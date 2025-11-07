PAOK a defilat în Europa League, dar Răzvan Lucescu nu s-a ferit: "Să fim sinceri și să recunoaștem" - Antena Sport

Închide meniul
PAOK a defilat în Europa League, dar Răzvan Lucescu nu s-a ferit: “Să fim sinceri și să recunoaștem”

Andrei Nicolae Publicat: 7 noiembrie 2025, 10:23

PAOK a defilat în Europa League, dar Răzvan Lucescu nu s-a ferit: Să fim sinceri și să recunoaștem

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a obținut o victorie categorică în Europa League în fața celor de la Young Boys Berna, pe care i-au învins cu scorul de 4-0. După meci, Răzvan Lucescu a recunoscut că meciul elevilor săi a fost ușurat din momentul în care elvețienii au rămas în 10 oameni după doar șase minute de joc.

Formația din Grecia a ajuns la două victorii, o remiză și un eșec în a doua competiție europeană, după ce s-a impus contra celor de la Young Boys Berna. Răzvan Lucescu a lăudat jocul elevilor săi, punând accentul pe cea de-a doua repriză în care s-au marcat toate golurile.

Discursul lui Răzvan Lucescu, după victoria lui PAOK din UEL

Antrenorul de 56 de ani a observat că în prima parte a jocului, în ciuda superirorității numerice, jucătorii săi nu au riscat pe cât de mult trebuia, aspect ce s-a schimbat în partea a doua. Victoria grecilor a fost consemnată de golurile înscrise de Bianco, Giakoumakis, Konstantelias și Baba.

Să fim sinceri și să recunoaștem că meciul a devenit ușor când ei au rămas cu 10 jucători, în minutul 5. În prima repriză am încercat să jucăm la siguranță. În repriza a doua am lăsat în urmă îndoielile pe care le aveam în mintea noastră, am jucat cu încredere, cu entuziasm.

Ne-am creat ocazii, am marcat, am obținut o victorie importantă, deși importante sunt cele trei puncte pe care le-am obținut. În prima repriză am fost mai statici, ne-am mișcat mai greoi. În a doua repriză, reacția noastră a fost excelentă și ne-a oferit acest scor special și o victorie grozavă într-o seară frumoasă pentru echipă“, a spus Răzvan Lucescu după meci, potrivit gazzetta.gr.

PAOK este în acest moment pe locul 10 în UEL, la un punct de Top 8. În Superliga Greciei, elevii lui Răzvan Lucescu ocupă prima poziție, însă rivala Olympiacos e la un singur punct distanță.

