Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga - CFR Cluj! Anunțul lui Cristi Balaj: "Are o problemă" - Antena Sport

Cristi Balaj a dezvăluit motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj. Oficialul echipei din Gruia a făcut anunțul cu o zi înaintea partidei din turul 3 preliminar al UEFA Europa League.
Louis Munteanu nu a făcut deplasarea cu CFR Cluj în Portugalia, pentru manșa retur a „dublei” cu Braga. Potrivit informațiilor ofeirte de Cristi Balaj, atacantul are o problemă musculară minoră.
Cristi Balaj, dezvăluiri despre situația lui Louis Munteanu înainte de Braga – CFR Cluj
Chiar și așa, Balaj a explicat că accidentarea suferită de atacant s-ar putea agrava, în situația în care ar fi pe teren în partida din Portugalia.
Astfel, oficialul a dat de înțeles că Dan Petrescu a ales să nu riște și că acesta se va baza pe alt atacant la partida cu Braga.
„Louis Munteanu are o problemă musculară minoră. Este o contractură. Când ai o contractură și nu respecți tratamentul de câteva zile, riști să apară o ruptură musculară.
Avem și alți atacanți, sper să fie inspirat Dan Petrescu. Încă suferim din cauza accidentărilor”, a spus Cristi Balaj, la digisport.ro.
Braga – CFR Cluj se va juca joi, de la ora 21:30. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.
În manșa tur, jucată în Gruia, lusitanii s-au impus cu scorul de 2-1. Astfel, echipa lui Dan Petrescu pleacă cu a doua șansă la calificarea în play-off-ul Europa League.