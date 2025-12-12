Gigi Becali scoate doi jucători din echipa de start a FCSB-ului după victoria cu Feyenoord: "Nu mai mizez pe ei" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că va scoate doi jucători din echipa de start a FCSB-ului, după victoria dramatică cu Feyenoord, scor 4-3, din etapa a şasea a grupei de Europa League. Patronul campioanei a dezvăluit că nu va mai miza pe Octavian Popescu şi pe Baba Alhassan.

Ambii jucători au fost titulari în meciul de infarct cu Feyenoord. Campioana a fost condusă cu 3-1, însă a avut o revenire fabuloasă, marcând golul victoriei prin Florin Tănase, în minutul 90+5.

Gigi Becali scoate doi jucători din echipa de start a FCSB-ului

Atât Octavian Popescu, cât şi Baba Alhassan, au fost schimbaţi la pauza partidei cu olandezii. În locul lor au fost trimişi în teren Mihai Toma şi Daniel Graovac.

După meci, Gigi Becali a declarat că nu va mai miza pe cei doi, pentru primul 11 al campioanei, însă aceştia vor rămâne în continuare la FCSB.

“George Popescu, Baba sunt jucători… Să nu creadă cineva că-i dau drumul lui George Popescu, că acolo va rămâne până la final. Nu mai mizez pe ei, uite-l pe Toma ce atitudine are, iar el câştigă. De la Toma vine revenirea, da, el a luptat acolo, el cât e de mic şi a câştigat dueluri. Toma va juca pe poziţia lui de acum, e bine că avem şi under de acum.