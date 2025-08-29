Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacţia lui Mihai Stoica după ce FCSB şi-a aflat adversarele din grupa Europa League! - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Reacţia lui Mihai Stoica după ce FCSB şi-a aflat adversarele din grupa Europa League!

Reacţia lui Mihai Stoica după ce FCSB şi-a aflat adversarele din grupa Europa League!

Publicat: 29 august 2025, 20:13

Comentarii
Reacţia lui Mihai Stoica după ce FCSB şi-a aflat adversarele din grupa Europa League!

Mihai Stoica / Profimedia Images

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, a reacţionat pe reţelele sociale după ce campioana României şi-a aflat adversarele din grupa principală Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB le va întâlni în grupa Europa League, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc vineri, pe Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) şi Go Ahead Eagles (deplasare).

Mihai Stoica: “Ne vizitează Robin van Persie”

Ne vizitează Robin van Persie, revin Fener și Ciro Immobile, mergem pe Marakana și Maksimir… Danke Jürgen!

E marfă și pentru corporatiștii care fac jocuri stupide de cuvinte pe muzică Duran Duran și Right Said Fred.

Go Ahead, lads!❤️💙”, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.

Reclamă
Reclamă

FCSB a învins-o pe Aberdeen cu 3-0 şi s-a calificat din nou în faza principală a Europa League

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea scoţiană Aberdeen, în returul play-off-ului din Europa League, calificându-se în grupa unică a competiţiei.

Scoţienii au dat emoţii suporterilor din tribune, în minutul 2, când Sokler a şutat în Târnovanu, iar replica roş-albaştrilor a venit în minutul 11, la şutul lui Bîrligea. Partida a continuat, echilibrată, până în minutul 40 când gazdele au solicitat penalty, la căderea lui Miculescu în careul advers, însă arbitrul norvegian Espen Eskas nu a dat nimic.

Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurieJudecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Reclamă

Conducătorul meciului a fost însă chemat de VAR şi, după verificarea fazei, Eskas a acordat penalty pentru bucureşteni, considerând că Jensen a comis un henţ. Primind al doilea galben, danezul a fost eliminat şi Aberdeen a rămas în zece.

Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Olaru şi FCSB a intrat la vestiare cu avantaj minim. Repriza secundă a început cu un gol superb marcat de Adrian Şut, cu un şut de la 25 de metri, în minutul 52. După trei minute portarul oaspeţilor, Mitov, a scos şutul din careu al lui Florin Tănase, pentru ca minutul 59 să aducă al treilea gol al elevilor lui Charalambous. A fost o acţiune personală a lui Vali Creţu, mingea a ajuns la Olaru şi acesta a înscris cu un şut din careu.

Scoţienii nu au mai avut forţa de a pune probleme, iar bucureştenii s-au limitat să rămână la controlul jocului, fără să mai pună presiune.

FCSB s-a impus cu 3-0 în faţa lui Aberdeen şi, cu 5-2 scor general, s-a calificat în grupa unică din Liga Europa.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Sorin, păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevărul de abia la destinaţie
Observator
Sorin, păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevărul de abia la destinaţie
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după despărțire
Fanatik.ro
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după despărțire
21:06
Diana Şucu, “explozie” de bucurie după ce Denis Ciobotariu a marcat primul lui gol al sezonului!
20:53
LIVE TEXTRapid – UTA 2-0. Denis Ciobotariu şi Alex Dobre au înscris! Giuleştenii fac spectacol
20:45
VideoJurnal Antena Sport | Campionii olimpici de la canotaj îi fac concurenţă lui Kylian Mbappe
20:41
VideoJurnal Antena Sport | Fără echipă, Ianis Hagi nu a prins lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru
20:36
VideoJurnal Antena Sport | Oltenii, tragere grea în Conference League după ce au sărbătorit calificarea
20:28
VideoJurnal Antena Sport | Două echipe din Olanda şi două din Elveţia, în grupa FCSB-ului din Europa League
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi şi le-a dat o veste mare după calificarea istorică în grupa UECL! 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League 4 Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Din respect pentru fani” 5 FCSB – Aberdeen 3-0! Roş-albaştrii, din nou în grupa Europa League! Olaru a reuşit o “dublă”, Şut, gol superb 6 Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”