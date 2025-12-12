Mihai Stoica jubilează după victoria fantastică a FCSB-ului cu Feyenoord: "Nu s-a întâmplat în istoria recentă" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica jubilează după victoria fantastică a FCSB-ului cu Feyenoord: "Nu s-a întâmplat în istoria recentă"

Andrei Nicolae Publicat: 12 decembrie 2025, 8:17

Mihai Stoica, în timpul unui meci

Mihai Stoica s-a arătat extrem de fericit după victoria fantastică obținută de FCSB în Europa League cu Feyenoord, scor 4-3. Președintele Consiliului de Administrație a evidențiat modul în care roș-albaștrii au revenit de la 1-3 și a remarcat cinci jucători de pe teren.

FCSB a avut o seară magică în Europa League, unde a învins-o pe Feyenoord cu 4-3, deși în minutul 53 conduceau cu 3-1. Lovitura de grație a campioanei României a venit în minutul 90+5, când Florin Tănase a împins mingea în poartă după o fază excelentă a lui Juri Cisotti.

Reacția lui Mihai Stoica, după FCSB – Feyenoord 4-3

După meciul mare de pe Arena Națională, Mihai Stoica a evidențiat prestațiile a cinci jucători din tabăra lui Elias Charalambous. Fotbaliștii remarcați de oficial au fost Juri Cisotti, Vlad Chiricheș, Daniel Graovac, Malcom Edjouma și Mihai Toma.

Dintre cei cinci jucători, patru au venit de pe bancă în partea a doua, mijlocașul italian fiind singurul titular. În plus, Stoica a pus în lumină modul în care FCSB a reușit să întoarcă rezultatul pe Arena Națională.

Nu poți să vorbești despre meciul ăsta fără să evidențiezi evoluția lui Cisotti, un jucător fenomenal. Golul 4 va face înconjurul lumii. Vezi rar cum un jucător pleacă la sacrificiu, câștigă duelul, driblează portarul nu se grăbește și îl vede pe Tase.

Se întâmplă ce nu s-a întâmplat în istoria recentă a clubului. Nu a mai fost o astfel de răsturnare, împotriva unei echipe care părea că e net superioară. Merită menționat și modul în care Chiricheș a condus echipa spre acest rezultat fantastic, și bineînțeles evoluția fără greșeală a lui Graovac, care meci de meci demonstrează că a fost o decizie bună înregimentarea lui.

Malcom Edjouma a fost surpriza, care mai are câteva minute contract cu noi. Dacă nu a semnat cu altă echipă, oricând poate rămâne. Mi-a spus Gigi că poate să rămână la noi, e un cadou pe care i-l face pentru bucuria pe care ne-a oferit-o în această seară.

Cred că Tomiță i-a speriat la 3-1. Unii se dau deștepți, că nu are Toma cum să joace, să se uite la intervențiile lui defensive, cum a respins din centrul careului cu capul, cum a deposedat adversarul pe linia de fund“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

În urma victoriei din Europa League, FCSB rămâne cu șanse de calificare în fazele eliminatorii Europa League, care sunt însă destul de mici. Cu 6 puncte adunate după tot atâtea etape, roș-albaștrii sunt pe locul 27, la unul distanță de cel care asigură prezența în barajul pentru optimi. Din ultimele două meciuri, cele cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce, FCSB ar trebui să obțină minim patru puncte și nici atunci nu ar fi sigură de calificare.

