Gigi Becali, protagonist în presa din Olanda înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: "S-a săturat și el" - Antena Sport

Un site de sport din Olanda a realizat un articol în care a prefațat partida dintre Go Ahead Eagles și FCSB din Europa League, iar în pasajele scrise de jurnaliști a fost numit și patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali. Presa batavă a punctat forma slabă a campioanei en-titre din România și modul în care finanțatorul se pregătește să schimbe radical echipa de start pentru debutul în UEL.
Partida dintre FCSB și Go Ahead Eagles va avea loc joi, de la ora 19:45.
Gigi Becali “a ajuns la limita răbdării”, scriu olandezii
Olandezii nu au ezitat să spună despre FCSB că se află într-o “criză totală”, bazându-se evident pe forma din campionat a elevilor lui Elias Charalambous. Pe final, jurnaliștii au fost drastici cu privire la situația roș-albaștrilor și au vorbit inclusiv despre lupta pentru evitarea retrogradării.
“Go Ahead Eagles începe joi aventura europeană și o face împotriva unui club care se află într-o criză totală. Proprietarul clubului românesc FCSB s-a săturat și el.
Vineri, echipa sa a pierdut în deplasarea de la Botosani. Drept urmare, clubul românesc, care de obicei se află în fruntea clasamentului, are în continuare doar o singură victorie în zece meciuri, iar proprietarul George Becali s-a săturat. A ajuns la limita răbdării, așa cum a spus chiar el în fața presei românești.
Becali a anunțat că FCSB va veni joi la Adelaarshorst cu o echipă mult modificată. Proprietarul a stabilit că vor fi făcute cel puțin șapte schimbări în echipa de bază. Prin urmare, antrenorul Melvin Boel pare că-și pregătește echipa pentru confruntarea cu un adversar imprevizibil din România, care între timp trebuie să lupte împotriva retrogradării în propria țară“, au scris cei de la vi.nl.
După cel de-al cincilea eșec din campionat, cel cu FC Botoșani, Gigi Becali a anunțat schimbările pe care le pregătește pentru partida din Olanda.
