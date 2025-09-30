Cine arbitrează meciul dintre FCSB și Young Boys Berna. Centralul, un suedez cu origini din Iraq - Antena Sport

Suedezul Mohammed Al-Hakim arbitrează meciul FCSB – Young Boys Berna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în etapa a doua a grupei principale din Liga Europa.
Roș-albaștrii vin după victoria cu Go Ahead Eagles din prima etapă, în timp ce formația din capitala Elveției a suferit un eșec usturător contra celor de la Panathinaikos.
Cine este Mohamed Al-Hakim, arbitrul FCSB-ului din meciul cu Young Boys Berna
Mohammed Al-Hakim va fi ajutat la cele două linii de Mehmet Culum şi Fredrik Klyver, în timp ce rezervă va fi Joakim Östling, potrivit news.ro. Centralul de 40 de ani s-a născut în Iraq, la Najaf, după care s-a mutat la opt ani alături de familai sa în Suedia.
Al-Hakim a arbitrat primul său meci dintr-un prim eșalon pe 4 noiembrie 2012, iar trei ani mai târziu a devenit arbitru FIFA. În Camera VAR se vor afla polonezii Pawel Malec şi Kornel Paszkiewicz. Meciul de joi se va disputa pe Arena Naţională.
Prețurile biletelor pentru FCSB – Young Boys Berna
- PELUZA 1 – INEL 3 – 40 LEI
- PELUZA 1 – INEL 1 – 60 LEI
- TRIBUNA 2 – INEL 3 – 75 LEI
- TRIBUNA 2 – INEL 2 – 100 LEI
- TRIBUNA 2 – INEL 1 – 125 LEI
- TRIBUNA 1 – INEL 3 – 75 LEI
- TRIBUNA 1 – INEL 2 – 100 LEI
- VIP 3 – 200 LEI
- VIP 2 – 300 LEI
- VIP 1 – 500 LEI
