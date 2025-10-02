Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Giorgio Contini a ironizat-o pe FCSB, după ce Gigi Becali a dezvăluit primul 11 pentru meciul cu Young Boys: "Aşa hotărâm" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Giorgio Contini a ironizat-o pe FCSB, după ce Gigi Becali a dezvăluit primul 11 pentru meciul cu Young Boys: “Aşa hotărâm”

Giorgio Contini a ironizat-o pe FCSB, după ce Gigi Becali a dezvăluit primul 11 pentru meciul cu Young Boys: “Aşa hotărâm”

Publicat: 2 octombrie 2025, 8:13

Comentarii
Giorgio Contini a ironizat-o pe FCSB, după ce Gigi Becali a dezvăluit primul 11 pentru meciul cu Young Boys: Aşa hotărâm

Giorgio Contini, în timpul conferinţei de presă / Antena Sport

Giorgio Contini, antrenorul celor de la Young Boys Berna, nu a fost impresionat de faptul că Gigi Becali a dezvăluit primul 11 al FCSB-ului, înaintea meciului direct din etapa a doua a fazei principale Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După înfrângerea suferită săptămâna trecută pe teren propriu cu Panathinaikos, Young Boys vine pe Arena Naţională. În prima etapă, FCSB s-a impus cu 1-0 pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles.

Giorgio Contini, ironie la adresa staff-ului FCSB: “Antrenorii decid primul 11 la Young Boys”

Aşa cum a obişnuit de ani de zile, Gigi Becali a dezvăluit echipa pentru meciul cu Young Boys încă de la finalul duelului cu Oţelul Galaţi, din Liga 1. La conferinţa de presă dinaintea meciului din etapa a doua a fazei principale Europa League, Contini nu a scăpat de întrebările legate de patronul campioanei României.

El a înţepat staff-ul FCSB-ului şi a declarat că la Young Boys, staff-ul discută cu jucătorii, după care antrenorii decid echipa de start la fiecare meci. De asemenea, el nu consideră că reprezintă un avantaj faptul că cei de la Young Boys ştiu deja echipa de start a FCSB-ului:

“La noi, antrenorii decid primul 11. Vorbim cu jucătorii, apoi hotărâm. Dacă va fi un avantaj să aflăm cum joacă FCSB? Nu”, a declarat Giorgio Contini, la conferinţa de presă.

Reclamă
Reclamă

Dacă FCSB s-a impus în weekend pe Arena Naţională în faţa celor de la Oţelul Galaţi cu 1-0, graţie unui gol marcat de Florin Tănase din penalty, în debutul reprizei a doua, Young Boys a câştigat un meci nebun în ultima etapă de campionat. După 0-0 în prima repriză, Young Boys a obţinut cele trei puncte în meciul cu Thun, graţie victoriei cu 4-2 de pe teren propriu.

Echipa probabilă a FCSB-ului pentru meciul cu Young Boys:

  • Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Alhassan, Edjouma – Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti – Alibec
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în ParlamentPropunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
Observator
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Fanatik.ro
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
0:19
Cum arată clasamentul din Champions League, după primele două etape! Surpriza de pe locul 6
23:59 1 oct.
Nota primită de Dennis Man, după ce a evoluat 73 de minute în Bayer Leverkusen – PSV
23:57 1 oct.
Barcelona – PSG 1-2. Parizienii, victorie obţinută în ultimul minut. Ploaie de goluri în minutul 90. Toate rezultatele
23:36 1 oct.
Mircea Lucescu, anunț îngrijorător cu privire la titularul naționalei: „Starea lui s-a înrăutățit”
23:04 1 oct.
Presa din Elveția pune presiune pe Young Boys, înaintea meciului cu FCSB: „Sunt deja cu spatele la zid”
22:59 1 oct.
Dennis Man, ghinionist! A centrat excelent, dar golul a fost anulat în Bayer Leverkusen – PSV
Vezi toate știrile
1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 3 Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea” 4 FotoPrimele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi. Nepotul “Regelui” a fost botezat 5 Inter – Slavia 3-0. Echipa lui Cristi Chivu s-a distrat pe teren propriu. Galatasaray, victorie uriaşă cu Liverpool 6 FotoRadu Drăgușin și-a cerut iubita de soție! Cadrul romantic pregătit de fotbalistul român
Citește și
Cele mai citite
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie