Probleme pentru FCSB înaintea meciurilor din Europa League. Ce jucator important ar putea rata partidele - Antena Sport

Probleme pentru FCSB înaintea meciurilor din Europa League. Ce jucator important ar putea rata partidele

Publicat: 30 august 2025, 8:31

Probleme pentru FCSB înaintea meciurilor din Europa League. Ce jucator important ar putea rata partidele

FCSB/ Profimedia

FCSB a întâmpinat o problemă, înaintea disputării meciurilor din grupa principală de Europa League. Mihai Stoica a anunțat că Joyskim Dawa nu va fi trecut pe lista UEFA.

Joyskim Dawa este accidentat încă de sezonul trecut, fiind șanse să revină pe teren în această toamnă. Fundașul ar urma să se lupte pentru un loc în primul 11 cu Mihai Popescu, Siyabonga Ngezana sau Daniel Graovac.

Probleme la FCSB înaintea meciurilor de Europa League

Mihai Stoica a dezvăluit că lista pentru Europa League nu mai poate suferi modificări până la finalul grupei, astfel că în locul lui Joyskim Dawa va fi trecut ultimul jucător transferat de campioană, Mamadou Thiam. Oficialul roș-albaștrilor s-a plâns de regula impusă de forul continental, fiind de părere că echipelor ar trebui să le fie permis să schimbe jucători de pe listă în ianuarie, după perioada de mercato.

„(n.r. Thiam va intra pe lista UEFA?) Da. (Dawa poate?) Nu. Dawa nu va intra pentru că pe lista UEFA nu poţi intra pe parcurs. Dacă ai avea un jucător legitimat care nu este pe listă, nu îl poţi introduce pe lista UEFA.

Pe lista UEFA poţi introduce doar jucători care au drept de joc în SuperLiga. Este diferit. Dacă Dawa va fi declarat liber în interiorul acestei perioade de transferuri, şi Dawa va semna un contract cu noi fără să fie pe lista de SuperLiga, poate fi introdus oricând pe lista de campionat.

La UEFA nu se mai poate modifica lista şi aici este o nouă problemă pe care vreau să o ridicăm la Roma, în octombrie, nu e normal ca în ianuarie să se joace 2 meciuri din faza principală, dar tu să nu poţi să schimbi jucători pe listă.

Pentru că în ianuarie este perioada de transferuri şi sunt echipe care sunt nemulţumite de jucători şi pot schimba 10. Ai voie să schimbi 3, dar lasă-i să-i schimbe în ianuarie, nu după ce se termină faza principală.

E o anomalie mare de tot. Va fi un jucător înlocuit şi va intra Thiam. Poate să aducă jucători pentru campionat, până pe 8. Dacă aduce mâine un jucător şi îl legitimăm luni, poate să intre pe lista UEFA”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

FCSB le va întâlni în grupa Europa League, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc vineri, pe Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) şi Go Ahead Eagles (deplasare).

Reacţia lui Mihai Stoica după ce FCSB şi-a aflat adversarele din grupa Europa League

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, a reacţionat pe reţelele sociale după ce campioana României şi-a aflat adversarele din grupa principală Europa League.

„Ne vizitează Robin van Persie, revin Fener și Ciro Immobile, mergem pe Marakana și Maksimir… Danke Jürgen!

E marfă și pentru corporatiștii care fac jocuri stupide de cuvinte pe muzică Duran Duran și Right Said Fred.

Go Ahead, lads!❤️💙”, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.

