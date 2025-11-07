PAOK a defilat în Europa League, dar Răzvan Lucescu nu s-a ferit: "Să fim sinceri și să recunoaștem" - Antena Sport

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a obținut o victorie categorică în Europa League în fața celor de la Young Boys Berna, pe care i-au învins cu scorul de 4-0. După meci, Răzvan Lucescu a recunoscut că meciul elevilor săi a fost ușurat din momentul în care elvețienii au rămas în 10 oameni după doar șase minute de joc.

Formația din Grecia a ajuns la două victorii, o remiză și un eșec în a doua competiție europeană, după ce s-a impus contra celor de la Young Boys Berna. Răzvan Lucescu a lăudat jocul elevilor săi, punând accentul pe cea de-a doua repriză în care s-au marcat toate golurile.

Discursul lui Răzvan Lucescu, după victoria lui PAOK din UEL

Antrenorul de 56 de ani a observat că în prima parte a jocului, în ciuda superirorității numerice, jucătorii săi nu au riscat pe cât de mult trebuia, aspect ce s-a schimbat în partea a doua. Victoria grecilor a fost consemnată de golurile înscrise de Bianco, Giakoumakis, Konstantelias și Baba.

“Să fim sinceri și să recunoaștem că meciul a devenit ușor când ei au rămas cu 10 jucători, în minutul 5. În prima repriză am încercat să jucăm la siguranță. În repriza a doua am lăsat în urmă îndoielile pe care le aveam în mintea noastră, am jucat cu încredere, cu entuziasm.

Ne-am creat ocazii, am marcat, am obținut o victorie importantă, deși importante sunt cele trei puncte pe care le-am obținut. În prima repriză am fost mai statici, ne-am mișcat mai greoi. În a doua repriză, reacția noastră a fost excelentă și ne-a oferit acest scor special și o victorie grozavă într-o seară frumoasă pentru echipă“, a spus Răzvan Lucescu după meci, potrivit gazzetta.gr.