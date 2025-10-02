Presiune pe Mirel Rădoi înainte de Rakow - Universitatea Craiova. Sorin Cârțu: „Nu știu dacă vreun antrenor...” - Antena Sport

Mirel Rădoi se află sub presiune înaintea partidei dintre Rakow și Universitatea Craiova. Meciul de debut al oltenilor în grupa de Conference League se va disputa azi, de la ora 22:00, și va fi în format live text, pe as.ro.

Sorin Cârțu a prefațat partida cu polonezii vorbind și despre Mirel Rădoi. Președintele oltenilor a subliniat că antrenorul s-a bucurat de multe achiziții în vară, la Universitatea Craiova.

Presiune pe Mirel Rădoi înainte de Rakow – Universitatea Craiova

Sorin Cârțu a declarat că nu crede că vreun alt antrenor al Universității Craiova a avut parte de atâtea noi transferuri, în timpul mandatului său. Președintele oltenilor a subliniat însă că întreg planul de la echipă a fost realizat de Mirel Rădoi, cu ajutorul lui Mihai Rotaru.

„Are și alt lot. Să nu spun că a radicalizat ceva, dar a făcut niște mișcări, a adus niște jucători cu care să încerce altceva. A reușit, îți dai seama. Nu neapărat că e meritul lui exclusiv.

Bine, el a prezentat un program, iar acționariatul l-a ajutat. Nu știu dacă a fost un antrenor care să se bucure de atâtea achiziții”, a declarat Sorin Cârțu, conform digisport.ro.