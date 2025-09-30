Kylian Mbappe, de neoprit! Performanţa impresionantă realizată după ce a înscris în Kairat Almaty - Real Madrid 0-5 - Antena Sport

Kylian Mbappe a avut nevoie de doar 25 de minute pentru a deschide scorul în meciul dintre Kairat Almaty şi Real Madrid, din etapa a doua a fazei principale UEFA Champions League.
Starul francez a deschis scorul dintr-o lovitură de la 11 metri, obţinută de Mastantuono. Argentinianul de 18 ani a fost faultat în careu, iar arbitrul a arătat punctul cu var.
Kylian Mbappe, dublă în Kairat Almaty – Real Madrid
Acesta a fost golul cu numărul 58 pentru Kylian Mbappe în UEFA Champions League şi l-a depăşit în clasamentul celor mai buni marcatori pe fostul atacant al celor de la Bayern Munchen, Thomas Muller, care a marcat 57 de goluri.
În acest moment, francezul se află pe locul 6 în clasamentul all-time, peste el fiind nume uriaşe precum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi sau Robert Lewandowski.
În debutul reprizei a doua, Kylian Mbappe a reuşit să înscrie al doilea gol, cu o scăriţă superbă. În minutu 74, francezul şi-a trecut în cont hat-trick-ul, cu un şut puternic, de la marginea careului, după o minge pusă pe tavă elegant de Arda Guler. În numai două meciuri, francezul a ajuns la cinic reuşite în actuala ediţie de UEFA Champions League.
Top 6 marcatori all-time în UEFA Champions League
- 1. Cristiano Ronaldo – 140 de goluri
- 2. Leo Messi – 129 de goluri
- 3. Robert Lewandowski – 105
- 4. Karim Benzema – 90 de goluri
- 5. Raul – 71 de goluri
- 6. Kylian Mbappe – 60 de goluri
De asemenea, Kylian Mbappe a reuşit să înscrie în toate cele opt meciuri pe care le-a disputat în luna septembrie, atât la echipa de club, cât şi la echipa naţională a Franţei.
⚽ vs. Ukraine
⚽vs. Iceland
⚽vs. Real Sociedad
⚽⚽ vs. Marseille
⚽ vs. Espanyol
⚽⚽ vs. Levante
⚽️ vs. Atletico
⚽️ vs. Kairat
Kylian Mbappé has scored in EVERY game for club and country in September. 👏 pic.twitter.com/V1brJ9TXQl
— Squawka (@Squawka) September 30, 2025
În cele din urmă, Real Madrid s-a impus cu 5-0 în meciul de pe terenul lui Kairat Almaty. După ce Mbappe a ieşit de pe teren în minutul 81, Eduardo Camavinga şi Brahim Diaz au mai înscris pentru madrileni, în minutele 83, respectic 90+3.
