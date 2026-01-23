Gigi Becali, după umilinţa de la Zagreb: "E ruşinos. Dacă a ajuns Baba cel mai bun jucător de la FCSB..." - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, după umilinţa de la Zagreb: “E ruşinos. Dacă a ajuns Baba cel mai bun jucător de la FCSB…”

Dan Roșu Publicat: 23 ianuarie 2026, 11:38

Gigi Becali a avut o primă reacţie după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Finanţatorul roş-albaştrilor a făcut praf majoritatea jucătorilor, mai puţin pe Baba Alhassan, Daniel Bîrligea şi Juri Cisotti.

“Până nu sunt în play-off nu mai vorbesc. E rușinos! Nu mai are rost să vorbesc eu. Lumea zice că am căzut într-o grupă rea. Dar ce au jucat echipele cu noi în Europa League, eu zic că nu e rea. De exemplu, noi și la 0-2, am vorbit cu Meme și i-am zis: ‘Băi, Mihaie, asta e echipă slabă, trebuie să o batem!’.

Nu am văzut o echipă să paseze, să ne nenorocească. Numai că nu ai cum să câștigi un meci cu trei jucători. Noi am avut trei jucători aseară! Bine, dacă a ajuns Baba Alhassan să fie cel mai bun de la FCSB. Îți dai seama? Noi am jucat numai cu Cisotti, Bîrligea și Baba, în rest toată echipa a fost praf.

Olaru a toate pasele la adversar. Nu știu ce e cu el, că spuneau că și-a revenit. L-am băgat pe Politic, le-a pierdut pe toate. L-am băgat pe George Popescu, a început bine, pe urmă a început să dea el pase decisive, cu boltă. Bă, nu merge așa aici! L-am băgat pe Alibec. Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul la mișto la adversar”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Specialiștii au făcut toate calculele, după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Ei au transmis că roș-albaștrii au șanse minime să se califice în play-off-ul pentru optimi.

Specialiștii de la Football Meets Data au dezvăluit că FCSB are șanse de doar 7% să prindă „primăvara europeană”, în acest sezon. Campioana ocupă locul 29, fiind la egalitate cu Feyenoord, Basel, Salzburg și Go Ahead Eagles.

FCSB nu are nici un golaveraj bun, el fiind de –7. Acesta este primul criteriu de departajare în cazul egalității de puncte, astfel că roș-albaștrii au nevoie de o victorie la scor cu Fenerbahce, pentru a spera la o calificare miraculoasă în play-off-ul pentru optimi.

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

