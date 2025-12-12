Gigi Becali scoate doi jucători din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Feyenoord: "Nu mai mizez pe ei" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali scoate doi jucători din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Feyenoord: “Nu mai mizez pe ei”

Viviana Moraru Publicat: 12 decembrie 2025, 8:20

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali a anunţat că va scoate doi jucători din echipa de start a FCSB-ului, după victoria dramatică cu Feyenoord, scor 4-3, din etapa a şasea a grupei de Europa League. Patronul campioanei a dezvăluit că nu va mai miza pe Octavian Popescu şi pe Baba Alhassan.

Ambii jucători au fost titulari în meciul de infarct cu Feyenoord. Campioana a fost condusă cu 3-1, însă a avut o revenire fabuloasă, marcând golul victoriei prin Florin Tănase, în minutul 90+5.

Atât Octavian Popescu, cât şi Baba Alhassan, au fost schimbaţi la pauza partidei cu olandezii. În locul lor au fost trimişi în teren Mihai Toma şi Daniel Graovac.

După meci, Gigi Becali a declarat că nu va mai miza pe cei doi, pentru primul 11 al campioanei, însă aceştia vor rămâne în continuare la FCSB.

“George Popescu, Baba sunt jucători… Să nu creadă cineva că-i dau drumul lui George Popescu, că acolo va rămâne până la final. Nu mai mizez pe ei, uite-l pe Toma ce atitudine are, iar el câştigă. De la Toma vine revenirea, da, el a luptat acolo, el cât e de mic şi a câştigat dueluri. Toma va juca pe poziţia lui de acum, e bine că avem şi under de acum.

Nu mai cred în George Popescu, dar îl ţin acolo orice ar fi, că mi-e teamă că cineva îl învaţă să facă aşa ceva. Nu se poate să fii atât de slab. Nu ai cum! Nu are rost să-i supărăm acum, eu doar aşa cred. Să ne bucurăm, se bucură şi el, poate greşesc eu. E prea mare bucuria ca să discutăm de asta”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Feyenoord 4-3.

