Giorgio Contini a ironizat-o pe FCSB, după ce Gigi Becali a dezvăluit primul 11 pentru meciul cu Young Boys: "Aşa hotărâm" - Antena Sport

Giorgio Contini, antrenorul celor de la Young Boys Berna, nu a fost impresionat de faptul că Gigi Becali a dezvăluit primul 11 al FCSB-ului, înaintea meciului direct din etapa a doua a fazei principale Europa League.

După înfrângerea suferită săptămâna trecută pe teren propriu cu Panathinaikos, Young Boys vine pe Arena Naţională. În prima etapă, FCSB s-a impus cu 1-0 pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles.

Giorgio Contini, ironie la adresa staff-ului FCSB: “Antrenorii decid primul 11 la Young Boys”

Aşa cum a obişnuit de ani de zile, Gigi Becali a dezvăluit echipa pentru meciul cu Young Boys încă de la finalul duelului cu Oţelul Galaţi, din Liga 1. La conferinţa de presă dinaintea meciului din etapa a doua a fazei principale Europa League, Contini nu a scăpat de întrebările legate de patronul campioanei României.

El a înţepat staff-ul FCSB-ului şi a declarat că la Young Boys, staff-ul discută cu jucătorii, după care antrenorii decid echipa de start la fiecare meci. De asemenea, el nu consideră că reprezintă un avantaj faptul că cei de la Young Boys ştiu deja echipa de start a FCSB-ului:

“La noi, antrenorii decid primul 11. Vorbim cu jucătorii, apoi hotărâm. Dacă va fi un avantaj să aflăm cum joacă FCSB? Nu”, a declarat Giorgio Contini, la conferinţa de presă.