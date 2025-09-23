Mihai Lixandru, mesaj de luptă înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: "Să începem cu dreptul!" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Lixandru, mesaj de luptă înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: "Să începem cu dreptul!"

Mihai Lixandru, mesaj de luptă înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: “Să începem cu dreptul!”

Alex Ioniță Publicat: 23 septembrie 2025, 19:07

Mihai Lixandru a vorbit înaintea partidei dintre Go Ahead Eagles și FCSB, din prima etapă a grupei principale de Europa League. Mijlocașul a spus că roș-albaștrii vor da totul pentru a obține cele 3 puncte în Olanda.

Go Ahead Eagles – FCSB este programat pe 25 septembrie, de la ora 19:45. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Ce a spus Mihai Lixandru înaintea meciului cu Go Ahead Eagles

Jucătorul de la FCSB a explicat că echipa se va adapta imediat la vremea din Olanda, având în vedere că a efectuat perioada de pregătire în această vară.

Mihai Lixandru a explicat apoi că jucătorii vor lupta pentru a obține victoria, în fața celor de la Go Ahead Eagles.

“Am făcut pregătirea în Olanda, suntem familiarizaţi cu vremea, dar echipa nu am întâlnit-o niciodată. Vom vedea. Trebuie să îi analizăm, cred că este o echipă cu o posesie mare, tipic olandeză, şi sperăm să ne ridicăm la un nivel bun, să începem cu dreptul grupa”, a spus Mihai Lixandru.

De menționat este faptul că FCSB a primit o lovitură, înaintea duelului din Olanda. Concret, Adrian Șut a resimțit dureri la un antrenament al roș-albaștrilor și nu va juca în partida cu Go Ahead Eagles.

