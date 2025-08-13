Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga - CFR Cluj! Anunțul lui Cristi Balaj: "Are o problemă" - Antena Sport

Închide meniul
Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga - CFR Cluj! Anunțul lui Cristi Balaj: "Are o problemă"

Home | Fotbal | Europa League | Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj! Anunțul lui Cristi Balaj: “Are o problemă”

Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj! Anunțul lui Cristi Balaj: “Are o problemă”

Alex Ioniță Publicat: 13 august 2025, 18:52

Motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj! Anunțul lui Cristi Balaj: Are o problemă

Profimedia

Cristi Balaj a dezvăluit motivul pentru care Louis Munteanu nu va juca în Braga – CFR Cluj. Oficialul echipei din Gruia a făcut anunțul cu o zi înaintea partidei din turul 3 preliminar al UEFA Europa League.

Louis Munteanu nu a făcut deplasarea cu CFR Cluj în Portugalia, pentru manșa retur a „dublei” cu Braga. Potrivit informațiilor ofeirte de Cristi Balaj, atacantul are o problemă musculară minoră.

Cristi Balaj, dezvăluiri despre situația lui Louis Munteanu înainte de Braga – CFR Cluj

Chiar și așa, Balaj a explicat că accidentarea suferită de atacant s-ar putea agrava, în situația în care ar fi pe teren în partida din Portugalia.

Astfel, oficialul a dat de înțeles că Dan Petrescu a ales să nu riște și că acesta se va baza pe alt atacant la partida cu Braga.

„Louis Munteanu are o problemă musculară minoră. Este o contractură. Când ai o contractură și nu respecți tratamentul de câteva zile, riști să apară o ruptură musculară.

Avem și alți atacanți, sper să fie inspirat Dan Petrescu. Încă suferim din cauza accidentărilor”, a spus Cristi Balaj, la digisport.ro.

Braga – CFR Cluj se va juca joi, de la ora 21:30. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.

În manșa tur, jucată în Gruia, lusitanii s-au impus cu scorul de 2-1. Astfel, echipa lui Dan Petrescu pleacă cu a doua șansă la calificarea în play-off-ul Europa League.

A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulăA evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat: “Să primească și alții aceleași sancțiuni”

Cristi Balaj a oferit prima reacție după ce Dan Petrescu a primit 3 etape de suspendare. Oficialul de la CFR Cluj a sărit în apărarea tehnicianului.

Dan Petrescu a fost suspendat după ce a făcut scandal la meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de CFR Cluj cu scorul de 2-3. Atunci, antrenorul echipei din Gruia a protestat vehement după o fază la care echipa sa nu a primit penalty.

Mai apoi, centralul Rareș Vidican i-a acordat cartonașul roșu lui Dan Petrescu, însă tehnicianul a continuat să protesteze. În cele din urmă, acesta a fost calmat de oamenii din staff și a urcat în tribune.

Ca urmare a acestor evenimente, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a venit cu o suspendare de 3 etape pentru Dan Petrescu, dar și cu o amendă de 5000 de lei.

După aflarea veștii, Cristi Balaj a transmis că și alte persoane ar trebui să primească sancțiuni similare, după astfel de evenimente.

De asemenea, oficialul de la CFR Cluj a ținut să precizeze că Dan Petrescu nu a folosit cuvinte obscene la adresa arbitrilor, în timpul meciului cu Universitatea Craivoa.

„Mi-e greu să comentez deciziile Comisiilor de Disciplină. Cei care greșesc este normal să fie sancționați. Dacă e mult sau puțin, păstrez pentru mine această părere. Dar ideea este să existe consecvență, să primească și alții aceleași sancțiuni. Din ce am înțeles, Dan Petrescu nu a folosit acele cuvinte decât după ce a fost eliminat și acestea nu erau îndreptate către arbitri. Nu se scrie în raport, în funcție de ce se vede la TV, ulterior. Arbitrul trebuie să noteze ce a auzit nu ce se descoperă la câteva ore distanță. Nu știu ce a scris în raport. Nu cunosc detalii”, a spus Cristi Balaj, citat de prosport.ro.

