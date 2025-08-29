Reacţia lui Mihai Stoica după ce FCSB şi-a aflat adversarele din grupa Europa League! - Antena Sport

Conducătorul meciului a fost însă chemat de VAR şi, după verificarea fazei, Eskas a acordat penalty pentru bucureşteni, considerând că Jensen a comis un henţ. Primind al doilea galben, danezul a fost eliminat şi Aberdeen a rămas în zece.

Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Olaru şi FCSB a intrat la vestiare cu avantaj minim. Repriza secundă a început cu un gol superb marcat de Adrian Şut, cu un şut de la 25 de metri, în minutul 52. După trei minute portarul oaspeţilor, Mitov, a scos şutul din careu al lui Florin Tănase, pentru ca minutul 59 să aducă al treilea gol al elevilor lui Charalambous. A fost o acţiune personală a lui Vali Creţu, mingea a ajuns la Olaru şi acesta a înscris cu un şut din careu.

Scoţienii nu au mai avut forţa de a pune probleme, iar bucureştenii s-au limitat să rămână la controlul jocului, fără să mai pună presiune.

FCSB s-a impus cu 3-0 în faţa lui Aberdeen şi, cu 5-2 scor general, s-a calificat în grupa unică din Liga Europa.