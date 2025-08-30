Sârbii, în culmea fericirii după ce Steaua Roşie Belgrad a picat cu FCSB în Europa League: "Să jucăm cât mai repede" - Antena Sport

Sârbii exultă după ce FCSB şi Steaua Roşie Belgrad au aflat că vor fi adversare în grupa principală de Europa League. Aceştia vor ca partida să se dispute cât mai repede.
Pe lângă Steaua Roşie Belgrad, FCSB le va mai înfrunta pe Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Young Boys Berna, Basel, Bologna şi Go Ahead Eagles în Europa League.
Sârbii, în culmea fericirii după ce Steaua Roşie Belgrad a picat cu FCSB în Europa League
De cealaltă parte, Steaua Roşie Belgrad se va mai duela cu Braga, Celta Vigo, Porto, Celtic, Malmo, Lille şi Sturm Graz. Sârbii consideră astfel că duelul cu FCSB ar fi cel mai facil, cel puţin pe hârtie.
“FCSB ar putea fi una dintre cele mai ușoare adversare din Europa League, având în vedere că lotul lor este evaluat la doar 48 de milioane de euro, iar în actualul sezon au doar 5 puncte în primele 7 etape din campionat.
Având în vedere forma slabă a gigantului din România, ar fi foarte bine ca duelul de pe Marakana să vină cât mai rapid posibil”, au notat sârbii de la blic.rs.
Detaliul remarcat de antrenorul de la Bologna la FCSB, înaintea confruntării din Europa League
Vincenzo Italiano a remarcat faptul că FCSB a cucerit două titluri consecutive în Liga 1, la fel ca o altă adversară a celor de la Bologna din Europa League, anume Maccabi Tel Aviv. Aston Villa, Brann, Celtic, Salzburg, Freiburg şi Celta Vigo sunt celelalte adversare ale italienilor.
“Avem o grupă dificilă cu adversare care eu experiență în cupele europene. Salzburg e o prezență constantă aici de aproape 20 de ani, Celtic are 55 de titluri în campionatul intern și continuă să domine fotbalul din Scoția.
Maccabi Tel Aviv și Steaua București (n.r – FCSB) vin după titluri consecutive în campionatele lor, iar Freiburg s-a descurcat bine în Europa în ultimele sezoane. Celta revine în competițiile internațională după ce în 2017 a jucat o semifinală de Europa League, iar Brann e în plin sezon, deci are meciuri în picioare.