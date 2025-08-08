Daniel Bîrligea a început să plângă după FCSB - Drita 3-2: "A fost o perioadă puţin mai grea" - Antena Sport

Daniel Bîrligea a fost extrem de emoţionat la finalul meciului dintre FCSB şi Drita, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2, după o revenire de senzaţie, de la 0-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bîrligea a marcat primul gol al FCSB-ului, dar şi golul victoriei, din minutul 90+4. La finalul meciului de pe Arena Naţională, atacantul FCSB-ului a izbucnit în lacrimi şi a recunoscut că cei de la FCSB au mult prea euforici după succesul din sezonul trecut:

Daniel Bîrligea, emoţionat după FCSB – Drita 3-2: “S-a schimbat ceva în noi”. A început să plângă la interviu

“Cred că după golul de 2-0 s-a schimbat echipa în bine. S-a schimbat ceva în noi, ne-a ajuns să luăm goluri și să stăm cu capul în jos, să nu arătăm ca noi. Nu am arătat în ultimele meciuri că știm să jucăm fotbal. Sper să ne revenim de acum încolo.

Este destul de greu, pentru că anul trecut a fost formidabil, am ajuns cu toții la un nivel, aveam încredere în noi. Cred că am avut prea multă încredere în noi, pentru că anul trecut a fost prea frumos. A trebuit să ne dăm seama că e alt campionat, alt sezon în Europa și să luptăm pentru prezent.

Am fost prea euforici, am zis că suntem prea buni, a trebuit să ne întoarcem cu picioarele pe pământ și să jucăm fotbal.