Presiune pe Mirel Rădoi înainte de Rakow - Universitatea Craiova. Sorin Cârțu: „Nu știu dacă vreun antrenor...” - Antena Sport

Presiune pe Mirel Rădoi înainte de Rakow - Universitatea Craiova. Sorin Cârțu: „Nu știu dacă vreun antrenor..."

Presiune pe Mirel Rădoi înainte de Rakow – Universitatea Craiova. Sorin Cârțu: „Nu știu dacă vreun antrenor…"

Presiune pe Mirel Rădoi înainte de Rakow – Universitatea Craiova. Sorin Cârțu: „Nu știu dacă vreun antrenor…”

Publicat: 2 octombrie 2025, 16:38

Presiune pe Mirel Rădoi înainte de Rakow – Universitatea Craiova. Sorin Cârțu: Nu știu dacă vreun antrenor…”

Mirel Rădoi se află sub presiune înaintea partidei dintre Rakow și Universitatea Craiova. Meciul de debut al oltenilor în grupa de Conference League se va disputa azi, de la ora 22:00, și va fi în format live text, pe as.ro. 

Sorin Cârțu a prefațat partida cu polonezii vorbind și despre Mirel Rădoi. Președintele oltenilor a subliniat că antrenorul s-a bucurat de multe achiziții în vară, la Universitatea Craiova.  

Presiune pe Mirel Rădoi înainte de Rakow – Universitatea Craiova 

Sorin Cârțu a declarat că nu crede că vreun alt antrenor al Universității Craiova a avut parte de atâtea noi transferuri, în timpul mandatului său. Președintele oltenilor a subliniat însă că întreg planul de la echipă a fost realizat de Mirel Rădoi, cu ajutorul lui Mihai Rotaru. 

„Are și alt lot. Să nu spun că a radicalizat ceva, dar a făcut niște mișcări, a adus niște jucători cu care să încerce altceva. A reușit, îți dai seama. Nu neapărat că e meritul lui exclusiv. 

Bine, el a prezentat un program, iar acționariatul l-a ajutat. Nu știu dacă a fost un antrenor care să se bucure de atâtea achiziții”, a declarat Sorin Cârțu, conform digisport.ro. 

În campionat, Universitatea Craiova e lider, având 24 de puncte, după 11 etape jucate. Oltenii au două puncte avans față de următoarele echipe din play-off, Botoșani, Rapid și FC Argeș, urmând să dispute derby-ul cu FCSB în următoarea rundă. 

