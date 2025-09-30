Kylian Mbappe, de neoprit! Performanţa impresionantă realizată după ce a înscris în Kairat Almaty - Real Madrid 0-5 - Antena Sport

Kylian Mbappe a avut nevoie de doar 25 de minute pentru a deschide scorul în meciul dintre Kairat Almaty şi Real Madrid, din etapa a doua a fazei principale UEFA Champions League.

Starul francez a deschis scorul dintr-o lovitură de la 11 metri, obţinută de Mastantuono. Argentinianul de 18 ani a fost faultat în careu, iar arbitrul a arătat punctul cu var.

Kylian Mbappe, dublă în Kairat Almaty – Real Madrid

Acesta a fost golul cu numărul 58 pentru Kylian Mbappe în UEFA Champions League şi l-a depăşit în clasamentul celor mai buni marcatori pe fostul atacant al celor de la Bayern Munchen, Thomas Muller, care a marcat 57 de goluri.

În acest moment, francezul se află pe locul 6 în clasamentul all-time, peste el fiind nume uriaşe precum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi sau Robert Lewandowski.

În debutul reprizei a doua, Kylian Mbappe a reuşit să înscrie al doilea gol, cu o scăriţă superbă. În minutu 74, francezul şi-a trecut în cont hat-trick-ul, cu un şut puternic, de la marginea careului, după o minge pusă pe tavă elegant de Arda Guler. În numai două meciuri, francezul a ajuns la cinic reuşite în actuala ediţie de UEFA Champions League.