Reacţia lui Mihai Stoica după ce FCSB şi-a aflat adversarele din grupa Europa League! - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, a reacţionat pe reţelele sociale după ce campioana României şi-a aflat adversarele din grupa principală Europa League.
FCSB le va întâlni în grupa Europa League, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc vineri, pe Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) şi Go Ahead Eagles (deplasare).
Mihai Stoica: “Ne vizitează Robin van Persie”
„Ne vizitează Robin van Persie, revin Fener și Ciro Immobile, mergem pe Marakana și Maksimir… Danke Jürgen!
E marfă și pentru corporatiștii care fac jocuri stupide de cuvinte pe muzică Duran Duran și Right Said Fred.
Go Ahead, lads!❤️💙”, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.
FCSB a învins-o pe Aberdeen cu 3-0 şi s-a calificat din nou în faza principală a Europa League
Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea scoţiană Aberdeen, în returul play-off-ului din Europa League, calificându-se în grupa unică a competiţiei.
Scoţienii au dat emoţii suporterilor din tribune, în minutul 2, când Sokler a şutat în Târnovanu, iar replica roş-albaştrilor a venit în minutul 11, la şutul lui Bîrligea. Partida a continuat, echilibrată, până în minutul 40 când gazdele au solicitat penalty, la căderea lui Miculescu în careul advers, însă arbitrul norvegian Espen Eskas nu a dat nimic.