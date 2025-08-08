Presa din Kosovo l-a "înțepat" pe Gigi Becali după FCSB - Drita: "Aproape că i-a lăsat echipa fără cuvinte" - Antena Sport

FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al “roș-albaștrilor” a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meci, jurnaliștii țării din balcani nu au ezitat să laude jocul făcut de echipa lui Zekirija Ramadaniși au aruncat cu “săgeți” spre patronul formației bucureștene.

Gigi Becali, inamicul presei din Kosovo după FCSB – Drita 3-2

FCSB a fost la jumătate de oră distanță să sufere o nouă înfrângere nedemnă în cupele europene, în contextul în care Drita o conducea cu 2-0 în minutul 64. Ce a urmat însă a fost o revenire de senzație a jucătorilor lui Elias Charalambous, care au reușit chiar să câștige în prelungirile meciului.

Deși Drita a pierdut, jurnaliștii balcanici au remarcat modul în care formația lui Ramadani a luptat în fața campioanei României cotată mult mai bine. După cum era de așteptat, presa din Kosovo l-a “taxat” pe Gigi Becali, care înainte de această “dublă” spunea că se retrage din fotbal dacă va fi eliminat de adversara din turul 3 Europa League.

“Drita a dat dovadă de mult suflet la București, dar norocul sportiv i-a întors spatele, suferind o înfrângere în ultimul minut (2-3) cu FCSB, în primul meci din turul al treilea al preliminariilor Europa League la fotbal.