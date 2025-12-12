Mihai Stoica jubilează după victoria fantastică a FCSB-ului cu Feyenoord: "Nu s-a întâmplat în istoria recentă" - Antena Sport

Mihai Stoica s-a arătat extrem de fericit după victoria fantastică obținută de FCSB în Europa League cu Feyenoord, scor 4-3. Președintele Consiliului de Administrație a evidențiat modul în care roș-albaștrii au revenit de la 1-3 și a remarcat cinci jucători de pe teren.

FCSB a avut o seară magică în Europa League, unde a învins-o pe Feyenoord cu 4-3, deși în minutul 53 conduceau cu 3-1. Lovitura de grație a campioanei României a venit în minutul 90+5, când Florin Tănase a împins mingea în poartă după o fază excelentă a lui Juri Cisotti.

Reacția lui Mihai Stoica, după FCSB – Feyenoord 4-3

După meciul mare de pe Arena Națională, Mihai Stoica a evidențiat prestațiile a cinci jucători din tabăra lui Elias Charalambous. Fotbaliștii remarcați de oficial au fost Juri Cisotti, Vlad Chiricheș, Daniel Graovac, Malcom Edjouma și Mihai Toma.

Dintre cei cinci jucători, patru au venit de pe bancă în partea a doua, mijlocașul italian fiind singurul titular. În plus, Stoica a pus în lumină modul în care FCSB a reușit să întoarcă rezultatul pe Arena Națională.

“Nu poți să vorbești despre meciul ăsta fără să evidențiezi evoluția lui Cisotti, un jucător fenomenal. Golul 4 va face înconjurul lumii. Vezi rar cum un jucător pleacă la sacrificiu, câștigă duelul, driblează portarul nu se grăbește și îl vede pe Tase.