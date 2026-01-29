Mesajul fanilor FCSB-ului pentru suporterii lui PAOK după tragedia din judeţul Timiş! - Antena Sport

Fanii FCSB-ului au transmis un mesaj de sprijin pentru suporterii lui PAOK, după tragedia din judeţul Timiş. 7 fani ai lui PAOK au murit, iar 3 au fost răniţi în accidentul rutier din Lugojel (judeţul Timiş).

Trupurile neînsufleţite ale fanilor decedaţi au ajuns la Salonic, suporterii fiind omagiaţi pe stadionul lui PAOK, Toumba. Totodată, doi dintre supravieţuitori au fost şi ei transportaţi la Salonic, unul fiind internat în spital, iar celălalt mergând acasă, având în vedere că rănile pe care le-a suferit au fost minore. Un alt fan a rămas internat în România, fiind operat.

Fanii FCSB, mesaj emoţionant de sprijin pentru suporterii lui PAOK: “Rămâneţi puternici”

“Ultraşii nu mor niciodată! Rămâneţi puternici, PAOK”, a fost mesajul de sprijin afişat, pe un banner, de fanii FCSB-ului, înaintea startului meciului campioanei României cu Fenerbahce.

Fanii FCSB-ului nu îşi vor susţine favoriţii la partida cu Fenerbahce. În semn de protest faţă de rezultatele catastrofale ale campioanei României din ultima vreme, ultraşii FCSB-ului nu vor scanda şi nici nu vor afişa însemne cu echipa favorită.

De altfel, chiar lângă banner-ul de sprijin pentru fanii lui PAOK, ultraşii FCSB-ului au afişat un banner prin care i-au taxat dur pe favoriţii lor.