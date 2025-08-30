Probleme pentru FCSB înaintea meciurilor din Europa League. Ce jucator important ar putea rata partidele - Antena Sport

FCSB a întâmpinat o problemă, înaintea disputării meciurilor din grupa principală de Europa League. Mihai Stoica a anunțat că Joyskim Dawa nu va fi trecut pe lista UEFA.

Joyskim Dawa este accidentat încă de sezonul trecut, fiind șanse să revină pe teren în această toamnă. Fundașul ar urma să se lupte pentru un loc în primul 11 cu Mihai Popescu, Siyabonga Ngezana sau Daniel Graovac.

Probleme la FCSB înaintea meciurilor de Europa League

Mihai Stoica a dezvăluit că lista pentru Europa League nu mai poate suferi modificări până la finalul grupei, astfel că în locul lui Joyskim Dawa va fi trecut ultimul jucător transferat de campioană, Mamadou Thiam. Oficialul roș-albaștrilor s-a plâns de regula impusă de forul continental, fiind de părere că echipelor ar trebui să le fie permis să schimbe jucători de pe listă în ianuarie, după perioada de mercato.

„(n.r. Thiam va intra pe lista UEFA?) Da. (Dawa poate?) Nu. Dawa nu va intra pentru că pe lista UEFA nu poţi intra pe parcurs. Dacă ai avea un jucător legitimat care nu este pe listă, nu îl poţi introduce pe lista UEFA.

Pe lista UEFA poţi introduce doar jucători care au drept de joc în SuperLiga. Este diferit. Dacă Dawa va fi declarat liber în interiorul acestei perioade de transferuri, şi Dawa va semna un contract cu noi fără să fie pe lista de SuperLiga, poate fi introdus oricând pe lista de campionat.