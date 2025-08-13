Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga - CFR Cluj! Anunțul lui Cristi Balaj: "Are o problemă" - Antena Sport

Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat: “Să primească și alții aceleași sancțiuni”

Cristi Balaj a oferit prima reacție după ce Dan Petrescu a primit 3 etape de suspendare. Oficialul de la CFR Cluj a sărit în apărarea tehnicianului.

Dan Petrescu a fost suspendat după ce a făcut scandal la meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de CFR Cluj cu scorul de 2-3. Atunci, antrenorul echipei din Gruia a protestat vehement după o fază la care echipa sa nu a primit penalty.

Mai apoi, centralul Rareș Vidican i-a acordat cartonașul roșu lui Dan Petrescu, însă tehnicianul a continuat să protesteze. În cele din urmă, acesta a fost calmat de oamenii din staff și a urcat în tribune.

Ca urmare a acestor evenimente, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a venit cu o suspendare de 3 etape pentru Dan Petrescu, dar și cu o amendă de 5000 de lei.

După aflarea veștii, Cristi Balaj a transmis că și alte persoane ar trebui să primească sancțiuni similare, după astfel de evenimente.

De asemenea, oficialul de la CFR Cluj a ținut să precizeze că Dan Petrescu nu a folosit cuvinte obscene la adresa arbitrilor, în timpul meciului cu Universitatea Craivoa.

„Mi-e greu să comentez deciziile Comisiilor de Disciplină. Cei care greșesc este normal să fie sancționați. Dacă e mult sau puțin, păstrez pentru mine această părere. Dar ideea este să existe consecvență, să primească și alții aceleași sancțiuni. Din ce am înțeles, Dan Petrescu nu a folosit acele cuvinte decât după ce a fost eliminat și acestea nu erau îndreptate către arbitri. Nu se scrie în raport, în funcție de ce se vede la TV, ulterior. Arbitrul trebuie să noteze ce a auzit nu ce se descoperă la câteva ore distanță. Nu știu ce a scris în raport. Nu cunosc detalii”, a spus Cristi Balaj, citat de prosport.ro.