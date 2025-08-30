Sârbii, în culmea fericirii după ce Steaua Roşie Belgrad a picat cu FCSB în Europa League: "Să jucăm cât mai repede" - Antena Sport

Sârbii exultă după ce FCSB şi Steaua Roşie Belgrad au aflat că vor fi adversare în grupa principală de Europa League. Aceştia vor ca partida să se dispute cât mai repede.

Pe lângă Steaua Roşie Belgrad, FCSB le va mai înfrunta pe Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Young Boys Berna, Basel, Bologna şi Go Ahead Eagles în Europa League.

Sârbii, în culmea fericirii după ce Steaua Roşie Belgrad a picat cu FCSB în Europa League

De cealaltă parte, Steaua Roşie Belgrad se va mai duela cu Braga, Celta Vigo, Porto, Celtic, Malmo, Lille şi Sturm Graz. Sârbii consideră astfel că duelul cu FCSB ar fi cel mai facil, cel puţin pe hârtie.

“FCSB ar putea fi una dintre cele mai ușoare adversare din Europa League, având în vedere că lotul lor este evaluat la doar 48 de milioane de euro, iar în actualul sezon au doar 5 puncte în primele 7 etape din campionat.

Având în vedere forma slabă a gigantului din România, ar fi foarte bine ca duelul de pe Marakana să vină cât mai rapid posibil”, au notat sârbii de la blic.rs.