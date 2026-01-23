Gigi Becali, după umilinţa de la Zagreb: "E ruşinos. Dacă a ajuns Baba cel mai bun jucător de la FCSB..." - Antena Sport

Gigi Becali a avut o primă reacţie după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Finanţatorul roş-albaştrilor a făcut praf majoritatea jucătorilor, mai puţin pe Baba Alhassan, Daniel Bîrligea şi Juri Cisotti.

“Până nu sunt în play-off nu mai vorbesc. E rușinos! Nu mai are rost să vorbesc eu. Lumea zice că am căzut într-o grupă rea. Dar ce au jucat echipele cu noi în Europa League, eu zic că nu e rea. De exemplu, noi și la 0-2, am vorbit cu Meme și i-am zis: ‘Băi, Mihaie, asta e echipă slabă, trebuie să o batem!’.

Gigi Becali, după umilinţa de la Zagreb: “E ruşinos”

Nu am văzut o echipă să paseze, să ne nenorocească. Numai că nu ai cum să câștigi un meci cu trei jucători. Noi am avut trei jucători aseară! Bine, dacă a ajuns Baba Alhassan să fie cel mai bun de la FCSB. Îți dai seama? Noi am jucat numai cu Cisotti, Bîrligea și Baba, în rest toată echipa a fost praf.

Olaru a toate pasele la adversar. Nu știu ce e cu el, că spuneau că și-a revenit. L-am băgat pe Politic, le-a pierdut pe toate. L-am băgat pe George Popescu, a început bine, pe urmă a început să dea el pase decisive, cu boltă. Bă, nu merge așa aici! L-am băgat pe Alibec. Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul la mișto la adversar”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Calculele specialiștilor după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Specialiștii au făcut toate calculele, după ce Dinamo Zagreb a învins-o cu 4-1 pe FCSB, în etapa a șaptea a grupei de Europa League. Ei au transmis că roș-albaștrii au șanse minime să se califice în play-off-ul pentru optimi.