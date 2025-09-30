Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kylian Mbappe, de neoprit! Performanţa impresionantă realizată după ce a înscris în Kairat Almaty - Real Madrid 0-5 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Kylian Mbappe, de neoprit! Performanţa impresionantă realizată după ce a înscris în Kairat Almaty – Real Madrid 0-5

Kylian Mbappe, de neoprit! Performanţa impresionantă realizată după ce a înscris în Kairat Almaty – Real Madrid 0-5

Publicat: 30 septembrie 2025, 21:02

Comentarii
Kylian Mbappe, de neoprit! Performanţa impresionantă realizată după ce a înscris în Kairat Almaty – Real Madrid 0-5

Vinicius, Kylian Mbappe şi Arda Guler, în Kairat Almaty - Real Madrid / Profimedia

Kylian Mbappe a avut nevoie de doar 25 de minute pentru a deschide scorul în meciul dintre Kairat Almaty şi Real Madrid, din etapa a doua a fazei principale UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul francez a deschis scorul dintr-o lovitură de la 11 metri, obţinută de Mastantuono. Argentinianul de 18 ani a fost faultat în careu, iar arbitrul a arătat punctul cu var.

Kylian Mbappe, dublă în Kairat Almaty – Real Madrid

Acesta a fost golul cu numărul 58 pentru Kylian Mbappe în UEFA Champions League şi l-a depăşit în clasamentul celor mai buni marcatori pe fostul atacant al celor de la Bayern Munchen, Thomas Muller, care a marcat 57 de goluri.

În acest moment, francezul se află pe locul 6 în clasamentul all-time, peste el fiind nume uriaşe precum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi sau Robert Lewandowski.

În debutul reprizei a doua, Kylian Mbappe a reuşit să înscrie al doilea gol, cu o scăriţă superbă. În minutu 74, francezul şi-a trecut în cont hat-trick-ul, cu un şut puternic, de la marginea careului, după o minge pusă pe tavă elegant de Arda Guler. În numai două meciuri, francezul a ajuns la cinic reuşite în actuala ediţie de UEFA Champions League.

Reclamă
Reclamă

Top 6 marcatori all-time în UEFA Champions League

  • 1. Cristiano Ronaldo – 140 de goluri
  • 2. Leo Messi – 129 de goluri
  • 3. Robert Lewandowski – 105
  • 4. Karim Benzema – 90 de goluri
  • 5. Raul – 71 de goluri
  • 6. Kylian Mbappe – 60 de goluri

De asemenea, Kylian Mbappe a reuşit să înscrie în toate cele opt meciuri pe care le-a disputat în luna septembrie, atât la echipa de club, cât şi la echipa naţională a Franţei.

În cele din urmă, Real Madrid s-a impus cu 5-0 în meciul de pe terenul lui Kairat Almaty. După ce Mbappe a ieşit de pe teren în minutul 81, Eduardo Camavinga şi Brahim Diaz au mai înscris pentru madrileni, în minutele 83, respectic 90+3.

Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la eiBulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Observator
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
Fanatik.ro
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
23:37
LIVE SCOREInter – Slavia 3-0 şi Galatasaray – Liverpool 1-0. Echipa lui Cristi Chivu se distrează la Milano
23:06
Scene incredibile pe Stamford Bridge! Jose Mourinho a intervenit, după ce Enzo a fost luat la ţintă de fanii lui Benfica
22:47
Neluţu Varga vrea să mai dea o lovitură! Un alt câştigător de Champions League e dorit de CFR Cluj
22:32
VideoJurnalul Antena Sport | Dependenţii de adrenalină vin să cucerească aerul la Clinceni
22:10
Ovidiu Mihăilă este noul selecţioner al naţionalei de handbal feminin: “Această responsabilitate vine cu provocări”
21:49
VideoJurnal Antena Sport | Magdalena Rusu şi-a serbat ziua de naştere alături de colegi, după Mondialele din China
Vezi toate știrile
1 “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul 2 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 3 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 4 Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă 5 Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! 6 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva”
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”