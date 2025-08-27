Remarca făcută de Mircea Lucescu înainte de FCSB - Aberdeen: "Poate să împingă o echipă să facă asta" - Antena Sport

FCSB se va lupta joi seara cu Aberdeen pentru un loc în faza principală a Europa League, după ce în manșa tur cele două au remizat în Scoția, scor 2-2. Înainte de partida de pe Arena Națională, selecționerul Mircea Lucescu a prefațat partida campioanei și pe cea a Universității Craiova, prilej pentru a face o remarcă în ceea ce privește trupa lui Elias Charalambous.

FCSB și Universitatea Craiova se luptă pentru calificare în grupele Europa și Conference League, în vreme ce CFR Cluj mai are șanse pur matematice să o elimine pe Hacken, după 2-7 în manșa tur.

Mircea Lucescu o avertizează pe FCSB înaine de returul cu Aberdeen

Roș-albaștrii vor primi vizita scoțienilor joi seara pe Arena Națională, după ce primul meci s-a încheiat cu scorul de 2-2. Pe Pittodrie Stadium, campioana României a condus cu 2-0 grație golurilor lui Bîrligea și Olaru, însă britanicii au revenit în ultima jumătate de oră și au restabilit egalitatea.

Astfel, cele două echipe pleacă de la 0 în manșa retur, iar rezultatul stabilit în Scoția i-a permis lui Mircea Lucescu să facă o remarcă interesantă înainte de meci. Selecționerul a vorbit despre echipele românești din cupele europene și și-a exprimat dorința de a le vedea pe FCSB și pe Universitatea Craiova în grupele Europa și Conference League.

În ceea ce o privește pe campioana României, “Il Luce” este de părere că rezultatul din tur poate reprezenta un factor de risc pentru ambele formații. După cum a făcut-o și în precedentele declarații, selecționerul s-a referit la FCSB drept Steaua.