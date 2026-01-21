Revenire importantă la FCSB, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Surprize în lotul care a plecat în Croaţia - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB au plecat spre Croaţia, pentru meciul cu Dinamo Zagreb/ Instagram FCSB

Revenire importantă la FCSB, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Partida din etapa a şaptea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00.

Siyabonga Ngezana a făcut deplasarea alături de FCSB în Croaţia, pentru partida cu Dinamo Zagreb. Fundaşul central a revenit astfel în lotul campioanei, el lipsind de la duelul cu FC Argeş, pierdut de roş-albaştri cu scorul de 0-1.

Siyabonga Ngezana a revenit în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Dinamo Zagreb

Siyabonga Ngezana a fost menajat pentru partida cu argeşenii, din prima rundă din 2026. Fundaşul a participat alături de naţionala sa, Africa de Sud, la Cupa Africii pe Naţiuni, astfel că a beneficiat de câteva zile de vacanţă în plus.

În aceeaşi situaţia s-a aflat şi Baba Alhassan, care a ratat meciul cu FC Argeş după participarea la Cupa Africii. Mijlocaşul a făcut deplasarea la Zagreb pentru meciul de joi.

De asemenea, şi Ofri Arad şi Andre Duarte au făcut deplasarea în Croaţia, alături de restul lotului FCSB-ului. Cei doi jucători transferaţi de campioană în această iarnă nu au drept de joc în Europa League, având şansa să debuteze pentru roş-albaştri duminică, în derby-ul cu CFR Cluj din Liga 1.