să plângă în timpul interviului. Atacantul a avut o reacţie de clasă şi a explicat căderea de formă a campioanei.
Gigi Becali l-a lăudat pe Bîrligea, cât şi pe Octavian Popescu. Patronul de la FCSB l-a remarcat şi pe Dennis Politic, care a fost trimis în teren în a doua repriză.
“Astă seară, nu numai că şi-a revenit echipa…două lucruri mari, Bîrligea este cel pe care l-am cunoscut, ba chiar mai bun, şi George Popescu cred că va fi mai bine decât a fost. Am câştigat doi jucători, şi-au revenit doi jucători de care aveam nevoie ca de aer. Golul pe care l-a dat, e specialist, e fotbalist. Asta am câştigat, l-am câştigat şi pe Politic, începe să fie cel pentru care am făcut atâtea sacrificii ca să-l iau.