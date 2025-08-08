Presa din Kosovo l-a "înțepat" pe Gigi Becali după FCSB - Drita: "Aproape că i-a lăsat echipa fără cuvinte" - Antena Sport

Închide meniul
Presa din Kosovo l-a “înțepat” pe Gigi Becali după FCSB – Drita: “Aproape că i-a lăsat echipa fără cuvinte”

Andrei Nicolae Publicat: 8 august 2025, 11:22

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Hepta

FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al “roș-albaștrilor” a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64.

După meci, jurnaliștii țării din balcani nu au ezitat să laude jocul făcut de echipa lui Zekirija Ramadaniși au aruncat cu “săgeți” spre patronul formației bucureștene.

Gigi Becali, inamicul presei din Kosovo după FCSB – Drita 3-2

FCSB a fost la jumătate de oră distanță să sufere o nouă înfrângere nedemnă în cupele europene, în contextul în care Drita o conducea cu 2-0 în minutul 64. Ce a urmat însă a fost o revenire de senzație a jucătorilor lui Elias Charalambous, care au reușit chiar să câștige în prelungirile meciului.

Deși Drita a pierdut, jurnaliștii balcanici au remarcat modul în care formația lui Ramadani a luptat în fața campioanei României cotată mult mai bine. După cum era de așteptat, presa din Kosovo l-a “taxat” pe Gigi Becali, care înainte de această “dublă” spunea că se retrage din fotbal dacă va fi eliminat de adversara din turul 3 Europa League.

Drita a dat dovadă de mult suflet la București, dar norocul sportiv i-a întors spatele, suferind o înfrângere în ultimul minut (2-3) cu FCSB, în primul meci din turul al treilea al preliminariilor Europa League la fotbal.

O înfrângere la limită pentru campioana din Kosovo, dar care dă echipei putere pentru provocarea returului, peste o săptămână, pe stadionul «Fadil Vokrri» din Priștina.

Kosovo nu are fotbal pentru președintele clubului românesc, Gigi Becali, dar Drita antrenorului Zekirija Ramadani aproape că i-a lăsat echipa fără cuvinte în mijlocul Bucureștiului“, au scris cei de la botasot.info.

Ramadani: “După acest rezultat, orice e posibil în retur”

Antrenorul echipei de fotbal FC Drita, Zekirija Ramadani, a declarat, joi seara, în conferința de presă de după înfrângerea cu 3-2 suferită la București cu FCSB, în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League, că formația sa poate câștiga la două goluri diferență în retur.

A fost un meci nebun, iar ca întotdeauna înfrângerea apasă în primul rând pe umerii mei. Eu sunt mulțumit de jocul echipei din primele 60 de minute, însă după aceea am pierdut concentrarea și am primit trei goluri. Cu toate acestea privim cu încredere la meciul retur de la Priștina, acolo unde cred eu că putem câștiga la două goluri diferență“, a spus el.

Anul trecut am fost învinși în play-off de Legia Varșovia, așa că acum îmi doresc să depășim acea fază a competiției. Sunt sigur că suporterii noștri vor veni în număr mare la meciul de săptămâna viitoare, mai ales că după acest rezultat, orice e posibil în retur“, a adăugat Zekirija Ramadani, potrivit agerpres.ro.

FCSB a învins cu emoții echipa kosovară FC Drita, cu scorul de 3-2 (0-1), joi seara, pe Arena Națională din București, în prima manșă a turului al treilea preliminar al competiției de fotbal Europa League.

