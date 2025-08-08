Daniel Bîrligea a început să plângă după FCSB - Drita 3-2: "A fost o perioadă puţin mai grea" - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Bîrligea a început să plângă după FCSB – Drita 3-2: "A fost o perioadă puţin mai grea"
Daniel Bîrligea a început să plângă după FCSB – Drita 3-2: “A fost o perioadă puţin mai grea”

Publicat: 8 august 2025, 0:10

Daniel Bîrligea, emoţionat după FCSB - Drita / Antena Sport

Daniel Bîrligea a fost extrem de emoţionat la finalul meciului dintre FCSB şi Drita, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2, după o revenire de senzaţie, de la 0-2.

Bîrligea a marcat primul gol al FCSB-ului, dar şi golul victoriei, din minutul 90+4. La finalul meciului de pe Arena Naţională, atacantul FCSB-ului a izbucnit în lacrimi şi a recunoscut că cei de la FCSB au mult prea euforici după succesul din sezonul trecut:

Daniel Bîrligea, emoţionat după FCSB – Drita 3-2: “S-a schimbat ceva în noi”. A început să plângă la interviu

“Cred că după golul de 2-0 s-a schimbat echipa în bine. S-a schimbat ceva în noi, ne-a ajuns să luăm goluri și să stăm cu capul în jos, să nu arătăm ca noi. Nu am arătat în ultimele meciuri că știm să jucăm fotbal. Sper să ne revenim de acum încolo.

Este destul de greu, pentru că anul trecut a fost formidabil, am ajuns cu toții la un nivel, aveam încredere în noi. Cred că am avut prea multă încredere în noi, pentru că anul trecut a fost prea frumos. A trebuit să ne dăm seama că e alt campionat, alt sezon în Europa și să luptăm pentru prezent.

Am fost prea euforici, am zis că suntem prea buni, a trebuit să ne întoarcem cu picioarele pe pământ și să jucăm fotbal.

A fost o perioadă puțin mai grea. Am văzut o parte de fericire care m-a făcut să plâng. Aveam nevoie de această victorie ca să ne deschidem. Am suferit puțin cu toții, a fost greu, dar sper să luptăm cu toții și să aducem fericire tuturor.

Am crezut că suntem prea buni, dar s-a arătat că nu suntem atât de buni și că trebuie să muncim, să luptăm. Nu am luptat, nu am jucat bine. Eram într-o hibernare cu toții, ca echipă. Sper să câștigăm din nou.

A fost urât, te duceai la antrenamente, era urât, te duceai pe stradă, era urât”, a declarat Daniel Bîrligea, la finalul meciului.

Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedintePreţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
Fază controversată de FCSB – Drita! VAR-ul a validat golul contestat de campioana României

Drita a deschis scorul pe Arena Naţională în minutul 7, prin Tusha, în timp ce Manaj a majorat diferenţa în minutul 50. Golul din debutul reprizei secunde a fost analizat însă minute bune de VAR, dar arbitrul a validat în cele din urmă reuşita.

Krasniqi a centrat pentru Manaj în minutul 50. El a deviat spre poarta lui Ştefan Târnovanu, dar portarul campioanei României a blocat. În alergare, Manaj a atins mingea cu mâna, iar balonul a intrat în poartă.

Cei de la FCSB au contestat reuşita kosovarilor, iar faza a fost analizată cu atenţie în cabina VAR. După câteva minute, arbitrul a validat golul, spre surprinderea celor de la FCSB.

FCSB a pierdut ultimele patru meciuri. Seria negativă a început în Macedonia de Nord, cu Shkendija. De atunci, FCSB a mai pierdut cu Farul, returul cu Shkendija şi derby-ul cu Dinamo. Tot în acest sezon, FCSB a mai pierdut şi returul cu Inter Club d’Escaldes.

Singurele victorii ale echipei lui Elias Charalambous din acest sezon au fost cele din Supercupa României, contra lui CFR Cluj, scor 2-1, şi de la Ploieşti, cu Petrolul, în etapa a doua a Ligii 1, scor 1-0.

