Lovitură după lovitură pentru FCSB înainte de meciul cu Drita. Anunțul făcut de Mihai Stoica - Antena Sport

Problemele de lot sunt mai mari decât se așteptau suporterii, pentru că Mihai Stoica a anunțat că Valentin Crețu, Denis Alibec și Risto Radunovic au și ei probleme medicale, fără să declare dacă vor fi prezenți pe teren sau nu la partida cu Drita de pe Arena Națională. În plus, președintele clubului a vorbit și despre situația de criză a “roș-albaștrilor”.

Președintele Consiliului de Administrație a mărturisit că Elias Charalambous are probleme mari de lot, pe lângă cele deja cunoscute de suporteri.

Nu mă refer la campionatul intern, acolo am fost și mai rău decât suntem acum. În campionat am fost afectați și de problemele de arbitraj. Doare și nu se va cicatriza prea curând rana provocată de eliminarea din Liga Campionilor, unde am întâlnit un adversar mai mult decât modest.

Trebuie să mergem înainte. Avem niște probleme de lot infernale. Ngezana și Tănase sunt suspendați. Olaru a plecat deja la Belgrad. Crețu, cu probleme medicale. Risto, cu probleme medicale mari. Alibec, cu probleme foarte mari. Jucători care nu și-au recăpătat forma sportivă după accidentări. Probleme foarte mari, dar odată și odată se termină și toate astea.

Să zicem că cele 64 de meciuri din sezonul trecut vin peste noi, dar ne revenim. Am adus un fundaș central ca să ne completăm. Am adus un jucător care avea cotă, Politic. Am adus un atacant care avea cotă și el, Alibec. Doar că Politic, la momentul ăsta, nu e gata, Alibec a avut și el probleme“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.