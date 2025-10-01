Românul de la Young Boys o vede favorită pe FCSB şi recunoaşte: "Mi-e ciudă când văd Pafos sau Almaty în Champions League" - Antena Sport

Închide meniul
Românul de la Young Boys o vede favorită pe FCSB şi recunoaşte: “Mi-e ciudă când văd Pafos sau Almaty în Champions League”

Publicat: 1 octombrie 2025, 17:37

Zoltan Kadar, alături de jucătorii lui Young Boys / Profimedia

Zoltan Kadar, antrenorul secund al celor de la Young Boys Berna, s-a născut în România, în judeţul Covasna. Fostul jucător de la Dinamo şi Universitatea Cluj a prefaţat meciul de joi seară contra FCSB-ului, din etapa a doua a fazei principale Europa League.

Kadar este de părere că FCSB pleacă favorită în meciul de joi seară, mai ales după rezultatele din prima etapă. Campioana României a câştigat pe terenul lui Go Ahead Eagles, în timp ce Young Boys a pierdut pe teren propriu cu Panathinaikos.

Zoltan Kadar, înainte de FCSB – Young Boys: “Nivelul fotbalului românesc e la același nivel cu cel elvețian”

“Mă bucur să fiu aici, să fiu din nou în România și mai ales la un meci de fotbal în care sunt și eu implicat într-o mică parte. Cu siguranță e un meci internațional în care FCSB pornește cu prima șansă.

Ei au câștigat primul meci, noi am pierdut acasă, ei sunt campioana României, noi am terminat pe locul 3. Cred că sunt favoriți, dar nici noi nu am venit în excursie la București”, a declarat Zoltan Kadar, potrivit digisport.ro.

De asemenea, Zoltan Kadar este de părere că FCSB şi Young Boys ar fi trebuit să joace în acest sezon în UEFA Champions League şi recunoaşte că îi este ciudă când vede în cea mai importantă competiţie intercluburi din Europa echipe precum Pafos sau Kairat Almaty:

“La noi au fost foarte multe schimbări în lotul actual, sunt jucători care au jucat mai multe sau mai puține jocuri europene. Meciul începe de la 0-0 în prima secundă și totul depinde de jucători.

Când mă uit la ce echipe joacă în Champions League, mi-e un pic ciudă când îi văd pe Pafos sau Kairat Almaty. Deși le doresc succes, cred că putea fi FCSB sau Young Boys în locul lor.

Este o echipă foarte echilibrată, cu o apărare solidă, cu jucători foarte creativi la mijlocul terenului, iar în față au 4-5 jucători care pot decide singuri soarta unui joc. O să încercăm să le dăm cât mai puține spații. Nivelul fotbalului românesc e la același nivel cu cel elvețian”, a mai spus Kadar.

